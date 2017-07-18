Как на Урале «разводят» уличные сборщики пожертвований

18:47 18 июля 2017 0

"Международный" благотворительный фонд "Общие дети" собирал деньгина лечение ребенка с ДЦП, не имея даже собственного счета Фото: Николай Бастриков

Мошенники из Поволжья «разводят» на деньги жителей Тюмени. Горожанам предлагают делать пожертвования на лечение тяжелобольного двухлетнего мальчика, но собирающий деньги фонд даже не имеет собственного расчетного счета. Возмущенные местные благотворители предлагают запретить сбор денег «в ящики» на улицах, но полиция не нашла нарушений в работе сборщиков пожертвований. Подробности — в материале «URA.RU».

Жители Тюмени обескуражены большим количеством юных промоутеров благотворительных фондов, собирающих деньги на лечение и реабилитацию детей. Волонтеры с прозрачными ящиками для пожертвований наводнили центр города. Они стали появляться даже в различных кафе и на автотрассах на окраине города.

Причем часть сборщиков пожертвований оказались несовершеннолетними. Об этом сами ребята рассказали корреспонденту «URA.RU». По словам волонтеров одного из благотворительных фондов, за свою работу они получают зарплату — 100 рублей за четыре часа.

На Цветном бульваре в Тюмени собирают пожертвования волонтеры как минимум двух благотворительных фондов Фото: Николай Бастриков

Одним из фондов, собирающих пожертвования на улице, оказался БФ «Общие дети», зарегистрированный в Саратове. Его промоутеры в синей униформе со словом «спасибо» на спине убеждали корреспондента «URA.RU», что тот имеет дело с солидной международной организацией, которая собирает деньги на лечение от детского церебрального паралича двухлетнего Феди Пуртова из Саратова. Судя по всему, этот мальчик — единственный, для кого саратовский фонд собирает деньги: на сайте «Общих детей» на 17 июля содержалась информация только о Феде Пуртове.

Никаких данных о попечительском совете и учредителях организации на сайте нет, зато там указаны реквизиты для перечисления денег напрямую маме мальчика, Марине Пуртовой, а также расчетный счет якобы самого фонда. Правда, как оказалось из опубликованной «платежки», счет принадлежит совсем другому благотворительному фонду: «Сильные дети» в Чебоксарах. Получается, что деньги, перечисляемые на лечение двухлетнего Феди, уходили туда.

Интересно, что годом раньше деньги на лечение Феди Пуртова собирал другой фонд, «Счастливая жизнь», зарегистрированный в Казани. После того, как осенью 2016 года фонд собрал для ребенка 50 тысяч рублей и объявил сбор средств закрытым,

организация сменила место регистрации и «переехала» в Саратов, а руководителем «Счастливой жизни» стал Георгий Владимирович Пуртов. По странному стечению обстоятельств так же зовут папу мальчика.

Существует ли Федор Пуртов на самом деле, нам узнать так и не удалось. Но метод сбора средств и их передвижение вызывают подозрения Фото: Николай Бастриков

Корреспонденту «URA.RU» удалось дозвониться на «прямую линию» саратовского фонда «Общие дети» (это единственный контактный телефон фонда, имеющийся в свободном доступе). Там подтвердили, что сбор денег идет для Феди Пуртова, однако отказались связать корреспондента агентства с руководством фонда. Информацию о том, что тюменские волонтеры работают за процент от собранных средств, собеседник «URA.RU» опроверг, заявив, что активисты получают только компенсацию проезда и питания.

Материальная помощь юному пациенту с ДЦП нужна постоянно, заявили на «прямой линии», поскольку реабилитационные процедуры стоят дорого. То же самое сообщила и мать мальчика Марина Пуртова, подтвердившая, что волонтеры в Тюмени собирают деньги на лечение ее сына.

«Реабилитация нужна ребенку каждодневно. Мы только что закончили курс гидрореабилитации. Это минимум 15 тысяч за 13-14 дней. И это не одноразовые затраты. Я из-за тяжести болезни своего ребенка не могу выйти на работу, поэтому пришлось обратиться в фонд», — объяснила Марина Пуртова.

По словам женщины, смена благотворительного фонда была вызвана тем, что благотворители выполнили обещанное Пуртовым и «взяли другого ребенка». «Фонды же не сразу помогают. Там есть определенная очередь, и всем детишкам помогают по мере возможности», — объяснила Пуртова. Она не стала отвечать на вопрос, почему у фонда «Общие дети» только один «проект» — ее сын. Женщина сослалась на то, что находится в поликлинике и ей неудобно разговаривать.

