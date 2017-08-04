Главный город Югры попал под контроль силовиков

07:45 04 августа 2017 0

По косвенным признакам, Попов попрощался с властью надолго Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута засветилась сразу в двух криминальных скандалах — бывший главный архитектор Алексей Фокеев стал фигурантом уголовного дела, а на муниципальный хлебозавод нагрянули полицейские при поддержке ОМОНа Росгвардии. Официальное заявление администрации подтвердило давно гулящие по городу слухи — новая команда чиновников усиленно копает под старую.

На спешно организованном брифинге в администрации и. о. главы Сургута Алексей Жердев публично заявил — в мэрии идут масштабные проверки. «Администрация города после прихода новой команды проводит ревизию дел на муниципальных предприятиях и в структурных подразделениях администрации. Несколько дней назад по некоторым выявленным фактам мной было подписано заявление в УВД города Сургута с целью проведения проверочных мероприятий на хлебозаводе», — сообщил Алексей Жердев, подтвердив, что и уголовное дело в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ) Алексея Фокеева инициировано после этой же проверки.

Алексея Фокеева подозревают в превышении полномочий Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», Алексея Фокеева подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, строительная компания «СОК» возводила школу по муниципальному контракту, и не успевала сдать его в срок. Фокеев подписал акт приема-передачи объекта без проверки его членами комиссии. Позднее выяснилось, что строители не передали необходимое оборудование, сославшись на подписанный чиновником документ, что привело к ущербу городскому бюджету в размере 13 млн рублей.

По данным источников агентства, речь идет о школе №31 — это было первое общеобразовательное учреждение в городе, построенное с начала 2000-х. На открытии школы 1 сентября 2014 года присутствовала губернатор Наталья Комарова.

Вадим Шувалов пренебрег чиновничьим правилом «не копай под предшественника». Получилось эффектно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По неподтвержденной пока информации, Алексей Фокеев может стать фигурантом как минимум еще одного уголовного дела. Речь идет о бизнесе его супруги — она получила целый этаж в одной из новостроек города, открыла там салон красоты, а остальные помещения сдает под офисы коммерческих компаний. По версии источника в мэрии, знакомого с ситуацией, этот этаж супруга экс-чиновника могла получить по своеобразному «бартеру» — помещения под бизнес жены Фокеева в обмен на помощь директора ДАиГ при заключении ряда муниципальных контрактов. Получить комментарий самого Фокеева не момент публикации не удалось — экс-чиновник не отвечает на звонки на мобильные телефоны.

Другой источник уверен, что основной целью проверки был не Фокеев, считавшийся человеком из команды экс-мэра Дмитрия Попова, а сам бывший градоначальник.

«Вот увидите, через Фокеева попробуют выйти на Попова, хотя в документах по этой школе нет ни одной подписи Дмитрия Валерьевича», — комментирует собеседник.

По словам инсайдера, в администрации практически открыто говорят, что цель проверки найти основания для новых уголовных дел в отношении Попова. По одной из самых обсуждаемых версий, именно такое условие поставили новой команде мэрии при ее формировании. Более того, как стало известно «URA.RU»,

в отношении экс-мэра возбуждено уже пять уголовных дел, часть из которых инициированы на основании проверок в администрации.

«Все дела возбуждены по статье „превышение полномочий“ и соединены в одно производство. Первые два — это по сделке о продаже муниципального песка. Два дела, потому что продавались активы совхоза „Северное“ и СКЦ „Природа“. Следователи также расследуют выделение субсидии совхозу „Северное“ перед его банкротством, а также передача помещения национальной общине „Украинская Родына“. Последнее уголовное дело возбуждено из-за покупки без торгов помещения под детский сад. О нем еще в 2016 году говорили, потом написали отказной материал, но в итоге все же нашли основания — возбуждено несколько недель назад», — рассказывает источник в силовых структурах региона.

Судьба сургутского хлебозавода надолго вошла в информационную картину Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Собеседник также подтвердил, что новая команда администрации Сургута оказывает более чем активное содействие. Например, уголовное дело по купленному помещению для детсада удалось возбудить благодаря новым фактам, найденным в мэрии — иначе дело просто было бы закрыто. В пресс-службе регионального СКР заявили, что комментировать расследование в отношении Дмитрия Попова будут только по официальному запросу — он направлен в адрес руководства ведомства.

Такое внимание к бывшему мэру Сургута источники «URA.RU» объясняют необходимостью «защитить честь мундира». Попов ушел в отставку после возбуждения уголовного дела о продаже песка. Именно это дело, по неофициальной информации, разваливается из-за отсутствия состава преступления — сделка уже год рассматривается и в арбитраже, но этот процесс может идти еще несколько месяцев, и в итоге может оказаться, что глава крупнейшего города ХМАО покинул свой пост будучи невиновным. Как ранее сообщало «URA.RU», это может привести к отставкам, но уже в силовых структурах Югры.

Алексей Жердев провел специальную встречу с прессой, чтобы объяснить активность силовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По одной из версий, именно с силовыми структурами могут быть связаны люди из новой команды администрации, в частности, вице-мэр Алексей Жердев. Есть даже мнение, что замглавы пришел в Сургут из Костромы по протекции сына главы Сургута Ильи Шувалова, которого могут связывать бизнес-отношения с выходцами из ФСБ.

Нашлось и объяснение визиту силовиков на хлебозавод. Как ранее сообщало «URA.RU», новая команда мэрии ранее пыталась приватизировать этот муниципальный актив — один из немногих, реально приносящих доход. Сургутская Дума отказалась принимать такое решение. По версии источников, знакомых с ситуацией, сейчас у предприятия могут поменять директора, а затем довести его до тяжелой финансовой ситуации, после чего его придется передать в частные руки (например, с помощью процедуры банкротства). Примечательно, что директор хлебозавода Сергей Пустозеров поддерживал решение о приватизации, но чтобы провернуть такую схему его придется убрать.

«Пустозеров патриот и завода, и города. Он был согласен на приватизацию, потому что многие свои задумки не может реализовать из-за того, что предприятие муниципальное. Но банкротить он его точно не даст», — комментирует собеседник.

За тем, что происходит на хлебозаводе сейчас внимательно наблюдают сургутские депутаты. Версия, что визит силовиков может быть связан с попыткой передать актив в частные руки, уже дошла до народных избранников. «Это стратегическое предприятие, без которого город обойтись не может. И пока оно муниципальное, всегда можно гарантировать, что хлеб будет. Частный сектор — хорошо, но не надежно. Исходя из этого, мы выступили против приватизации. Что касается возможного банкротства — есть контрольно-ревизионное управление, есть счетная палата, и каждый год муниципальные предприятия проверяют. Сейчас хлебозавод не находится в плачевном состоянии», — прокомментировал депутат Гордумы Виктор Рябчиков, отметив, что если это и попытка обанкротить хлебозавод, то она лишена смысла, поскольку деятельность МУПа контролируется не только в мэрии, но и депутатами

В адрес администрации города направлен запрос с просьбой объяснить проведение масштабных проверок в отношении старой команды мэрии. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.