14:22 08 мая 2017 0

Селфи с ветераном — большая редкость для детей XXI века Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

День Победы для поколения нулевых — праздник скорее мифологический. Большинство современных детей никогда не видели ветеранов, но в школах Екатеринбурга сохранилась добрая традиция писать им письма. Мы выяснили, что сочинения детей редко доходят до героев войны, и решили исправить эту ситуацию в спецпроекте «URA.RU».

«Как вы относитесь к ИГИЛ?»; «А фашисты страшные?»; «Как у вас дела?» — вопросы, которые мучают школьников, отражают не только их знания о войне, но и качественно новое мировоззрение. Письма детей (их имена и школы скрыты по требованию Роскомнадзора) мы показали реальным участникам Великой Отечественной, которые внезапно оказались готовы ответить на любой вопрос, вплоть до геополитики. Но начали с простых — кем были до войны, чем питались и из чего стреляли.

Эккельману не удалось обмануть врача, чтобы вернуться в авиацию Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Владимир Эккельман, единственный ветеран от Свердловской области, участвовавший в юбилейном параде Победы в Москве в 2015 году:

«Кем я был до войны? Студентом сельскохозяйственного техникума в Тюмени. На фронте летал на Ан-40 и самолете-амфибии Ш-2. Однажды заболел, попал в госпиталь, и там глазной врач меня поймала. У меня всегда зрение было на один глаз плохое, но я умел обманывать. А в этот раз вылетел из авиации и стал работать радистом. Как было с питанием? По-разному, часто жили так: утром овес, днем овес, вечером черемша и крапива от цинги. Но когда американские продукты поступали, мы жировали. Почему мы к войне не были готовы? Фашистская армия была чрезвычайно сильна. Наша к войне совершенно не была готова, в этом целиком и полностью вина Сталина. А про Сирию вот что скажу:

Я совершенно поддерживаю войну с ИГИЛ. Наши войска, что скрывать, там, к сожалению, есть жертвы».

1/13 Некоторые дети внимательно следят за военными действиями и сейчас

Владимир Лямин (справа) задает тренд ветерана-видеоблогера Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Владимир Лямин, запустивший в 90 лет собственный блог на YouTube под названием «Максимович», в который выкладывает селфи и фотографирует огород. В планах — рассказы о войне:

«Детям интересно, что я делаю сейчас? Осваиваю интернет, общаюсь там с родственниками, ищу однополчан. Сейчас я — председатель Координационного общественного совета ветеранов при управляющем Южным округом, чувствую себя хорошо. В Instagram еще зарегистрировался. Когда в прошлый раз встречался с детьми — набежали делать со мной селфи, а журналисты меня по телевизору показали».

Виктор Анашкин, председатель отделения организации «Союз Чернобыль» Ленинского района Екатеринбурга:

«Мы, ребята, ликвидаторы Чернобыльской аварии, работали в том самом третьем блоке, где произошла авария. Страшно ли было? Скажу так: мы прекрасно понимали, на что шли, но это было нужно.

Работали в буквальном смысле на могильниках: всю технику, которой пользовались, позже сбросили в котлованы, которые специально для этого вырывали.

С тех пор, к счастью, таких больших катастроф не случалось. Сегодня школьникам интересны Сирия, ИГИЛ? Война там — это, конечно, очень плохо. Просто ни за что ни про что люди гибнут».

Виктор Анашкин (справа) добился лечения после Чернобыля через голодовку Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Блиц-опрос целой компании ветеранов Великой Отечественной войны показал, что уральским военным не занимать чувства юмора, несмотря на то, что им пришлось пережить. Наивные вопросы из писем школьников вызвали ажиотаж:

— Почему нельзя было сразу пойти на Берлин?

— Как так — сразу на Берлин? Мы же дороги не знали, ни разу за границей не бывали! Поэтому нужно было, чтобы кто-то дорогу показал. Немцы пришли, а потом мы за ними на Берлин и двинулись. А пешком шли, потому что в самолет не влезли.

— Я не представляю, как это — война? У нас на улицах все мирно, и тут бац — и война началась.

— А мы-то как удивились! У меня выпускной в школе был, а по радио о фашистах передают. Не до учебы стало. Не бойся, ты такого не увидишь, да ведь, ребята?

— Я кушаю хорошо, а как было на войне? Сейчас есть микроволновки, а тогда были?

— Хорошо, что хорошо кушаешь. Кто хорошо кушает, того ноги слушают. А микроволновки мы с собой не брали, потому что готовили по специальным армейским рецептам — в котелке. Попробуй — так гораздо вкуснее!

— Я не видел фашиста. Это страшно?

— Я закрывал глаза и воевал так! Страшно было домой двойку принести из школы. И директор строгий был, мы его боялись. А на войне оценок нам не ставили — зато потом всем медали вручили!

— Как с самолета сбрасывали грузы, а они не распадались?

— Так мы их ловили же! А американцы каждый ящик на парашюте спускали маленьком.

— Было ли вам интересно учиться?

— Гораздо интереснее, чем воевать — напишите. И перемены были, и обед по расписанию. А еще девчонок за косички дергали, помню.

— Это поколение не ценит родной хлебушек. Цените ли вы хлеб?

— Хлеб — всему голова. Особенно когда он есть! Ты попробуй пожить без него — ненадолго тебя хватит. Мы раньше всей семьей хлеб в печи готовили — совсем не такой, как в магазине.

— Что вы делали, когда кончались патроны?

— У немцев воровали, а я половину войны с пустой обоймой прошел. А еще — на войне не патроны главное, а боевые товарищи. Слышал такое? Пуля — дура, а штык молодец.

— ИГИЛ гипнотизирует детей и взрослых?

— Да, как вы в своем телевизоре. А будете больше гулять и спортом заниматься — никакие террористы не страшны тогда станут. Нам фашисты тоже лапшу на уши вешали, да не вышло ничего.

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям ветеранов. Отметим, с этими и другими участниками Великой Отечественной войны можно будет пообщаться не только в рамках празднования 9 Мая в центре Екатеринбурга, но и в любой другой день. Герои войны признались, что будут рады вниманию и поддержке от всех неравнодушных. С Днем Победы!