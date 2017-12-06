Деньги пермских банков могут оказаться у террористов

15:10 06 декабря 2017 0

Силовикам подкинули задачу: выяснить, кому же достались 135 млн, собранные в Пермском крае Фото: depositphotos.com © URA.RU

Спецслужбам придется проверить версию о том, что жительница Пермского края набрала кредитов и вывела в Арабские Эмираты более сотни миллионов рублей. Особое удивление вызывает тот факт, что речь о пенсионерке из города Чусовой.

Пенсионерка Альфия Швецова в период 2012 — 2015 получала кредиты в банках и занимала деньги у граждан под проценты. Женщина брала суммы как в рублях, так и в долларах США и евро. Всего она набрала кредитов у пяти банков и 14 граждан (речь только о тех, кто обратился в суд) на общую сумму порядка 135 млн рублей. Деньги бизнесвумен не вернула.

В июле прошлого года полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет). Но в итоге следователь принял решение прекратить уголовное преследование. Швецовой предъявили лишь обвинение в незаконном получении кредита. Наказание за это преступление, к слову, в разы мягче — штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы (до 480 часов), либо принудительные работы (до пяти лет), либо арест (до шести месяцев) либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По одной из версий, Швецова приобрела в ОАЭ аптечный бизнес и недвижимость Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Кредиторы Швецовой жаловались в прокуратуру, но получили ответ, что действия следователя обоснованы и законны. Дело в том, что в 2015 году в арбитражном суде начались процессы по признанию женщины банкротом, поэтому она не могла заниматься предпринимательской деятельностью (это указано в ответе прокуратуры, хотя кредиторы утверждают, что торговый бизнес Швецовой действует). Следствие пришло к выводу, что в противном случае Швецова при грамотном управлении могла бы расплатиться с кредиторами.

В своем ответе на жалобу прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов пишет также, что до весны 2015 года должница добросовестно исполняла свои обязательства. Сама Швецова в ходе следствия заявила, что сумела бы расплатиться с кредиторами, если бы продала квартиру в Перми и недвижимость в деревне Шалашная. Даже нашелся покупатель, но на активы был наложен арест.

Конкурсный управляющий Швецовой утверждал, что в действиях женщины есть признаки преднамеренного банкротства. Но с этой версией следствие не согласилось. Также следователи пришли к выводу, что у женщины была недвижимость на сумму более 73 млн рублей, поэтому она теоретически все же могла расплатиться с кредиторами.

Самое интересное — куда же делись 135 млн рублей, которые женщина взяла в долг. Источник в правоохранительных органах сообщил «URA.RU», что после отказов полиции расследованием дела может заняться ФСБ. Причина — есть подозрения, что деньги были выведены в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ильнур Гарифуллин просит силовиков отыскать пермские миллионы за границей Фото с сайта Союзной общественной палаты по Пермскому краю

Как оказалось, заявление от лица кредиторов в ФСБ направил председатель Союзной общественной палаты по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное региональной Общественной палате) Ильнур Гарифуллин. Последний в своем обращении как раз указал, что деньги могли достаться кому угодно, в том числе террористам.

Сам Ильнур Гарифуллин подтвердил «URA.RU» факт обращения в ФСБ. Он, изучив материалы дела Швецовой, пришел к мнению, что изначально женщина не планировала возвращать деньги. Общественник отмечает: на заседаниях арбитражных судов звучали тезисы, что на Швецову был оформлен аптечный бизнес в ОАЭ, куплена элитная квартира в Дубае. Высказывались предположения, что фактически бизнесвумен вместе с компаньонами изначально реализовывала схему вывода заемных денег за границу.

«Следствием вообще не дало оценку, куда и на какие цели были потрачены денежные средства. Кроме того, в банках кредиты были получены по подложным документам. Многие цифры финансового резюме Швецовой просто не соответствовали действительности.

В ходе следствия кредиторы указывали, что денежные средства в столь значительной сумме могли быть использованы террористическими и экстремистскими группировками против интересов нашей страны», — говорит Ильнур Гарифуллин.

Собеседник полагает, что дело не было изучено досконально. Поэтому и в действиях следователя и прокуратуры, и в судьбе многомиллионной суммы может и должна разобраться теперь только ФСБ.

«URA.RU» удалось связаться с самой Альфией Швецовой. Она пояснила, что никогда не располагала суммой в 135 млн рублей: деньги были постоянно в обороте — строились дома в деревне Шалашная, развивался торговый бизнес. Но затем случился экономический кризис, что и ударило по финансам предпринимательницы.

«Я долгие годы брала кредиты и всегда возвращала средства. С Арабскими Эмиратами я вообще никак не связана и никуда деньги не выводила. Свою вину я признала. Впереди — реализация моего имущества. Кредиторы получат свои деньги», — утверждает Швецова. Собеседница отметила, что следствие было проведено объективно.

Источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что и самим силовикам всегда трудно разобраться в подобных финансовых конфликтах: «Однако спецслужбы вполне способны проверить, действительно ли из Пермского края выводили деньги и куда, могла ли эта женщина провернуть такую схему. Тем более, если поступают подобные заявления — значит, в них должны быть изложены какие-то факты».