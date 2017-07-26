Экс-мэра отправят в тюрьму за махинации с квартирой для зампрокурора

13:12 26 июля 2017 0

Высокопоставленный чиновник подписал документ и автоматически стал главным обвиняемым по уголовному делу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший руководитель администрации Красновишерска поплатился за то, что подписал документ, «подсунутый» сотрудницей — оказалось, что он незаконно передал чиновнице муниципальную квартиру. При этом к самой женщине у следователей нет претензий. Наблюдатели полагают, что чиновник стал лишь жертвой — ведь при тщательном расследовании дела могут полететь чьи-то погоны.

На этой неделе пермское следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ официально сообщило, что перед судом предстанет 46-летний житель Красновишерска, который в период 2009—2013 годов занимал должности замглавы и исполняющего обязанности руководителя администрации города, был председателем комиссии по жилищным вопросам. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и нанесении бюджету ущерба в сумме 720 тысяч рублей.

На первый взгляд, сообщение следователей выглядит весьма позитивно: раскрыто преступление бывшего чиновника, которого теперь привлекли к ответственности Скриншот сайта СУ СКР по Пермскому краю

Следствие установило, что обвиняемый в 2011 и 2012 годах незаконно заключил с сотрудницей мэрии договоры служебного и социального наймов на квартиру, а впоследствии передал жилье в собственность женщине.

Уголовное дело, к слову, было возбуждено после прошлогодней публикации «URA.RU» с описанием всех нюансов манипуляций чиновников с квартирами. Так, первоначально злоупотребления при изучении документов выявил действующий глава Красновишерска Сергей Калинин. Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации выявил ряд нарушений в расходовании бюджетных средств.

В частности, выяснилось, что бывший начальник юридического отдела мэрии Елена Симакова получила социальную выплату в размере 148,5 тысячи рублей на приобретение жилья — деньги были выделены с нарушениями. Кроме того, был обнаружен якобы подлинный акт проверки, из которого следует, что женщина периодически проживала в четырех квартирах, которые поочередно приватизировались и продавались. От продажи жилья было выручено более двух млн рублей. А договор передачи одной из квартир подписал и. о. главы администрации Александр Сученинов — его-то следователи сейчас и обвиняют в превышении должностных полномочий. Теперь ему грозят крупный штраф, лишение права занимать определенные должности, принудительные работы, арест и даже лишение свободы на срок до четырех лет.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова сообщила, что на сегодняшний день у следователей нет претензий к женщине, получившей квартиру: «Она проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Она была не в курсе, что договоры заключались с ней незаконно».

Интересный факт: в прошлом году, на начало проверок правоохранителей Елена Симакова была заместителем прокурора Красновишерского района. Но затем женщина покинула надзорное ведомство. Связаться с ней сейчас не удалось, ранее она отказалась от комментариев.

Источник агентства в правоохранительных органах считает, что «из-за погон» следователи отнеслись чересчур лояльно к главной героине истории: «Мог ли руководитель юридического отдела не знать, что незаконно получает жилье? Конечно, нет. Должен ли глава администрации досконально проверять каждый документ, подготовленный сотрудниками? Вряд ли. Тут уже речь о том, что к ответственности нужно привлекать зампрокурора. Но это и по имиджу прокуратуры ударит, и погоны чьи-то могут полететь».

Сергей Калинин еще надеется, что наказание понесет настоящий преступник Фото с сайта Красновишерского городского поселения

Александр Сученинов (сейчас он возглавляет управление строительства, энергетики и ЖКХ Красновишерского района), который готовится к суду, вины не признает: «Меня привлекают к ответственности только потому, что на документах стоит моя подпись. Но почему-то в стороне остались должностные лица, готовившие договоры. Глава администрации не обязан знать, у кого в каком отделе лежит какой реестр… Не должен заполнять реестры и составлять договоры. Мы абсолютно нормально работали, у меня не было оснований не доверять сотрудникам».

Собеседник добавил, что намерен защищаться в суде — у него не было никакого умысла передавать квартиры сотруднице администрации.

Глава Красновишерска Сергей Калинин, который как раз и вскрыл злоупотребления в администрации, считает, что судить будут не того человека. Перед законом должен отвечать тот, кто придумал эту схему и завладел квартирами. Какой умысел был у руководителя администрации, какую выгоду он получил? Он просто доверял своим сотрудникам и подписал подготовленные ими документы. Мы все ему сочувствуем нам просто жаль, что он попал в такую историю».

По информации градоначальника, правоохранители все же продолжают проверки в отношении бывшей чиновницы. Есть шанс, что и ее привлекут к ответственности.