23:03 04 мая 2017 0

Ситуация с выполнением программы переселения из аварийного жилья на отлично — только в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу три уральских губернатора и полномочный представитель президента в УрФО вернутся с прошедшего в четверг, 4 мая, заседания Госсовета в ужасном настроении. Как стало известно «URA.RU», на мероприятии в Москве они в числе 11 коллег получили выговор за плохую работу по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Во вступительном слове председательствующий на Госсовете президент Владимир Путин обозначил весь масштаб отставания по стране. «С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 миллиона квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 миллиона квадратных метров (это почти 73 процента от планового показателя), на которых проживает 520 тысяч человек, — это 73 с небольшим процента от планового показателя. Такова картина на сегодняшний момент», — рассказал глава государства.

Кремль оказался тактичен — публичной порки губернаторов или полпредов не последовало. Фото: kremlin.ru

Сразу после заседания федеральные чиновники соблюли максимальную тактичность — в итоговой стенограмме не было упомянуто ни регионов, справившихся с программой, ни субъектов, ее проваливших. «Несмотря на все меры, в ряде регионов темпы расселения пока не соответствуют планам, и порядка 11 из них вызывают опасения: эти регионы могут не выполнить взятые на себя обязательства в соответствующие сроки», — лишь вскользь обозначил отстающих министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Только чуть позже в «Интерфаксе» были названы 14 регионов, полностью завершивших переселение: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Петербург.

«На предварявших заседание [Госсовета] встречах регионам отдельно было озвучено, что они попали в негативный список, но озвучивать его не будут, поскольку момент политический. Из ваших [уральских] это Курганская, Свердловская и Челябинская [области]», — объяснил «URA.RU» один из участников большого совещания. Другой его коллега знает, что замечание о «плохой управляемости и общей расслабленности округа» получил и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Сам полпред вопрос переселения из аварийного жилья поднимал еще месяц назад. Тогда выяснилось, что на 1 апреля в Челябинской области план по переселению граждан выполнен только на 89,9% (то есть необходимо переселить 1,1 тысячи человек), а в ЯНАО — на 73,9%. (4 тысячи человек). Худшие же показатели выполнения программы назывались у Курганской и Свердловской областей — соответственно 70,4% (1,7 тысячи человек) и 65,8% (6,3 тысячи человек). Как отреагирует уральское полпредство, сейчас пока неясно — получить оперативный комментарий здесь сегодня не удалось. «Ситуация в регионах Урала складывается по-разному: в ряде регионов она далека от идеала, но при этом ХМАО-Югра завершил свою программу переселения», — признаются инсайдеры.

Областные администрации пока также не получили никаких указаний от находящихся в Москве губернаторов, а потому реагируют на случившееся максимально сдержанно. «Думаю, что уже завтра [5 мая] губернатор озвучит итоги Госсовета министрам, ответственным за вопросы, которые рассматривались на заседании в Москве», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики свердловского губернатора Александр Иванов. В «Белом доме» уверены, что это «озвучивание» будет довольно громким.

На совещании в марте врио губернатора Евгений Куйвашев также поднимал острый для региона вопрос и называл сразу 14 отстающих муниципалитетов, включая Екатеринбург. Тогда же чиновники областного кабмина объясняли главе региона, что упущенные темп и время по программе переселения лежат на совести бывшего областного министра строительства — Сергея Бидонько, который «начинал реализовывать программу переселения и не уделял должного внимания контролю».

Повышенного внимания к исполнению программы в начале мая требовал и коллега Евгения Куйвашева из Курганской области, где планируется расселить 107 аварийных домов, где проживает более двух тысяч человек. «До завершения программы остается всего три месяца. Работы нужно выполнить вовремя. Их исполнение жестко, я подчеркиваю, жестко контролируйте», — настаивал глава Зауралья Алексей Кокорин.

Уточнить реакцию на Госсовет администрации Челябинской области сегодня вечером уже не удалось.