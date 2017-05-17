«Мы прощаем долги другим странам, почему на нас должны экономить?»

19:36 17 мая 2017 0

Зауральские бюджетники готовы выйти на митинги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область готовится отказаться от индексации пособий на детей, сократить выплаты родственникам военных, погибших в Чечне, и ужесточить правила предоставления субсидий. Таким образом регион выполнит предписания, которые оставили контролеры из Минфина РФ, инспектировавшие регион в конце прошлого года. К середине 2017 года госдолг области превысил 15 млрд рублей. Несмотря на то, что он возник из-за недостатка собственных средств для выплаты обязательных социальных расходов, федеральные власти требуют ужесточить работу с льготами.

Пострадают от этого незащищенные слои населения — части льгот могут лишиться пенсионеры и бюджетники. Первые контуры изменений были озвучены накануне в ходе заседания правительства Зауралья. В частности, планируется заморозить до 2019 года индексацию пособия на ребенка, которое платит региональный бюджет. Сейчас размер пособия на ребенка в Зауралье составляет 259 рублей, на детей одиноких матерей — 518 рублей. Также будут ужесточены требования к получателям субсидий на коммуналку — о своих доходах претенденты должны будут предоставлять справки не раз в год, как ранее, а дважды. Кроме того, могут «порезать» выплаты родственникам погибших в Чечне военнослужащих.

Поправки предстоит принять депутатам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коснулись меры экономии и самих госслужащих. Уже отменены доплаты к пенсиям тем из них, кто продолжает работать на госслужбе, сейчас во втором чтении в областной думе рассматриваются поправки, приостанавливающие такие доплаты для работников других государственных учреждений — к примеру, для тех, кто работает в муниципалитетах или филиалах федеральных органов.

Также на заседании правительства была озвучена информация об утратившем силу областном законе 2005 года, который предусматривал меры поддержки жителям сельской местности. Однако в разговоре с «URA.RU» руководитель управления социальной политики правительства Курганской области Елена Баева подчеркнула, что речь не идет об отмене льгот — в настоящее время они прописаны отраслевыми законами в области здравоохранения, образования и культуры и продолжают действовать.

Между тем обсуждение возможной отмены компенсирующих выплат за коммунальные услуги работникам образования уже наделало немало шуму. И это при том, что законопроект еще даже не поступил в областную думу.

Сельские учителя говорят, что их уже поставили перед фактом, что компенсации заменят на фиксированную выплату в размере 1200 рублей. Многие подсчитали, что это ухудшит их положение.

Необходимость такой меры спикер областной думы Дмитрий Фролов обосновывал тем, что выявляются факты злоупотребления, когда региональный бюджет вынужден оплачивать лесопилки, теплицы и другие объекты, счета за которые предъявляют работники образования.

«Неправильно, когда дают льготы, а потом отменяют, это приведет к конфликтам,

— уверен депутат областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин. — Конечно, проще всего все порезать, но если мы работаем над повышением своих доходов, почему бы Министерству финансов не пойти нам навстречу.

Прощаем же мы долги другим странам, почему не поступить так с дотационными регионами».

Ранее о том, что Минфин провоцирует социальные взрывы в регионах, говорил и сенатор от Курганской области Сергей Лисовский.

Финальная редакция поправок пока неизвестна. «Еще нужно через комитеты и думу провести, не факт, что их не опротестует прокуратура», — выразил мнение источник в правительстве области, который не захотел афишировать свое имя. Также политики на условиях анонимности высказывают предположение, что поправки постараются сформулировать таким образом, чтобы удовлетворить Минфин и при этом минимизировать потери для льготников.