Многие волонтеры — несовершеннолетние, они работают за 100 рублей в день и 15% от собранных средств Фото: Николай Бастриков

Уже на следующий день после звонка корреспондента «URA.RU» сайт саратовского фонда «Общие дети» претерпел серьезные изменения (скрины имеются в редакции). С сайта был удален номер расчетного счета БФ «Сильные дети», теперь расчетный счет «Общих детей» совпадает с расчетным счетом Марины Пуртовой. Кроме того, фонд разместил информацию, что для лечения Феди Пуртова было собрано 194 тысячи рублей.

На сайте появилась информация о сборе средств для еще одного ребенка с ДЦП, некой Елены С. из Уфы. Правда, информация о попечительском совете благотворительного фонда на сайте так и не появилась.

В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области «URA.RU» отказались предоставить информацию, существует ли в действительности Федя Пуртов, которому нужна дорогостоящая терапия в связи с ДЦП и другими заболеваниями. В пресс-службе сослались на закон о защите персональных данных и врачебную тайну. Вопросы о деятельности фонда «Общие дети» саратовские чиновники переадресовали в Минюст.

Представители тюменских благотворительных фондов предполагают, что «Общие дети» — «ненастоящий фонд».

«Они зарегистрированы в Саратовской области, в месте массовой регистрации (по тому же адресу зарегистрировано 11 организаций — ред.), а деньги собирают почему-то здесь,

— отмечает директор тюменского благотворительного фонда «Поможем детям вместе» Татьяна Морозова. — У них несовершеннолетние собирают пожертвования и в кафе, и на трассах, где они подвергаются опасности. Мы обращались в полицию, но ничего не изменилось. Нам сказали обратиться в УБЭП, иначе толку не будет».

Морозова уточнила, что договор, который заключается между родителями нуждающегося в помощи ребенка и благотворительной организацией, всегда должен включать в себя и третью сторону — лечебное учреждение, которое будет оказывать медицинские услуги за собранные пожертвования. В случае с БФ «Общие дети» никакая клиника в договоре между Мариной Пуртовой и фондом не указана.

«Договор заключен с января 2017 года. Все это время они собирали эти 190 тысяч. Куда они кладут эти деньги, ведь нужен расчетный счет, чтобы вносить на него собранные наличные?» — удивляется Морозова.

Директор Благотворительного фонда развития города Тюмени (БФГРТ) Вера Барова заявила «URA.RU», что ничего не слышала о БФ «Общие дети», пока его волонтеры не появились на тюменских улицах, и не уверена, что деньги собирают на лечение реально существующего ребенка. «Мне кажется, это какая-то жульническая схема, которая докатилась до Тюмени, — предполагает Вера Барова. — У них из всех доступных способов связи есть мобильный телефон, который не отвечает. На сайте нет информации о попечительском совете, а без него в России благотворительные фонды существовать не могут. Профессиональные фонды так не работают».

Барова считает, что собирать «с миру по нитке» на лечение детей неэффективно. По ее словам, сейчас все серьезные благотворительные организации выступают за запрет сбора пожертвований на улицах. «Профессиональные фонды должны искать рычаги, чтобы наладить взаимодействие с органами власти. Мне страшно, когда я смотрю фильмы о том, как на лечение детей собирают по пять копеек. Это порочная практика, а сейчас ее запустили „Первый канал“ и „Россия“. В такой богатой стране, как наша, говорить о том, что гибнут дети (из-за отсутствия денег на лечение — ред.) — это преступление, и за это должны отвечать конкретные чиновники», — считает Барова.

Источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, отметил, что в случае сбора пожертвований «в ящик» вообще невозможно говорить о каком-либо контроле за средствами.

Тюменская полиция между тем в сборе денег подростками нарушений не усмотрела. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «URA.RU» сообщили, что органы ПДН проверили сообщения о ненадлежащей организации труда несовершеннолетних, собирающих пожертвования на Цветном бульваре Тюмени. «По телефону 02 поступила информация о том, что молодые люди попрошайничают на Цветном бульваре. Была проведена проверка ПДН, в ходе нее все необходимые документы и полная информация были предоставлены. Ничего противоправного обнаружено не было», — отметили в пресс-службе.