Страна коров и «мерседесов». Что такое отдыхать в Абхазии

15:24 23 июля 2017 0

Коровы в Абхазии повсюду, и это меньшая из бед

В то время как треть российских туристов отдыхает этим летом в Турции, остальные пробуют доступный отдых на других курортах. Журналист «URA.RU» Данил Бардин выбрал Абхазию — знакомый постсоветский курорт, на котором счастливо проводил лето дважды. Но даже если не считать новостей об убийстве российского туриста (об этом Данил рассказывал в предыдущем репортаже) в Абхазию он больше ни ногой.

До нынешней поездки я был в Абхазии дважды — в 2007 и 2011 годах. В памяти остались чистое море, потрясающая природа, вкуснейшая еда и гостеприимное население. В этом году я решил повторить визит на Кавказ. Открытого шенгена у меня не было, Кипр и Черногория не устраивали по цене, в Турцию не хотелось, до Вьетнама и Китая смущал долгий перелет. Кроме того, год назад я великолепно отдохнул в соседней с Абхазией Грузии, поэтому, взвесив все за и против, я решил освежить воспоминания о стране.

Помимо нетронутой южной природы в Абхазии не привлекает почти ничего

Я остановился в достаточно типичном для Абхазии трехзвездочном отеле в пригороде города Гудаута. Отель 2015 года, ухоженный, с трехразовым питанием. Рацион скудный — всего два вида блюда на выбор. С утра каша или яичница, в обед супы второе, то же самое на ужин. Фруктов и выпечки не давали. Впрочем, приготовлено вкусно, голодным не останешься. Внутри номеров хороший евроремонт: горячая вода работала без перебоев, кондиционер спасал от ночной духоты и комаров. Wi-Fi, правда только на рецепции. Впрочем, на отдыхе это скорее плюс, чем минус.

Пляжи в Абхазии галечные, дикие, привычных по Турции и Египту лежаков и зонтиков нет. За 100 рублей в день вам могут предложить грубо-сколоченную деревянную доску — вот и весь сервис. Для защиты от солнца стоит несколько брезентовых тентов. На всех туристов их не хватает. Кто пришел последний — сгорает на солнце. Рядом с людьми отдыхают коровы — в Абхазии животное такое же распространенное, как голуби в Екатеринбурге. За скотом никто не следит. Буренки спокойно щиплют траву, бодаются и справляют нужду, где захотят, будь то лужайка перед отелем, пляж или оживленная трасса.

Обед на двоих за 1500 рублей — о каком бюджетном курорте речь?

В Абхазии вкусная кухня, практически слово в слово повторяющая грузинскую. Любителям шашлыка, хачапури и хинкали есть чем себя побаловать. Вот только цены высоченные. За 4-5 кусочков свинины на шампуре придется выложить минимум 250 рублей. Средний обед в прибрежном кафе на двоих выходит в 1500 рублей — совсем не бюджетный отдых. Та же беда с фруктами — килограмм местной черешни стоит, как в Екатеринбурге — 210 рублей, персики — 160 рублей. Радуют лишь демократичные цены на вино. За 225 рублей вам нальют полтора литра прелестной Хванчкары или Лыхны.

Нажитые на диких ценах деньги абхазы тратят на личные авто. Наверное, больше половины машин в стране — это подержанные «Мерседесы» и «Ауди». Наиболее зажиточные абхазы красуются на новеньких «Лексусах» и «Хаммерах».

Передвигаться по Абхазии можно на такси (неразумно дорого, но быстро) или на маршрутках (недорого, но очень долго). Ценник на такси начинается со 150 рублей. Это цена за переезд на соседнюю улицу. Если увидят, что вы с сумками, накинут полтинник сверху. Поездка от столичного Сухуми до границы с Россией обойдется в 3-4 тысячи рублей, как сторгуетесь. На счастье между городами ходят маршрутки. Цена — от 50 до 150 рублей — в зависимости от расстояния. Главный минус — регулярность. Абхазы не поедут, если в автобусе не заняты все места. Во время моего путешествия один раз ожидание затянулось почти на час — в итоге мы уехали на попутной машине. В Абхазию можно приехать и на своем авто, но, по словам местных, нужно сразу приготовиться к поборам. Абхазские гаишники обожают штрафовать автомобили с российскими номерами.

Собираясь в Абхазию, готовьтесь платить везде и за все

Отношение местных к туристам, пожалуй, основная причина отказаться от посещения Абхазии. Несколько лет назад к приезжим относились как к гостям. Местные жители были вежливы, предупредительны и не задирали цены. Сейчас же россиянин в глазах многих абхазов — объект наживы. Если где-то есть возможность содрать с отдыхающего денег, абхазы ей воспользуются. Так, во время экскурсии на Рицу наш гид предложил группе проехать до двух водопадов за «скромную» доплату в 300 рублей с человека. Группа вяло начала протестовать, тогда абхаз рявкнул, что несогласных сейчас высадят и дал сигнал водителю стартовать. Водопады были красивыми, но такое отношение все портит.

Такая же история с другой важнейшей достопримечательностью — Новоафонским монастырем. Поднимаясь на развалины старой башни, вы удивитесь: на последних 200 метрах хитрые абхазы берут по 200 рублей за подъем.

Есть и проблема безопасности. С одной стороны, среди абхазов установлено негласное правило не нападать на приносящих деньги россиян. С другой, даже местные признаются, что туристам не стоит брать с собой сумки — могут ограбить или обокрасть. Не стоит ездить в Абхазию без мужчин. Любвеобильная кавказская молодежь не стесняется проявлять внимание к приезжим дамам. Пару раз мне с другом приходилось буквально отгонять местных от нашей общей знакомой. Люди пожилого возраста настроены более дружелюбно: посоветуют дорогу, расскажут об интересных местах и даже дадут попробовать вино или фрукты перед покупкой.

Недельный тур в Абхазии с перелетом из Екатеринбурга обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей с человека. Еще около 10-15 тысяч останется в стране при условии экономии. Как интересное с точки зрения природных чудес место Абхазия своих денег стоит. Если же вам хочется спокойного отдыха, то стоит выбрать более традиционные направления, ту же Турцию, Грецию или Вьетнам. Сам я в ближайшее время в Абхазию возвращаться не буду. Неразведанных красот природы в мире еще много, а от былого абхазского радушия, увы, почти ничего не осталось. Да и шашлык, если честно, в Грузии был вкуснее.