Что скрывают в тюменском университете от федеральной проверки

15:42 14 декабря 2017 0

Министерскую проверку умудрились провести мимо жильцов, которые ее давно ждали Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

В Тюменской области назрела «горячая точка»: бывшие сотрудники местного медуниверситета, которых хотят выселить из общежития, объявили о планах устроить голодовку и пикет в Москве. Женщины, проработавшие в ТюмГМУ более 20 лет, достучались до президента и министра здравоохранения РФ. Однако прибывшая в Тюмень министерская проверка вуза обошла их стороной. Но не «URA.RU», которое приехало в общежитие.

«URA.RU» ранее сообщало о том, что экс-работники университетского общежития №2 вышли на одиночные пикеты. Причиной стало то, что их вместе с семьями под предлогом аварийности здания принуждают переехать в дом, который старше прежнего на 15 лет.

Пять лет назад из правого блока общежития прямо в разгар сессии по той же причине выгнали больше 500 студентов. Уже пять лет там никто не живет, учащиеся вынуждены платить большие деньги за аренду квартир. При этом самому общежитию потихоньку придают действительно аварийный вид: снимают новые подвесные потолки, уносят из здания сантехнику.

Условия в «аварийном» общежитии оказались лучше, чем в некоторых квартирах Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

В левом блоке, который уже несколько лет пытаются расселить, осталось всего несколько семей. Остальные, по словам бывшей сотрудницы университета Мухаббат Хабировой, побоялись последствий и согласились переехать на Котовского, 56.

Корреспондент «URA.RU» побывал в комнатах пенсионерок. Жилье, которое по утверждениям руководства вуза, опасно для жизни и требует ремонта, выглядит презентабельным и комфортным.

«Это общежитие 1982 года постройки, а дом на Котовского — 1967 года. Туалеты там без унитазов, по типу „очко“, просто дырка в полу, для мытья посуды — общие раковины, душевая одна на первом этаже, куда надо выстоять очередь. Нам по 60 с лишним лет, почему мы должны все бросить и бежать в конуру?», — возмущается Хабирова.

Женщины апеллируют к тому, как проводят капитальный ремонт в городских жилых домах. В таком случае никто не проводит расселение, и работы проводят в присутствии жильцов. К тому же, официальных бумаг, подтверждающих аварийное состояние общежития №2, даты проведения ремонта и его финансирование, ни пенсионеркам, ни судьям до сих пор не предоставили. Все эксперты, которые по запросу бывших сотрудниц вуза оценивали состояние дома, недоумевали, почему здание упорно считают непригодным для жилья.

«Приехала комиссия из министерства — и университет сделал все, чтобы к нам не зашли, хотя мы живем на первом этаже.

Тихонечко их завели на второй этаж, откуда сняли все навесные потолки и унитазы, создали видимость отсутствия ремонта. Боятся правды», — уверена Мухаббат Хабирова.

«Нам по 60 с лишним лет, почему мы должны бежать в конуру?» — недоумевают женщины Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Она не понимает, почему ректор Медведева позволяет себе заявления о том, что пенсионерки живут в комнатах общежития незаконно и мешают началу ремонта.

«Я все суды выиграла, веду постоянную переписку и на местном, и на федеральном уровне. Медведева хочет сказать, что прокуроры и судьи стали бы со мной разговаривать, если б я не имела права на это жилье? У нас у всех есть ордера и договоры», — подчеркнула она.

Мухаббат Хабирова уверена, что прежний ректор Эдуард Кашуба решил бы подобную ситуацию грамотнее.

«Если Медведева видит такое положение, могла бы собрать консилиум. Кашуба бы это сделал, он бы вызвал всех, выслушал каждого и принял бы решение. И после этого она еще обижается, что мы обращаемся к журналистам. Конечно, мы будем обращаться, а куда нам деваться?», — сетует пенсионерка.

Ветераны вуза не собираются мириться с произволом ректората и идут в суды Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

По словам Хабировой, оказавшихся в сложном положении женщин поддерживают бывшие студенты медуниверситета. Они не понаслышке знакомы с историей общежития №2 и выражают готовность помочь в любой ситуации. Большинство родителей студентов, которых пять лет назад выкинули из здания, не писали жалоб по поводу выселения и не обращались в надзорные инстанции. Они боялись негативных последствий для своих детей, на которых могли начать давить преподаватели и ректорат.

«Мы столько лет работали за маленькие деньги, но нам всегда говорили — зато вы с жильем. Вот и заработали. В итоге ни большой пенсии, ни жилья», — вздыхают женщины.

Однако в университете не согласны с претензиями в адрес ректората. Они настаивают на том, что общежитие по улице Мельникайте нуждается в капитальном ремонте. «В экспертном заключении указано, что техническое состояние нарушает права и законные интересы граждан, создает угрозу жизни и здоровью, на основании чего объект может использоваться как общежитие только после проведения капитального ремонта. Согласно заключению 2015 года, для этого необходимо ограничить доступ людей к части элементов здания», — сообщила в ответ на запрос РБК Тюмень ректор университета Ирина Медведева. В вузе также отметили, что неоднократно просили оказать финансовую поддержку для проведения капремонта, но вопрос так и не решили.

Напомним, что министерская проверка пробудет в Тюмени до 15 декабря. Она коснется отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщается в приказе Минздрава (имеется в распоряжении редакции).