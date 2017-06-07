Удивительное рядом: в целом регионе УрФО остановилась жизнь

20:07 07 июня 2017 0

Ямальцы стараются провести лето на юге, где тепло, море и много дешевых свежих фруктов Фото: Pixabay.com

Один из шести регионов Уральского федерального округа — Ямал — перешел на отпускной режим работы. Опустели улицы, магазины и кабинеты администраций. Начался отпускной сезон, который в ЯНАО означает намного больше, чем в других регионах УрФО, а, может быть, и всей России. Ямальцы покидают города, создавая традиционную острую нехватку билетов и поднимая цены на них на заоблачный уровень.

Почти все ямальские дети выезжают летом за пределы региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Официальной статистики по выезду ямальцев на отдых за пределы региона нет. По официальным данным, почти все местные дети хотя бы часть лета проводят не на территории Ямала. Только в ямальских лагерях на побережье Черного моря и в Болгарии этим летом побывает 14 тысяч детей, сообщает окружной департамент молодежной политики и туризма.

Ямальцы выбирают летний период для отпуска не из прихоти. Северянам не хватает тепла, солнца и витаминов. «Летом на поезде, в плацкарте, ездим на Черное море», — рассказывает жительница окружной столицы Татьяна. Она добавляет, что они семьей стараются провести отпуск где-то на юге еще и потому, что там есть свежие фрукты и овощи по доступным ценам, чего сильно не хватает в северных территориях.

Главная особенность отдыха северян и даже в некоторой степени гордость ­— продолжительный северный отпуск.

Это минимум 52 дня. Плюс — многие имеют дополнительные дни за вредность или ненормированный график. То есть около 2 месяцев в году ямальцы находятся в отпуске.

С первых летних дней города начинают постепенно замирать. Здесь происходит все то же, что и везде: коммунальщики ремонтируют трубы, дорожники латают дороги, работают магазины, но все происходит как-то лениво и неспешно. Даже в часы пик на улицах пусто, как будто сейчас раннее воскресное утро, когда все еще отсыпаются после выходных.

Это запустение, без сомнений, сказывается на многих сферах. Например, один из городских рестораторов поделился с «URA.RU» своим опытом. Лето — лучшее время для ремонта и обновления заведения, если есть свободные средства.

«Наплыв клиентов в ресторан небольшой. Разве что в выходные люди приходят отдохнуть. В будние дни зал, как правило, пустой. Компенсируем доходы летним кафе. Шашлычки у нас летом пользуются большим спросом», — говорит ресторатор, попросивший не называть его имени.

К отпускам готовятся и региональные власти. Наш собеседник в окружном правительстве отмечает, что большая часть руководителей пока находятся на своих постах. Но у рядовых сотрудников тоже начались отпуска. Коридоры власти заметно опустели.

Готовится к отдыху, по неофициальным данным, и губернатор Ямал Дмитрий Кобылкин. У него запланирован еще ряд важных мероприятий в июне. После чего он также отправится в непродолжительный отпуск вместе со своей семьей.

«График отпусков правительства уже расписан. Регион точно не останется без руководства. Тем более Дмитрий Николаевич, как правило, всегда поддерживает связь с заместителями и в любой момент готов вернуться к работе при необходимости», — рассказывает собеседник в правительстве.

К отпускам готовятся и ямальские депутаты. 22 июня состоится последнее заседание Законодательного собрания Ямала, после которого парламент уйдет на каникулы до осени. В Заксобрании «URA.RU» рассказали, что окончательная повестка еще не сформирована, но она будет традиционной для июня.

«Заседание будет достаточно рабочим. Парламентарии традиционно подведут итоги сезона, подтянут хвосты по законопроектам, которые нужно принять. Никаких важных новых проектов в этом сезоне уже не намечается», — рассказали в ямальском парламенте.

Ямальское правительство опустело. Чиновники тоже отправились в отпуска Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Массовость отъезда выливается в катастрофический дефицит билетов. Их стараются купить как можно раньше, иначе в последний момент можно остаться без посадочного талона. Самолеты улетают с Ямала полные. В поездах можно рассчитывать только на верхнюю боковушку около туалета в плацкартном вагоне или, наоборот, на люксовое купе, стоимостью от 18 тысяч рублей за место. Перевозчики традиционно в летнее время вводят дополнительные рейсы, но этого все равно не хватает. В этом году на направление Москва-Салехард новый регулярный рейс ввел даже национальный авиаперевозчик «Аэрофлот».

Все это на фоне крайне высоких цен на билеты. Перевозчики пользуются растущим спросом, и в сезон отпусков стоимость поездок и полетов вырастает в разы. Например, самолет из Салехарда в Москву в экономклассе на 1 июня стоил до 17,5 тыс. рублей.

К работе ямальцы массово вернутся в начале октября.