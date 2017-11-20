На Урале разрушается главный вуз чиновников

21:40 20 ноября 2017 0

Став официально руководителем вуза, Алекандров (слева) долго еще оставался в тени Лоскутова (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) лихорадит: уволенные сотрудники, простаивающие площади, «двоечники», принятые на платные места и здания, готовые сгореть и рухнуть. Что происходит в президентском вузе — в материале «URA.RU».

Сотрудники Уральского института управления — филиала РАНХиГС обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В «шапке» письма указаны также генпрокурор Юрий Чайка, глава ФСБ Александр Бортников, руководители других ведомств, а также ректор головной организации — Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. «Сложилась совершенно невозможная ситуация, — пишут составители письма. — Новый руководитель Александров Александр Александрович разваливает всю образовательную систему института, сложившуюся за 25 лет».

В марте 2017 года бывшую Уральскую академию госслужбы возглавил молодой перспективный чиновник Александр Александров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам авторов документа, из вуза уволены настоящие профессионалы: замдиректора по науке, доктор экономики Ирина Тургель, замдиректора по научно-методической работу, кандидат философских наук Марина Семочкина, была вынуждена подать заявление об увольнении начальник международного отдела Юлия Идова, почти в полном составе из вуза ушел планово-экономический отдел.

«Вместо профессионалов было открыто и замещено более 20 ставок лицами, не соответствующими требованиям к должностям: заместителем директора по науке был назначен Полиенко А.Н., который за 20 лет не написал ни одной научной статьи. Заместителем по учебно-методической работе была назначена Попова О.И., которая в прошлом году „провалила“ аккредитацию в Институте международных связей. Заместитель по финансам Протопопов К.В. никогда не занимался финансам», — сообщается в документе.

Письмо подписано коллективом вуза. В копии, оказавшейся в редакции, нет подписей недовольных, однако, по данным агентства, в некоторые из адресов оно ушло с подписями.

Команда философов

Чтобы понимать, что происходит в главном на Урале вузе для чиновников, нужно знать его специфику и немного — новейшую историю России. Долгое время им руководили выходцы из уральского университета — преподаватели-философы Владимир Лоскутов, Вячеслав Скоробогацкий и Юрий Ершов. Они получили власть над академией благодаря соратнику Ельцина Геннадию Бурбулису, вместе с которым когда-то учились. В 1991-м, после путча, при поддержке Бурбулиса и с одобрения Ельцина они зашли в институт (он назывался тогда Высшей партийной школой), отобрав его у коммунистов — те почти не сопротивлялись.

Впоследствии вуз сменил несколько названий: Уральский социально-политический институт, Уральский кадровый центр, дольше всего он назывался Уральской академией госслужбы при президенте РФ.

Но всегда неизменным был высокий уровень образования, а также быта: о комнатах в общежитии на двух человек с санузлом студенты других вузов могли только мечтать!

Институт очень высоко котировался. Сохранялась и элитарная направленность, только вместо номенклатуры КПСС он стал готовить чиновников.

Троица философов руководила главным на Урале вузом для чиновников четверть века. Слева направо: Вячеслав Скоробогацкий, Владимир Лоскутов, Юрий Ершов Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

За короткое время команда Лоскутова сумела стремительно развить вуз, переманив лучших педагогов Екатеринбурга: правовые дисциплины вели преподаватели уральской юридической академии, экономику, политологию, социологию и психологию — преподаватели университета, а чтобы закрыть третью составляющую (менеджмент), нашли лучших в городе управленцев. Институт заключил договора о сотрудничестве и наладил обмен студентов и преподавателей с вузами Франции, Германии.

Эпоха команды Лоскутова закончилась спустя четверть века, когда все академии госслужб подчинили Российской академии народного хозяйства. Лоскутову, привыкшему властвовать в своем «государстве», не удалось найти взаимопонимания с внезапно появившимися боссами. Долгое время искали подходящую кандидатуру на пост директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС (так стал называться вуз) — выбор пал на чиновника с безупречной репутацией и блестящей карьерой Александра Александрова. Он оставил службу в резиденции свердловского губернатора ради руководства академией госслужбы.

Двоевластие в президентском вузе

Сотрудники экс-Уральского института управления пишут в Москву бесчисленные жалобы на новое руководство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Александров — тоже выходец с философского факультета УрГУ и учился как раз у экс-руководителей академии госслужбы (бывший первый проректор УрАГС Вячеслав Скоробогацкий был его научным руководителем). Приступив в марте 2016 года к руководству вузом, Александров, несмотря на поступавшие к нему предложения забрать все активы вуза под себя, а прежнее руководство отодвинуть от хозяйства, так и не смог «поднять руку» на своих учителей. Лоскутову дали должность «научного руководителя вуза». Он даже остался в своем огромном кабинете, а Александров скромно разместился в кабинете поменьше.

