Нежелание поднимать политические темы в рамках шоу «Пусть говорят» могло стать главной причиной ухода с Первого канала Андрея Малахова. Говорят, что телеведущий выступил против интеграции подобного контента в развлекательную программу. Однако, похоже, речь идет уже о тенденции — сегодня в сети активно обсуждают новое приложение знакомств, предлагающее найти девушку или парня по вкусу и вместе проголосовать на избирательном участке.
Эксперименты по повышению явки и привлечению интереса к выборам с помощью новых приложений для айфонов, смартфонов и планшетов только начинаются, утверждают эксперты. В числе первопроходцев оказалось приложение, разработанное службой знакомств Mamba, «Вместе на выборы». Как заявляется, оно предназначено для знакомств с девушками и парнями, с которыми можно пойти на выборы и вместе проголосовать.
В базе сервиса — множество потенциальных партнеров. «Выбирай по фото тех, кто тебе нравится, голосуй за понравившиеся фотографии, встречайтесь на выборах и голосуйте вместе», — призывает приложение, напоминая пользователям, что «в твоем регионе 10 сентября пройдут выборы губернатора».
«Мобильные приложения, социальные сети, интернет как канал коммуникации, новый инструментарий выборов — это запрос времени. В отсутствие интриги и конкуренции приходится искать спасение явки в технологиях», — отмечает в беседе с «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
По его мнению, первый блин обычно бывает комом: «Использовать платформы для знакомств — не самая лучшая идея. Их пользователи хотят в постель, а не на выборы. Тема выборов тут притянута за уши. Но право на эксперимент у политтехнологов есть».
С ним во многом соглашается политтехнолог, руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин, который считает, что не следует смешивать политику и чисто развлекательные вещи. «К сожалению, в России политика и пропаганда — это одно и то же. С этой точки зрения позиция Малахова вполне объяснима. Именно поэтому любой шоумен предполагает, что внесение в его продукт политики привнесет в него злобу, ненависть и ложь. Нельзя требовать от панды плеваться ядом, это удел змей», — пояснил собеседник «URA.RU».
В то же время он признал, что эфир российских каналов нуждается в хороших, честных и интересных политических шоу. «Но это отдельный продукт. Его надо создавать вне действующих программ. И делать это должен точно не Малахов», — подчеркнул Колядин.
Попытки интегрировать политический контент в развлекательное поле предпринимаются регулярно во всем мире. Так, ходе президентских выборов в США в 2008 году Барак Обама признался, что испытывает искреннее удовольствие от игр в приставку со своими дочерьми. Позднее его штабом были выкуплены права на агитацию и политическую рекламу в играх.
В преддверии последних выборов президента Америки в ноябре прошлого года были выпущены сразу несколько политических симуляторов. Впрочем, схожий опыт, несколько простоватый и неуклюжий, есть и в России:
три года назад в сети появилась игра «Многоходовочка», в которой игрокам вместе с президентом надо было разбудить премьера Дмитрия Медведева, удержать рубль от падения и найти в Крыму «зеленых человечков».
«Подобные игры и приложения являются не более чем красивой оберткой идеи привлечения молодежи к участию в выборах, при этом саму молодежь они к приходу на избирательные участки никак не мотивируют», — заявил «URA.RU» политолог Максим Жаров. Говоря о приложении «Вместе на выборы», эксперт указал, что без оффлайнового «клуба знакомств» на базе этого сервиса, в котором осуществлялась бы прямая агитация молодежи, это «пустая трата времени и предвыборных бюджетов».
Вместе с тем политтехнолог Алексей Швайгерт уверен, что «замаскировать политическую активность под знакомства по приколу — неплохая идея». «Если приложение «докрутить», то оно способно решать сразу несколько задач — работать на повышение явки, быть средством привлечения электората на избирательные участки, а также служить инструментом для выяснения политических предпочтений россиян. На первом этапе, думаю, его основная задача заключается в контроле и учете пришедших на выборы при помощи геометок, ведь пользователи приложения придут на участки и обязательно «зачекинятся», — пояснил «URA.RU» Швайгерт.
Он напомнил, что некоторое время назад по аналогии с нашумевшей игрой «Pokemon Go» было создано приложение «Выборы Go», также призванное мобилизовать молодежь. «Знаю, что тот продукт обкатывался на выборах в Самарской области. Поэтому можно сделать вывод, что идею освоения всех методов коммуникации не похоронили», — отметил Швайгерт.
Эксперт ФоРГО Станислав Апетьян подтверждает: успешные примеры внедрения политики в сферу entertainment существуют. «Политические истории, сравнения периодически используются во многих программах — например, в КВН, Comedy Club и других. Эффективность и успешность зависят от подачи материала, от того, насколько профессионально материал интегрирован в продукт», — пояснил он в беседе с «URA.RU».
Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «URA.RU» предположил, что власть «вообще не имеет отношения к запуску данного приложения». «Mamba просто пытается таким несколько необычным образом привлечь внимание к своему сервису знакомств. Но я думаю, что это не очень серьезный пиар-проект. Как-то трудно всерьез представить, что кто-то захочет знакомиться на избирательном участке», — пояснил эксперт. По его оценкам, для разработчиков этот проект почти ничего не стоил, поскольку было адаптировано уже имеющееся приложение. «Стоимость проведенной работы можно оценить в 50-200 тысяч рублей. То есть речь идет о неком эксперименте, о желании быть причастным к определенному событию, только и всего», — отметил Муртазин.