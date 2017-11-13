Чтобы молодежь не ходила на митинги, в Тюмени будет свой Ельцин Центр

22:22 13 ноября 2017 0

На месте исторического памятника в Тюмени откроется «мини-аналог знаменитого екатеринбургского Ельцин» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Резонансная история с исчезновением на набережной реки Туры здания-памятника, наконец, прояснилась. Как оказалось, памятник культурного наследия — Контору пароходства — не снесли, а разобрали, поскольку оно могло развалиться само. Областные чиновники рассказали, что появится на этом месте.

История о сносе Конторы пароходства на набережной взбудоражила соцсети в начале ноября. На появившихся фотографиях видны были кирпичи, огромными грудами возвышавшиеся около реки Туры. Горожане были возмущены: Контора являлась памятником регионального значения, и сносу не подлежала — тем более, что еще несколько месяцев назад областные чиновники уверяли: комплекс исторических зданий будет реконструирован.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Главного управления строительства, сейчас ведется реставрация здания культурного наследия регионального значения «Контора пароходства и склад тюменского купца, коммерции советника А.В. Колмакова, конец XIX в». Работы идут по проекту, который подразумевал полный разбор остова здания.

Здание Конторы пароходства долгое время не эксплуатировалось и находилось в плачевном состоянии фото — Екатерина Христозова

«Здание Конторы пароходства долгое время не эксплуатировалось и находилось в плачевном состояние, — отметили в ГУС. — Порядка 2/3 стен сооружения не сохранилось, а оставшаяся конструкция не выдерживала никакую нагрузку. Эти данные зафиксированы в отчете об обследовании здания. Поэтому при разработке проекта было принято решение о полном разборе существующего остова здания, укреплении фундаментов и затем — восстановлении его по существующим чертежам с сохранением внешнего исторического облика».

В ГУС подчеркнули: проект прошел экспертизу, которая подтвердила правомерность всех конструктивных решений, связанных с реставрацией. Уцелевшие кирпичи аккуратно сложены на площадке рядом, их осталось около шести-семи тысяч штук. «Они не могут быть использованы в несущих конструкциях здания, так как практически полностью утратили свои технические характеристики, и будут использованы лишь как декоративная отделка части здания, — рассказали в Главном управлении строительства. — Старый кирпич будет заменен на специальный, воссозданный по историческим параметрам. Именно такой кирпич в основном используется при реставрации памятников архитектуры». Согласно данным из открытых источников, работы обойдутся в 155 миллионов рублей.

По словам источника «URA.RU», в воссозданном здании Конторы разместится Центр молодежной политики. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердили в областном департаменте общественных связей.

Фактически на набережной реки Туры появится мультифункциональный центр с библиотекой, книжными и сувенирными магазинами, выставочным пространством, залами для мастер-классов и лекториев.

Идея, по словам замдиректора департамента Ирины Широковой, родилась еще в 2015 году — тогда же, когда из экс-кинотеатра «Киномакс» было решено сделать молодежный театральный центр «Космос». «Концепция центра городских сообществ и неформального образования дорабатывалась и ее представили губернатору, — рассказала собеседница агентства. — Видимо, параллельно шли вопросы строительства набережной и вот этого памятника, потому что после этого губернатор сказал, что здание будет предоставлено для проектов молодежной политики».

Городские сообщества Тюмени получат свою площадку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проектную документацию специалисты департамента разрабатывали вместе с подрядчиками, учли идеи, предложенные креативной молодежью на КИТ-сессии (Креативные индустрии Тюмени), и решили не выделять отдельно каждое направление, а создать мультицентр.

«Это многофункциональная площадка для городских сообществ, для проведения самых интересных городских событий, мероприятий, лекториев, и где молодежь сможет реализовывать свои инициативы, — пояснила Ирина Широкова. — Там будет работать группа продюсеров, которые будут помогать проводить мероприятия, и какие-то федеральные проекты там будут реализовываться. Мы эту концепцию разрабатывали совместно с уральским ГЦСИ, консультировались в Казани у ребят, которые там запускали резиденцию креативных индустрий. Это должна быть многофункциональная максимально гибкая площадка, такой инкубатор идей, инициатив, событий.

А поскольку это пространство на набережной, выделять его только для молодежи показалось не очень рациональным — набережная у нас такая прогулочная зона, где гуляет не только молодежь, было решено, что это должна быть площадка, где генерятся события молодежью, но для широкой группы».

Реконструкция по госконтракту ГУСа продлится до декабря 2018 года. В департаменте рассчитывают открыть мультицентр к весне 2019 года.

Фактически речь идет о некоем мини-аналоге знаменитого екатеринбургского Ельцин Центра — только экспозиции в нем будут меняться, и выставки планируется посвящать самым разным темам.

«Первый этаж — это зона быстрых впечатлений, — рассказывает Ирина Широкова. — Там будет гардероб, небольшая библиотека, мини-магазинчики, в которых может быть сувенирная продукция и изделия местных хенд-мейдеров. Рядом будет ресторан-кафе, очень демократичный, в который можно будет зайти перекусить, если приезжаешь на целый день на мероприятия, и в котором могут проводиться квартирники, обсуждения спектаклей, читки стихов и тп, то есть это не просто ресторан, это одна из зон мультицентра — просто с функцией питания».

Еще одна зона мультицентра будет занята выставками — в частности, там можно будет увидеть полюбившиеся горожанам уличные арт-объекты инфопарка.

На втором этаже планируется устроить большой зал-лекторий до 350 мест, и территорию с перегородками, которыми можно играть с пространством: сделать до четырех отдельных помещений, или оставить одно большое. «Там можно проводить мини-встречи, мастер-классы», — пояснила Ирина Широкова.

У областных чиновников есть идея вписать это креативное пространство в общую концепцию набережной — обсудить идею с городскими властями и устроить рядом с мультицентром еще несколько точек притяжения для горожан и гостей Тюмени. Зимой это может быть каток, а летом — кинотеатр под открытым небом, библиотека, фотозоны и многое другое. «Концепт будет разрабатываться», — заверила собеседница агентства.