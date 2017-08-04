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Экс-мэр Миасса будет свидетелем по делу «банды ГТА» 7. Путина ждут на Урале. Из Европы вызвали режиссера

Путина ждут на Урале. Из Европы вызвали режиссера 8. Стали известны причины ухода Малахова с Первого канала 03:10 04 августа 2017 0 «Люди хотят в постель, а не на выборы» Обновление сервиса знакомств Mamba — это часть плана власти по повышению явки? Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Кабинки для голосования - чем не место для свиданий? Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Нежелание поднимать политические темы в рамках шоу «Пусть говорят» могло стать главной причиной ухода с Первого канала Андрея Малахова. Говорят, что телеведущий выступил против интеграции подобного контента в развлекательную программу. Однако, похоже, речь идет уже о тенденции — сегодня в сети активно обсуждают новое приложение знакомств, предлагающее найти девушку или парня по вкусу и вместе проголосовать на избирательном участке. Эксперименты по повышению явки и привлечению интереса к выборам с помощью новых приложений для айфонов, смартфонов и планшетов только начинаются, утверждают эксперты. В числе первопроходцев оказалось приложение, разработанное службой знакомств Mamba, «Вместе на выборы». Как заявляется, оно предназначено для знакомств с девушками и парнями, с которыми можно пойти на выборы и вместе проголосовать. По мнению политолога Калачева, использовать сервисы знакомств в политических целях — не лучшая идея Фото: Владимир Андреев © URA.RU В базе сервиса — множество потенциальных партнеров. «Выбирай по фото тех, кто тебе нравится, голосуй за понравившиеся фотографии, встречайтесь на выборах и голосуйте вместе», — призывает приложение, напоминая пользователям, что «в твоем регионе 10 сентября пройдут выборы губернатора». «Мобильные приложения, социальные сети, интернет как канал коммуникации, новый инструментарий выборов — это запрос времени. В отсутствие интриги и конкуренции приходится искать спасение явки в технологиях», — отмечает в беседе с «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, первый блин обычно бывает комом: «Использовать платформы для знакомств — не самая лучшая идея. Их пользователи хотят в постель, а не на выборы. Тема выборов тут притянута за уши. Но право на эксперимент у политтехнологов есть». При помощи приложения теперь можно не только познакомиться, но и вместе проголосовать С ним во многом соглашается политтехнолог, руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин, который считает, что не следует смешивать политику и чисто развлекательные вещи. «К сожалению, в России политика и пропаганда — это одно и то же. С этой точки зрения позиция Малахова вполне объяснима. Именно поэтому любой шоумен предполагает, что внесение в его продукт политики привнесет в него злобу, ненависть и ложь. Нельзя требовать от панды плеваться ядом, это удел змей», — пояснил собеседник «URA.RU». В то же время он признал, что эфир российских каналов нуждается в хороших, честных и интересных политических шоу. «Но это отдельный продукт. Его надо создавать вне действующих программ. И делать это должен точно не Малахов», — подчеркнул Колядин. Попытки интегрировать политический контент в развлекательное поле предпринимаются регулярно во всем мире. Так, ходе президентских выборов в США в 2008 году Барак Обама признался, что испытывает искреннее удовольствие от игр в приставку со своими дочерьми. Позднее его штабом были выкуплены права на агитацию и политическую рекламу в играх. В преддверии последних выборов президента Америки в ноябре прошлого года были выпущены сразу несколько политических симуляторов. Впрочем, схожий опыт, несколько простоватый и неуклюжий, есть и в России: три года назад в сети появилась игра «Многоходовочка», в которой игрокам вместе с президентом надо было разбудить премьера Дмитрия Медведева, удержать рубль от падения и найти в Крыму «зеленых человечков». «Подобные игры и приложения являются не более чем красивой оберткой идеи привлечения молодежи к участию в выборах, при этом саму молодежь они к приходу на избирательные участки никак не мотивируют», — заявил «URA.RU» политолог Максим Жаров. Говоря о приложении «Вместе на выборы», эксперт указал, что без оффлайнового «клуба знакомств» на базе этого сервиса, в котором осуществлялась бы прямая агитация молодежи, это «пустая трата времени и предвыборных бюджетов». Апетьян подтверждает, успешные примеры внедрения политики в сферу entertainment существуют Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вместе с тем политтехнолог Алексей Швайгерт уверен, что «замаскировать политическую активность под знакомства по приколу — неплохая идея». «Если приложение «докрутить», то оно способно решать сразу несколько задач — работать на повышение явки, быть средством привлечения электората на избирательные участки, а также служить инструментом для выяснения политических предпочтений россиян. На первом этапе, думаю, его основная задача заключается в контроле и учете пришедших на выборы при помощи геометок, ведь пользователи приложения придут на участки и обязательно «зачекинятся», — пояснил «URA.RU» Швайгерт. Он напомнил, что некоторое время назад по аналогии с нашумевшей игрой «Pokemon Go» было создано приложение «Выборы Go», также призванное мобилизовать молодежь. «Знаю, что тот продукт обкатывался на выборах в Самарской области. Поэтому можно сделать вывод, что идею освоения всех методов коммуникации не похоронили», — отметил Швайгерт. Pokemon Go тоже можно сделать квестом для повышения явки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт ФоРГО Станислав Апетьян подтверждает: успешные примеры внедрения политики в сферу entertainment существуют. «Политические истории, сравнения периодически используются во многих программах — например, в КВН, Comedy Club и других. Эффективность и успешность зависят от подачи материала, от того, насколько профессионально материал интегрирован в продукт», — пояснил он в беседе с «URA.RU». Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «URA.RU» предположил, что власть «вообще не имеет отношения к запуску данного приложения». «Mamba просто пытается таким несколько необычным образом привлечь внимание к своему сервису знакомств. Но я думаю, что это не очень серьезный пиар-проект. Как-то трудно всерьез представить, что кто-то захочет знакомиться на избирательном участке», — пояснил эксперт. По его оценкам, для разработчиков этот проект почти ничего не стоил, поскольку было адаптировано уже имеющееся приложение. «Стоимость проведенной работы можно оценить в 50-200 тысяч рублей. То есть речь идет о неком эксперименте, о желании быть причастным к определенному событию, только и всего», — отметил Муртазин. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий