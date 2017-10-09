Как из «кошелька» тюменского замгубернатора вывели более миллиарда

23:12 09 октября 2017 0

Владимир Чейметов ранее сам возглавлял ТАЛК, а сейчас председательствует в совете директоров. Не знать о злоупотреблениях он не мог, считают недоброжелатели Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области на грани банкротства оказался один из крупнейших «кошельков региона» — лизинговая компания ТАЛК. Фирма, через которую полтора десятилетия проходили все субсидии для тюменских крестьян на приобретение техники и многие другие операции на миллиарды рублей, оказалась в центре внимания правоохранительных органов, утверждает источник «URA.RU». Руководство компании могло быть причастно к выводу миллиардов рублей через аффилированные лица и организации коррупционных схем при получении господдержки. В коррупционной истории может быть замешан замгубернатора, директора департамента агропромкомплекса региона Владимир Чейметов.

По словам источника, близко знакомого с ситуацией, АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» (ТАЛК) находится в критическом состоянии. Компания не может вернуть около ста миллионов рублей субсидий, выделенных бюджетом региона для помощи сельхозтоваропроизводителям.

В обществе произошла смена генерального директора, бывший руководитель компании Владимир Сорогин уволен с поста то ли с 4 сентября 2017 года, то ли с 5 октября — существует два протокола заседания совета директоров компании под председательством Владимира Чейметова. Номера протоколов, подписи и содержание идентичны, только даты увольнения Сорогина разнятся.

ТАЛК завышал стоимость лизинга для крестьян Тюменской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одна из версий источников «URA.RU» о причинах смены руководства компании — скандал вокруг закупки новых автобусов для тюменской пассажирской компании ПАТП-1. Согласно контракту, для ПАТП автобусы, приобретенные в лизинг у ТАЛК, стоили более 2,5 млрд рублей. ТАЛК заплатил за автобусы 1,9 миллиарда. Источник говорит, что гендиректор ПАТП-1 Александр Пискулин был против закупки, поскольку предприятие еще не рассчиталось по предыдущим договорам лизинга.

Собеседник «URA.RU» говорит, что увольнение Сорогина — попытка замести следы масштабных хищений в компании. Так, департамент финансов Тюменской области проводил проверку в ТАЛК в сентябре 2015 года. Доклад, который финансисты положили на стол председателю совета директоров, а по совместительству — заместителю губернатора Владимиру Чейметову, содержал информацию о массе нарушений.

Согласно докладу (имеется в наличии «URA.RU»), руководство ТАЛКа ссужало своим дочерним компаниям деньги под 8,1% годовых (собеседники «URA.RU» говорят, что впоследствии процент был еще ниже). Одновременно компания занимала деньги под 16,7% годовых (в среднем). В 2015 году ТАЛК выдал кредитов больше, чем сам занял денег на приобретение сельхозтехники — то есть мог вообще не брать деньги в банках.

ТАЛК вкладывал деньги и в учредительный капитал своих дочерних обществ: ООО «Техно-Центр», ООО «ТехноЦентр» и ООО «ТАЛК-Сервис». Та прибыль, которую они зарабатывали, в ТАЛК не возвращалась.

Компания прямо обманывала областные власти. ТАЛК предоставлял в департамент АПК документы на гашение процентов по договорам лизинга. Но они к тому моменту уже были расторгнуты, а техника возвращена и продана.

Только по одному, сравнительно небольшому, договору с «Сибнефтебанком» сумма субсидий за пять лет составляла более 17 миллионов рублей.

ТАЛК выиграл право поставки автобусов в Тюменское ПАТП на 2,5 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как рассказывает один из бывших сотрудников ТАЛКа, техника, которую приобретала организация, немедленно передавалась в лизинг дочерним и аффилированным компаниям. После чего ТАЛК брал ее у своих «дочек» в аренду, выплачивая существенные деньги за пользование своим же имуществом. «Дочка „Техноцентр“, у которой ничего не было, продавала по 50-60 тракторов в год, и периодически получала от ТАЛК оборотные средства», — говорит собеседник агентства.