По рассказам сотрудников академии, новый руководитель-«сова» часто появлялся в вузе после обеда, а иногда и под вечер, и его помощникам приходилось ломать голову над тем, как организовать документооборот. В общежитии ему выделили комнату (причем, не «люкс», а самую обычную). В столовой оставляли еду, но к ночи она была уже холодной. Вообще, по рассказам старожилов, отношение к новому управленцу у коллектива вуза, верного Лоскутову, было прохладное. К осени 2016-го сложилось двоевластие: Александров управлял вузом, подписывая бумаги, а Лоскутов продолжал днем «рулить» многими процессами.

Три клана вокруг Александрова

Постепенно Александров начал заводить в вуз своих людей. Сперва — на позиции замов в отделах, переводя их затем в руководители подразделений. Замом по АХЧ какое-то время оставался Андрей Данилов (доверенное лицо Лоскутова), но однажды, вернувшись из Москвы, Александров поговорил с ним на повышенных тонах, и Данилова перевели в главные инженеры, а некто Ольга Голик, наоборот, из главных инженеров стала заместителем по АХЧ. Подобная схема повторилась и в других отделах.

Александр Шлапак всегда был царем и богом в общежитии УрАГС Фото: сообщество выпускников УрАГС-УКЦ в Facebook

К середине 2017 года в вузе сложилось три «клана». Серым кардиналом считают друга юности Александрова Юрия Кежуна (они вместе учились на философском) — его знакомые заняли многие ведущие посты. Второй клан олицетворяет протеже Александрова, 28-летняя Елена Меньшикова, возглавившая отделы внешнеэкономической деятельности и планово-экономический. По рассказам сослуживцев, девушка проводила вместе с Александровым значительную часть времени, часто сопровождала его в поездках. Третий клан в вузе — команда прежнего руководителя Лоскутова, которая не хочет сдавать позиций.

Изменилась позиция Александрова и по поводу активов вуза, на которых можно зарабатывать. Одним из первых звоночков стало понижение в статусе Александра Шлапака — директора общежития, которое из самостоятельной структуры сделали подразделением АХО. Для Шлапака, который 25 лет был царем и богом в «общаге», организовал там хор, сам пел со сцены, все это стало ударом, ведь в общежитии работал целый ряд коммерческих проектов (салон красоты, солярий, гостиница).

Но, что поразительно, Александров и его команда не спешили заработать на активах, которые брали под свой контроль.

«Площади бывших обувных магазинов (маленького и большого, под актовым залом старого здания) простаивают, в здании вуза нет бутиков, банкоматов. Даже копира нет: студенты вынуждены ходить, делать копии и распечатывать работы в других местах (а раньше копир всегда был в „общаге“), — сетует один из сотрудников-старожилов вуза. — На втором этаже был книжный киоск — сейчас все голо!».

Здание сгорит или обрушится

По словам некоторых сотрудников, политика Александрова в отношении имущества ведет к тому, что вуз разваливается не только в переносном, но и в прямом смысле. Это отражено в заявлении, которое написал в областную прокуратуру и в МЧС заместитель по безопасности Сергей Лелеко (бывший начальник Кировского РУВД Екатеринбурга). Согласно документа, на двух чердаках старого здания — горы мусора, тополиный пух и электропровода со сгнившей оплеткой.

Кто бы мог подумать, что крыша над этим известным в столице Урала зданием рискует обрушиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На один чердак хода нет вообще, а на второй свободный доступ и валяются окурки, очень высоки риски возгорания, а если учесть, что перекрытия деревянные, огонь распространится мгновенно», — пишет он, отмечая, что в старом здании стены с 1 по 5 этаж облицованы пластиком. «При похожих нарушениях 10 февраля 1999 года сгорело подобное здание Самарского РУВД, — напоминает он. — Огонь распространился мгновенно, люди умирали в основном от отравления угарным газом». При этом, по словам безопасника, никаких работ по противопожарной безопасности (например, обработки химсоставами) не проводится.

