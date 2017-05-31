Аборигены Ямала ведут округ к новой волне сибирской язвы

14:17 31 мая 2017 0

Поголовье оленей оказалось слишком большим для быстрой вакцинации Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямал может не успеть привить всех оленей от сибирской язвы вовремя. Вакцинация только началась, но ветеринары уже серьезно отстают от запланированных показателей.

Вакцинация всего поголовья оленей на Ямале в этом году вернулась после десятилетнего перерыва. Ранее «URA.RU» уже рассказывало о последствиях давнего решения окружных властей отказаться от профилактики этого заболевания. Теперь на предупреждение брошены огромные силы и более полумиллиарда рублей.

Окружные власти недавно отчитались, что процесс прививания животных на Ямале уже начался. Была проведена пробная вакцинация. Согласно официальным данным, которые приводит главный ветврач Ямала Андрей Листишенко, были привиты 21 тыс. животных.

«Раньше такой практики не было. Инструкции Россельхознадзора рекомендуют отказаться от вакцинации в холодное и жаркое время года, поэтому традиционно на Ямале прививают в июне—июле. Другой практики не было. Округ в инициативном порядке в марте привил животных в Надымском, Тазовском и Пуровском районах. Исходили из доступности территории, стад, коралей, погоды и минимизации расходов. Пробная компания прошла удачно, животные перенесли прививки хорошо, что позволит в будущем использовать этот опыт», — отмечает Александ Листишенко

Но в публичных отчетах другие цифры. За первый квартал число вакцинированных оленей должно было составить 50 тысяч голов. Именно эта цифра обозначена в прививочном плане.

Инсайдеры агентства в ветеринарной среде рассказали, что этих показателей достигнуть было сложно. Оленеводы не очень охотно пригоняли свои стада к пунктам вакцинации. Срывали сроки. Одна из причин нежелания — распространяющийся слух, что никакой сибирской язвы на Ямале не было.

Андрей Листишенко отрицает наличие проблем. Он уверен, что подобные слухи не повлияют на вакцинацию. Однако он не смог объяснить отставание более чем в два раза от запланировано. В беседе с журналистом «URA.RU» он заявил, что «планы — это только планы».

Так или иначе, но теперь ветеринарам придется наверстывать отставание в летнюю прививочную кампанию. Летом сделать это будет еще сложнее. Весной тундра еще покрыта снегом и добраться до самых отдаленных пунктов можно на вездеходах. Летом альтернативы нет — только вертолетное сообщение. Да и желания у оленеводов лишний раз гонять стада пока не наблюдается.

«С оленеводами уже неоднократно проводились беседы и сейчас постоянно идет профилактическая работа. Их убеждают, даже запугивают тем, что без прививки их не допустят потом на забойные комплексы, что они не смогут сдать мясо и панты», — утверждает собеседник агентства.

В окружном правительстве тем не менее настаивают на обязательности прививок: «Россельхознадзором предписывается обязательная вакцинация животных в районах с неблагополучной ситуацией. Без прививки животные могут быть недопущены на удойные комплексы, так как это связано с безопасностью жизни людей», — подтвердили в правительстве Ямала.

Нерасторопность ветеринаров, лень или домыслы оленеводов могут обернуться для региона повторением чрезвычайной ситуации: пока будут прививать одних, другие спокойно смогут распространять инфекцию.

В прошлом году погибло 2,6 тысячи животных. Капля в море, учитывая размеры ямальского поголовья. Но этого было более чем достаточно, чтобы ввести в регион химвойска и рассыпать по тундре десятки тон хлорки.

За лето ямальской ветслужбе нужно привить более 450 тыс оленей. За весну осилили лишь 21 тысячу. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Условия для новой вспышки есть. Синоптики прогнозируют очередное жаркое лето, соответственно опять может произойти высвобождение спор язвы. Второе — оскудевающая кормовая база, которая и заставляет оленей выедать мхи до основания, что повышает опасность заражения. Ну и, конечно, — это огромное поголовье, которое каслает по всей территории Ямала и кто-то из него непременно попадет в зараженную зону», — утверждает инсайдер в ямальской научной среде.

Провести вакцинацию оленей от сибирской язвы должны до конца лета. Всего в регионе нужно привить 733 тыс. животных, при этом более 250 тысяч оленей — это стада общин и разных сельхозпредприятий. Им придется заниматься вакцинацией самостоятельно.

«Вакцина им предоставляется бесплатно от федерации, а вакцинацию они должны провести сами, за свой счет», — пояснил Андрей Листишенко.

Учитывая это и уже привитое поголовье, за три летних месяца ветврачам остается привить чуть более 450 тысяч оленей. Ранее главный ветврач округа уже отмечал, что это огромное количество, и Ямалу не хватает своих специалистов, чтобы уложиться в сроки. К прививочной кампании подключили всех ветеринаров региона, специалистов сельского хозяйства. Нашли даже тех, кто имеет профильное образование, но не работает по специальности. Кроме того, помогать ямальцам будет группа студентов из Омска.