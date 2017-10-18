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Названы самые угоняемые на Урале автомобили 7. В Екатеринбурге эвакуируют главный уральский вуз

В Екатеринбурге эвакуируют главный уральский вуз 8. Война за мандат Буркова продлится еще неделю 10:47 18 октября 2017 0 Свердловские власти впервые после митингов раздали деньги молодежи Из списка получателей помощи исчезли фонды с красивыми названиями. Вмешалась прокуратура Александр Пономарев © Служба новостей «URA.Ru» Ольга Глацких (в центре) пытается влиться в доверие к свердловской молодежи. Начала с ликвидации прежней нечистой системы распределения субсидий Фото: страница РПК ВФМС 2017 в "ВКонтакте" В Свердловской области распределены бюджетные субсидии на молодежную политику и патриотическое воспитание между некоммерческими организациями. Впервые деньги распределяло не региональное министерство спорта, которое до сих пор по этому поводу проверяет прокуратура, а департамент молодежной политики под руководством Ольги Глацких. Сразу несколько источников «URA.RU» в свердловских НКО сообщили, что своей задачей департамент видел ликвидацию прежней системы распределения субсидий, при которой деньги могли получить несуществующие организации, аффилированные с отдельными личностями. По итогам конкурса, субсидии по направлениям «молодежная политика» и «патриотика» получили 45 НКО. Суммы небольшие — от 60 до 400 тыс. рублей. Правда, есть организации, которые одновременно получили несколько субсидий, и их выигрыш немногим меньше миллиона. Среди них созданная легендарным писателем Владиславом Крапивиным «Каравелла», «Культурное просвещение», «Возращение». Евгений Сильчук (справа) покинул пост замминистра минспорта на фоне скандала Фото: Александр Мамаев © URA.RU Напомним, в 2016 году началась проверка свердловского минспорта по поводу распределения субсидий на молодежную политику и патриотику в 2011—2016 годах. Поводом послужило обращение в областную прокуратуру от экс-председателя общественного совета при минспорта Ивана Роженцова. Он попросил проверить организации, получавшие в указанный период субсидии от министерства. Был сформирован целый перечень организаций, которые в реальности либо не функционируют, либо не проводят заявленные мероприятия. Многие из них зарегистрированы по адресам, где никогда не работали. Однако все они исправно получали бюджетные деньги. Например, «Молодежный интернет-портал» получил в 2015 году субсидии в размере более 800 тыс. рублей на проекты «Сделано на Урале», «Обычаи и традиции Урала», образовательный проект «Лидер Евразии», о которых ничего не известно. Организация «Молодые патриоты», получившая 1,5 млн рублей за два года, зарегистрирована по адресу, где в действительности расположены другие организации. На тот момент молодежную политику по линии минспорта курировал заместитель министра Евгений Сильчук. А отдел по взаимодействию с молодежными общественными объединениями возглавлял Сергей Труфанов. Ольга Глацких ведет строгий набор кадров. Главное требование — возраст до 35 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К проверке также подключилось свердловское министерство финансов. В заключении ведомства (имеется в распоряжении агентства) говорится, что в рамках контрольных мероприятий факты несоблюдения условий предоставления субсидий частично подтвердились. Была проведена доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Но прокуратура Кировского района Екатеринбурга признала это процессуальное решение незаконным и назначила дополнительную проверку, которая до настоящего времени не завершена (решение надзорного органа имеется в распоряжении «URA.RU»). В прошлом году Сильчуку не продлили контракт. Сергей Труфанов ушел еще раньше по собственному желанию. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, «он почувствовал, что под них начали копать». На фоне скандалов был создан отдельный департамент по работе с молодежью, не подчиняющийся минспорта. «Глацких набрала абсолютно новую команду. Причем брала только молодежь до 35 лет. Сразу заявила: „Мне старье не нужно“», — рассказывает руководитель крупной свердловской НКО. «Минфин долго не открывал департаменту счет. Но, как только открыл, департамент быстро объявил конкурс, собрал заявки, провел экспертизу и уже озвучил результаты. То есть сработал достаточно оперативно, в то время как минспорта раньше затягивало конкурсные процедуры. По победителям — тоже все объективно. Организации известные. Нет НКО, которые я впервые вижу», — пояснил собеседник агентства. Митинги подтолкнули кураторов свердловской молодежи к поиску новых вариантов работы с ней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также источники «URA.RU» уверяют, что на объективном распределении субсидий сказались и прокатившиеся по стране несанкционированные митинги, участие в которых активно принимала молодежь. Департамент стал искать новые варианты работы с молодежью и ее поддержки. В итоге при распределении субсидий постарались максимально расширить список получателей. Но при этом раздать деньги лишь зарекомендовавшим себя НКО. Несколько НКО, которые в прошлые годы регулярно получали субсидии, не были допущены Глацких до участия в конкурсе в этом году. Например, отказ получила общественная организация «Вело Город». «До этого они выигрывали во всех конкурсах. Более того, эта организация выступала организатором ряда мероприятий, которые финансировались из бюджета. Например, они должны были проводить конкурс „Молодой предприниматель“. Получили по договору порядка 500 тысяч рублей. Но в итоге не смогли нормально отчитаться», — говорит собеседник агентства, знакомый с ситуацией. В беседе с «URA.RU» Ольга Глацких подтвердила, что в курсе прошлых скандалов с распределением субсидий и ее задачей было сделать процедуру распределения субсидий более прозрачной. «К примеру, вышел федеральный закон, который уточняет процедуру. Мы приняли свои поправки. Например, теперь одна некоммерческая организация не может подать сразу несколько заявок на одно направление конкурса, как было раньше. Получалось, что, например, один ДОСААФ мог забрать сразу несколько субсидий», — пояснил директор департамента. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}