Не лучше ситуация в новом здании. «На техническом этаже от того, что начала разрушаться несущая стена, стала опускаться плита перекрытия, — сообщает он. — Ее подперли подпорками!!! Но в результате опускания плиты трескается пол, на который опираются подпорки… Если плита пойдет, она может обрушить нижние плиты и дойти до цоколя, а если это произойдет во время занятий, могут быть многочисленные жертвы (12 июля 2015 года обрушилась казарма в Омске, в результате ЧП погибли 24 человека)»

Увольнения

Но больше всего недоумения у сотрудников вызывает кадровая политика Александрова: перестановки превратились в зачистку. Для многих рубиконом стало увольнение замдиректора по учебной работе Марины Семочкиной. «Я согласна со всем, что написано в письме, — заявила она „URA.RU“. — Перечислены даже не все, кто ушел — например, женщина-директор нашей замечательной столовой, которая гремела на весь город и которой мы гордились. Она была вынуждена уволиться из-за действий директора и его новой команды».

Увольнение Марины Семочкиной стало знаком для многих: эпоха команды Лоскутова закончилась. Александров берет вуз в свои руки Фото: из личного архива М. Семочкиной

Предметом разногласий Семочкиной с руководством стал учебный процесс, за который она отвечала. «Студенты у нас очень быстро превратились в статистов, которые должны были обслуживать разного рода политические тусовки, которые проходили в здании, что напрямую запрещено законом об образовании, — заявляет уволенный замдиректора. — Студенты снимались с занятий без разговоров — никто ни с кем не считался. Учебный процесс пошел под откос, для меня это было неприемлемо». В декабре 2016 Семочкина написала заявление об увольнении, но многие ее люди попросили ее остаться, и она отозвала свое заявление. Но ей сообщили, что оно уже подписано, а на ее место уже принят другой человек.

«Непрофессионализм и совершенно сомнительное моральное состояние всей управленческой команды, — так характеризует она состояние дел в Уральской академии госслужбы. — То, что новый директор не стал считаться со мной — это касается не только меня. Он всем заявил, что он пришел „спасти“ институт, сделать его лучше — но представления его и его людей о том, что такое учебное заведение и для чего здесь студенты, оказались весьма сомнительного свойства».

По ее словам, у нее, у главного бухгалтера и у проректора по хозчасти забрали все рычаги управления своими сферами.

«Решения стали принимать не мы — они принимались ночью на этих бесконечных пьянках, но с нас очень строго спрашивали за результат, — поясняет Семочкина.

— Поэтому люди оттуда, кто смог, ушли, а кому некуда — либо понижены в должностях, либо у них упали зарплаты. Ситуация очень печальная. Но самое тревожное, что осталось три месяца до аккредитации, а институт к ней не готов. С того момента, как я оттуда ушла (уволена с 1 февраля), подготовка не то, что не продвинулась — откатилась назад. Все это происходит с попустительства москвичей. В колокола мы им уже били — все бесполезно!»

Решающий момент

После увольнения Семочкиной коллектив разделился: «старенькие» объявили Александрову войну, начав строчить жалобы в Москву и надзорные органы. «Вуз катится по наклонной — уже руки просто опускаются, — один из сотрудников. — Москва все знает, полпредство знает, губернатор знает. К кому еще обращаться?». Недовольны не только работники института, но и его выпускники, которые следят за ситуацией в родном вузе (среди них — немало влиятельных сегодня чиновников и политиков).

Среди выпускников Уральской академии госслужбы много видных чиновников: Александр Высокинский с Юрием Ершовым Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Отделы растут, как на дрожжах. В плановом отделе числится 8 человек, в общем отделе — 10 человек, — написала в Facebook, в закрытом сообществе выпускников УрАГС преподаватель английского языка Алла Руденко. — При этом в научном отделе реально работает только 1 человек, остальные устроены в отдел только для получения зарплаты. Выбор новых сотрудников иногда просто абсурден».

Так, отдел по работе с абитуриентами возглавила девушка, не имеющая высшего образования. Как сообщил «URA.RU» один из сотрудников вуза, по результатам приемной кампании на платное обучение были зачислены абитуриенты, набравшие на ЕГЭ чуть больше 100 баллов по трем предметам (то есть, почти двоечники). «Кого мы теперь учим в президентском вузе?!» — вопрошает преподаватель.

В октябре в Екатеринбург приезжал с инспекцией один из проекторов РАНХиГС Андрей Осипов. По слухам, именно ему прочат должность директора уральского филиала. На то, что Александрова уберут, сотрудники вуза надеются настолько, что верят в это.

«Это не сведение счетов, дело не лично в Александрове, — поясняет один из выпускников академии госслужбы. — Он — умный, интересный собеседник, настоящий эрудит. Но академия — это наш дом, больно видеть, как он рушится. Как говорится, за державу обидно!».

«Это все анонимки!»

«URA.RU» попросило прокомментировать обвинения в свой адрес директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС Александра Александрова. Информация о том, что против него написано открытое письмо в Москву, не стала для него новостью. «Кем подписан этот документ? Это же анонимка в чистом виде, вы же понимаете! — говорит Александров. — Мы действительно пытаемся наводить порядок. Безусловно, оказываются отдельные обиженные люди. Фамилии их хорошо известны — это люди, которые в результате кадровых изменений потеряли свои должности либо были понижены в должности».

— Можете прокомментировать увольнения конкретных заместителей руководителя?

Выпускники УрАГС с ностальгией вспоминают годы, когда вузом руководила команда Владимира Лоскутова (на фото). Часть коллектива до сих пор ему верна Фото: Андрей Гусельников, URA.Ru

— Что касается Тургель — она ушла уже очень давно. Я предпринимал все усилия, чтобы ее удержать. Если уж на то пошло, у нее был конфликт, но не со мной, а совершенно с другим человеком, которые сегодня из академии тоже ушел. Что касается Семочкиной — Марина Борисовна ушла из академии добровольно.

Те люди, которые приписывают себе право писать от имени коллектива — это отдельные люди, которые были перемещены. Например, в хозяйственном комплексе — и оказались отлучены от привычных им вещей.

Здесь у нас работал Андрей Андреевич Осипов — проректор РАНХиГС, он прежде всего проверял подготовку к Чемпионату мира по управлению, который пройдет у нас на площадке в марте 2019 года — об этом подписано соглашение между нашим ректором и губернатором Свердловской области. В этой связи этот вопрос, чтобы мы достойно показали себя на чемпионате мира, проверялся очень серьезно. Должность заместителя директора по учебным вопросам занял Кирилл Валерьевич Костомаров — декан юридического факультета. А человек, который возглавлял учебный блок, ушел на преподавательскую работу. Еще ряд кадровых изменений нам рекомендован, но они не такие быстрые. Каких-то революцией мы не ждем.

— То, есть это проводимая вами кадровая политика?

— Мы эти реформы продолжим. И никаких моментов здесь не боимся, хотя, конечно, нам это неприятно. Что касается Полиенко — он доцент, кандидат наук, он 20 лет работал в органах государственной власти, в департаменте внутренней политики, заместителем директора департамента. У него есть диссертация, он кандидат наук и доцент. Когда идет вал необоснованных обвинений, лучше говорить конкретно — я готов ответить на каждую деталь. Тем более что проверка состоялась, она завершилась в течение недели, и все те решения, которые Москва посчитала правильным принять, они уже приняты, состоялись.

Из-за этого новый руководитель академии госслужбы устроил «кадровую встряску». Справа — его верный зам Полиенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Будет как-то решаться ситуация с пожарной безопасностью в старом здании?

— Там уже все почищено. У нас действительно работали противопожарные органы, составлен перечень работ в виде акта, есть график выполнения этого перечня. Все замечания устраняем в соответствии с ним, например, приобрели и поставили противопожарные двери. Движемся вперед и по другим вопросам — сигнализацию обновили. Мебель расхламили и вынесли — этот зазор уже устранен. У нас есть заместитель директора Ольга Юрьевна Голик, она хорошо знакома с этой ситуацией, ели нужны детали — она готова прокомментировать. Все замечания мы устраняем в соответствии со сроками, указанными в акте.

— А о трещине в новом здании над аудиторией на шестом этаже что скажете?

— Там занятия не проводятся. Совершены все необходимые меры по усилению и безопасности, чтобы ничего не произошло. Эти работы подпадают под капитальный ремонт, заявлены в Москву, и как только будет согласовано финансирование, сразу будет проведен тендер на ремонт данной плиты.

— Почему в вуз были приняты студенты, сдавшие ЕГЭ на 100 с небольшим баллов?

— Прием осуществляется полностью в соответствии с системой законодательства. Давай посмотрим по конкретному человеку. У нас есть председатель [приемной] комиссии Юлия Юрьевна Чернышева, я могу дать ей распоряжение, чтобы она подняла все необходимые документы.

— Как вы оцениваете вал жалоб в ваш адрес и ситуацию в вузе?

— Люди, которые выносят этот негатив в паблик — это люди, не думающие о судьбе коллектива, вуза, который им не сильно дорог, которые ради своих интересов готовы опуститься в такие нервные истории. У института очень много положительных проектов: мы ведем подготовку к чемпионату мира по управлению, у нас открыто 32 программы по дополнительному образованию, мы — пилотный регион по проектному управлению, мы — лидеры по подготовке в сфере госзакупок, муниципальных закупок, проектного управления — на нашей площадке реализуется федеральный проект «Управляй». У вуза устойчивая стабильная экономика — лучше, чем в прошлом году. Количество студентов растет.