В материалах проверки компании указано, что на оплату аренды и содержания 14 легковых автомобилей (среди которых был «Инфинити» гендиректора) ТАЛК потратил 9,8 миллиона рублей. Машины были получены от ООО ФПК «Тюменьгазинвест» и ООО «Агро-Инвест». Первая компания связана с ТАЛКом через одного из прежних учредителей, вторую ТАЛК контролировал через «дочку». Машины эти ООО получили в ТАЛКе в лизинг. Размер платежа по договору аренды при этом с лихвой покрывал лизинговый платеж.

Согласно данным портала госзакупок, иногда ТАЛК кредитовал сам себя. 31 июля 2015 года компания дала сама себе в кредит 150 миллионов рублей. Закупка была произведена у единственного исполнителя, срок кредита — до 2020 года.

При этом к взысканию долгов с сельхозпредприятий, которым предоставлялась в лизинг техника, в ТАЛКе подходили со всей строгостью. «Однажды представитель лизинговой компании приехал забирать технику, — вспоминает собеседник „URA.RU“ в одном из районов Тюменской области. — А хозяин фермерского хозяйства умер. И человек стоит буквально над гробом и требует возврата. Никакие увещевания на его начальство не подействовали, сотруднику было приказано изымать трактора».

Источник, близкий к сельскохозяйственной отрасли, объяснил «URA.RU», что ТАЛК выдавал бюджетные субсидии на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники не просто так.

Размер «благодарности», который крестьяне должны были вернуть «наличкой», по оценке собеседника «URA.RU», мог составлять 20%.

Многие фермеры, по словам инсайдера, очень быстро поняли все риски и за техникой обращаться перестали.

В ходе проверки было установлено, что ТАЛК необоснованно завышал размер лизинговых платежей, искусственно увеличивая размер собственного вознаграждения. Компания зарабатывала на крестьянах, которым должна была помогать развиваться, дополнительно десятки миллионов рублей ежегодно. На 25 договорах она таким образом получила прибыль в 143 миллиона рублей.

Проводившие проверку финансисты пришли к выводу, что государственные деньги в ряде случаев расходовались неэффективно. Вся суть программы господдержки заключается в увеличении материально-технической базы аграриев, а этого и не происходило, резюмировали проверяющие.

Лизинговая компания зарабатывала на тюменских крестьянах десятки миллионов рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сейчас ТАЛК сократил около 10 сотрудников, в том числе руководителя юридического отдела и одного из заместителей, а также рядовых сотрудников. Общаться с прессой большинство уволенных наотрез отказываются. Вообще все, кто хоть что-то знает о возможных злоупотреблениях, говорят только при условии соблюдения полной анонимности.

Большинство инсайдеров утверждают: председатель совета директоров АО ТАЛК, замгубернатора Владимир Чейметов был как минимум в курсе действий руководства ТАЛКа. «Чейметов ранее был директором ТАЛК (в 2003—2005 годах — ред.), а Сорогин у него руководил отделом», — говорит источник. Результаты проверки деятельности ТАЛКа легли на стол Чейметову осенью 2015 года. С тех пор, уверяют собеседники «URA.RU», ситуация в компании в лучшую сторону не поменялась.

Несмотря на то, что лизинговый портфель компании составлял в 2015—2016 годах около 6 миллиардов рублей, до недавнего времени на предприятии была задержка зарплаты. Источники утверждают, что у компании серьезные проблемы с долгами перед банками, которые больше не хотят ее кредитовать. Все это — на фоне финансовой поддержки из бюджета. «Я очень удивился, когда узнал, что есть намерение закрывать ТАЛК. Они только недавно получили от Тюменской области в уставной капитал 272 миллиона рублей», — говорит один из собеседников агентства.

По одной из версий, бюджетные средства были истрачены на покрытие задолженности перед банками. Она возникла, когда ТАЛК, якобы, выкупил за 350 миллионов рублей долги крупного строительного предприятия-банкрота: ЗАО «Загрос».

В пресс-службах Следственного управления СК РФ и УМВД по Тюменской области «URA.RU» заявили, что в производстве этих ведомств нет уголовных дел в отношении руководства компании ТАЛК.

В департаменте АПК Тюменской области отказались комментировать ситуацию в компании ТАЛК. «Это не подведомственная нам организация», — заявили в департаменте. Комментарий директора департамента Владимира Чейметова получить не удалось.