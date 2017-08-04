{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости 
03:10  04 августа 2017 0

«Люди хотят в постель, а не на выборы»

Обновление сервиса знакомств Mamba — это часть плана власти по повышению явки?
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, кабинки для голосования, выборы
Кабинки для голосования - чем не место для свиданий?Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Нежелание поднимать политические темы в рамках шоу «Пусть говорят» могло стать главной причиной ухода с Первого канала Андрея Малахова. Говорят, что телеведущий выступил против интеграции подобного контента в развлекательную программу. Однако, похоже, речь идет уже о тенденции — сегодня в сети активно обсуждают новое приложение знакомств, предлагающее найти девушку или парня по вкусу и вместе проголосовать на избирательном участке.

Эксперименты по повышению явки и привлечению интереса к выборам с помощью новых приложений для айфонов, смартфонов и планшетов только начинаются, утверждают эксперты. В числе первопроходцев оказалось приложение, разработанное службой знакомств Mamba, «Вместе на выборы». Как заявляется, оно предназначено для знакомств с девушками и парнями, с которыми можно пойти на выборы и вместе проголосовать.

Пресс-конференция ВЦИОМ "Образ идеального депутата". Москва, калачев константин, снимает на айфон
По мнению политолога Калачева, использовать сервисы знакомств в политических целях — не лучшая идея
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В базе сервиса — множество потенциальных партнеров. «Выбирай по фото тех, кто тебе нравится, голосуй за понравившиеся фотографии, встречайтесь на выборах и голосуйте вместе», — призывает приложение, напоминая пользователям, что «в твоем регионе 10 сентября пройдут выборы губернатора».

«Мобильные приложения, социальные сети, интернет как канал коммуникации, новый инструментарий выборов — это запрос времени. В отсутствие интриги и конкуренции приходится искать спасение явки в технологиях», — отмечает в беседе с «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По его мнению, первый блин обычно бывает комом: «Использовать платформы для знакомств — не самая лучшая идея. Их пользователи хотят в постель, а не на выборы. Тема выборов тут притянута за уши. Но право на эксперимент у политтехнологов есть».

При помощи приложения теперь можно не только познакомиться, но и вместе проголосовать

С ним во многом соглашается политтехнолог, руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин, который считает, что не следует смешивать политику и чисто развлекательные вещи. «К сожалению, в России политика и пропаганда — это одно и то же. С этой точки зрения позиция Малахова вполне объяснима. Именно поэтому любой шоумен предполагает, что внесение в его продукт политики привнесет в него злобу, ненависть и ложь. Нельзя требовать от панды плеваться ядом, это удел змей», — пояснил собеседник «URA.RU».

В то же время он признал, что эфир российских каналов нуждается в хороших, честных и интересных политических шоу. «Но это отдельный продукт. Его надо создавать вне действующих программ. И делать это должен точно не Малахов», — подчеркнул Колядин.

Попытки интегрировать политический контент в развлекательное поле предпринимаются регулярно во всем мире. Так, ходе президентских выборов в США в 2008 году Барак Обама признался, что испытывает искреннее удовольствие от игр в приставку со своими дочерьми. Позднее его штабом были выкуплены права на агитацию и политическую рекламу в играх.

В преддверии последних выборов президента Америки в ноябре прошлого года были выпущены сразу несколько политических симуляторов. Впрочем, схожий опыт, несколько простоватый и неуклюжий, есть и в России:

три года назад в сети появилась игра «Многоходовочка», в которой игрокам вместе с президентом надо было разбудить премьера Дмитрия Медведева, удержать рубль от падения и найти в Крыму «зеленых человечков».

«Подобные игры и приложения являются не более чем красивой оберткой идеи привлечения молодежи к участию в выборах, при этом саму молодежь они к приходу на избирательные участки никак не мотивируют», — заявил «URA.RU» политолог Максим Жаров. Говоря о приложении «Вместе на выборы», эксперт указал, что без оффлайнового «клуба знакомств» на базе этого сервиса, в котором осуществлялась бы прямая агитация молодежи, это «пустая трата времени и предвыборных бюджетов».

Интервью со Стасом Апетьяном. Москва, апетьян станислав
Апетьян подтверждает, успешные примеры внедрения политики в сферу entertainment существуют
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместе с тем политтехнолог Алексей Швайгерт уверен, что «замаскировать политическую активность под знакомства по приколу — неплохая идея». «Если приложение «докрутить», то оно способно решать сразу несколько задач — работать на повышение явки, быть средством привлечения электората на избирательные участки, а также служить инструментом для выяснения политических предпочтений россиян. На первом этапе, думаю, его основная задача заключается в контроле и учете пришедших на выборы при помощи геометок, ведь пользователи приложения придут на участки и обязательно «зачекинятся», — пояснил «URA.RU» Швайгерт.

Он напомнил, что некоторое время назад по аналогии с нашумевшей игрой «Pokemon Go» было создано приложение «Выборы Go», также призванное мобилизовать молодежь. «Знаю, что тот продукт обкатывался на выборах в Самарской области. Поэтому можно сделать вывод, что идею освоения всех методов коммуникации не похоронили», — отметил Швайгерт.

Покетболы на Октябрьской площади. Екатеринбург, стрит-арт, pokemon go, покемоны
Pokemon Go тоже можно сделать квестом для повышения явки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперт ФоРГО Станислав Апетьян подтверждает: успешные примеры внедрения политики в сферу entertainment существуют. «Политические истории, сравнения периодически используются во многих программах — например, в КВН, Comedy Club и других. Эффективность и успешность зависят от подачи материала, от того, насколько профессионально материал интегрирован в продукт», — пояснил он в беседе с «URA.RU».

Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «URA.RU» предположил, что власть «вообще не имеет отношения к запуску данного приложения». «Mamba просто пытается таким несколько необычным образом привлечь внимание к своему сервису знакомств. Но я думаю, что это не очень серьезный пиар-проект. Как-то трудно всерьез представить, что кто-то захочет знакомиться на избирательном участке», — пояснил эксперт. По его оценкам, для разработчиков этот проект почти ничего не стоил, поскольку было адаптировано уже имеющееся приложение. «Стоимость проведенной работы можно оценить в 50-200 тысяч рублей. То есть речь идет о неком эксперименте, о желании быть причастным к определенному событию, только и всего», — отметил Муртазин.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров