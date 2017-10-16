Два часа молодежь 186 стран пытала главу МИДа Лаврова вопросами

22:54 16 октября 2017 0

Глава МИД России Сергей Лавров говорил с участниками ВФМС два часа, но не все успели задать свои вопросы дипломату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовало сразу несколько тематических платформ. Среди них экология и наука, экономика будущего и межкультурные отношения. Отдельная секция посвящена международным отношениям. И именно она стала центром притяжения фестиваля в этот день, а главной звездой дня стал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В зале яблоку негде было упасть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он принял участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир». Самый большой зал на фестивальной площадке не смог вместить всех желающих: волонтеры отсекали толпы студентов еще на подходе. Не попавшим внутрь пришлось довольствоваться прямой трансляцией встречи.

«Когда же я еще увижу Сергея Викторовича?» — объяснил свое рвение молодой нефтяник из Узбекистана Сарвар. Его поддержала голубоглазая блондинка, делегат из Ямало-Ненецкого округа Светлана: «Мы долго простояли в очереди, чтобы сюда попасть. Лавров — один из ведущих спикеров, человек, который представляет внешнюю политику нашего государства. Хорошо, что есть такая возможность узнать все из первых уст!»

А узнать в этот час удалось действительно многое. Лавров сначала отметил, что фестиваль помогает лучше узнать друг друга, «договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами».

Глава МИД Сергей Лавров сказал, что его ведомство не может обойтись без молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Если хотите, это хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне», — добавил он. В зале заулыбались: на эту неделю все 30 тысяч участников фестиваля действительно стали послами своих государств. Напомним, что в Сочи приехали гости из 186 стран мира.

После модератор предложил перейти на формат вопрос-ответ. В воздух тут же взмыли сотни рук, кто-то быстро набросал на блокнотных листах импровизированные таблички: «Крым», «ДНР», «США», «Популизм».

Разговор главного дипломата России с участниками фестиваля шел почти на два часа. Гульнара из Башкортостана начала с хоть и общего, но актуального в этих стенах вопроса: какой Лавров видит роль России через десять лет и какова роль молодежи в становлении этого будущего?

«Во-первых через 10 лет молодежь уже повзрослеет», — отметил министр под одобрительный смех зала, но указал, что для успеха молодым людям нужно с умом воспользоваться социальными лифтами. Он отметил, что в МИД ежегодно поступают на работу 115 молодых дипломатов и не только из профильного МГИМО, но и из МГУ, СПбГУ и Дальневосточного университета. «Причем долгое время больше половины молодых кадров — были девушки», — заметил Лавров.

Кто тянул руку, кто табличку, кто планшет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Оу!» — раздался ликующий девичий крик из зала. Лавров многозначительно посмотрел в тот сектор и спокойно добавил: «Да. Роль России через десять лет будет большой. Мы надеемся, что тенденция к многополярности будет проявляться гораздо больше, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории. И вот в том многополярном мире, уверен, Россия будет одним из этих полюсов».

Следующий вопрос от немецкой делегации прозвучал неожиданно:

«Немецкий бизнес против экономических санкций против России, многие компании разорились. Как нам, активной немецкой молодежи, повлиять на этот вопрос?»

«Нас уже обвиняют в том, что мы якобы вмешиваемся в выборы в США и Европе, а вы хотите, чтобы мы еще вмешались в экономику ФРГ?», — пошутил Лавров. Публика шутку поняла, а дальше ловила каждое слово: Лавров подтвердил, что до санкций товарооборот между Россией и ЕС достигал 4 млрд евро в год, а теперь эта сумма упала вдвое.

Фестиваль — это удачное место для подарков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мне пять-шесть европейских коллег говорили, что их страны против антироссийских санкций. Они говорят: „Мы — за вас, но у нас принцип солидарности и консенсуса“. Почему-то ЕС своей солидарностью присоединила все 28 стран к позиции русофобского меньшинства. Но я уверен, что справедливость восторжествует и Европа будет действовать самостоятельно, а не по подсказкам, которые приходят из-за океана», — заявил Лавров.

«Si!», — согласно закивал студент с кубинским значком на лацкане. Он незаметно ткнул локтем своего соседа венесуэльца, тот одобрительно моргнул.

«Я слышал, что Россия имеет привычку прощать долги другим странам. Зачем?» — задал свой вопрос делегат из Чехии, в зале засмеялись.

«Насколько я помню, Чешской республике мы никаких долгов не прощаем», — коротко и емко ответил Лавров под аплодисменты и улыбки делегатов.

Пока глава МИД отвечал на серьезные вопросы, участники делали «себяшки» с официальным представителем МИД Марией Захаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но больше всего внимания министр уделил вопросу тюменца, представителя Фонда развития творчества «Жизнь и дело» Александра Школенко. Тот поинтересовался, каким образом творческая НКО может принять участие в формировании ценностей и гуманистического подхода к жизни на международном уровене. Пожалуй, на этот вопрос глава МИД отвечал дольше остальных. Он отметил, что образование помогает молодым людям лучше узнавать культуру, историю, происхождение традиций.

«Это главное, что нужно делать в сегодняшнем мире, чтобы преодолеть расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу», — подчеркнул Лавров, — надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обмен, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений.

Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать».

В этот момент аудитория стала серьезнее. Показалось, что каждый сейчас примеряет на себе роль реального дипломата.

Сессия закончилась и первые ряды ринулись к президиуму, каждый хотел сфотографироваться с главой МИД России.

«Я так горжусь тем, что нашего министра знают во всем мире», — с восторгом сказала одна из участниц свой подруге, которая настраивала Instagram для селфи с Лавровым.