Решетников начнет год жестким разговором с мэрией

21:22 09 января 2018 1

Максим Решетников впервые в жизни вернулся с новогодних каникул в ранге губернатора. Чиновникам не стоит ждать продолжения отдыха Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока простые пермяки и местная элита пробуждаются после долгих новогодних каникул, губернатор Максим Решетников уже «выдергивает» к себе министров, готовится к важным командировкам и наблюдает за растущими сугробами в столице Прикамья. Глава региона отказался от публичности в первые рабочие дни 2018 года, но активно приступил к работе и раздает установки своей команде.

Рабочий 2018 год правительство Прикамья начало без «резких движений». Первый день обошелся без значительных событий, длинных совещаний и погружений в существующие проблемы. Но это только внешнее впечатление. В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» сообщили, что на этой неделе у Максима Решетникова пока запланировано только одно публичное мероприятие. В среду, 10 января, губернатор посетит традиционный Рождественский концерт в пермском театре оперы и балета. В остальном — «внутренняя» работа.

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Источник агентства в правительстве пояснил, что Решетников встречается с членами правительства в режиме аппаратного совещания по понедельникам. А эта рабочая неделя началась со вторника, поэтому губернатор вызывает чиновников по «блокам» — с кем-то успел побеседовать, а с кем-то переговорит в последующие дни. На 10 января запланирован также серьезный разговор с городскими властями — Пермь завалена снегом, жители возмущены откровенно слабой (но это уже традиция) работой коммунальных служб.

Неделя началась для команды Решетникова активно еще и потому, что сейчас губернатор готовится сразу к двум «выездам» — к Гайдаровскому форуму в Москве (16-18 января) и международному инвестиционному форуму в Сочи (15-16 февраля).

Собеседник из числа членов правительства в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что в новом году пока не получал каких-либо установок от губернатора, но все ключевые темы обсуждались заранее: «Звучало, что нельзя повторять опыт предыдущих лет — необходимо оперативно оформлять все документы и избегать проблем с освоением бюджетных денег. Поставлена задача вовремя перечислять средства в муниципалитеты. Это касается, в частности, ремонта дорог, благоустройства. Какой-то единой идеи фикс в правительстве нет, но губернатор от каждого министра требует отработки ключевых тем, периодически задает „неудобные“ вопросы».

Информатор добавил, что в числе «любимых» тем Решетникова по-прежнему проекты в области телекоммуникаций, модернизация сферы здравоохранения и отстающее строительство зоопарка в Перми. А главная экономическая головоломка — низкая инфляция, из-за которой доходы бюджет растут гораздо медленнее.

Январские политические шоу в исполнении Виктора Басаргина остались в прошлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Год назад, напомним, прежний губернатор Виктор Басаргин фактически отказался от реальной работы в январе, а его команда оказалась в состоянии турбулентности. Первый месяц 2017 года глава региона потратил на «административную реформу». Было объявлено, что губернатор сам возглавит правительство, после чего в режиме тет-а-тет встретится с членами своей команды — кого-то оставит, а кого-то уволит. Обновленный состав кабинета министров был объявлен лишь 20 января. Ну, а в итоге сам Басаргин отправился в отставку уже 6 февраля.

Для того, чтобы и свою команду, и пермскую элиту простимулировать к дальнейшей продуктивной деятельности, губернатору полезно было бы проанализировать результаты первого года работы (Решетников возглавил регион 6 февраля 2017 года) — рассуждает политический консультант Сергей Иванов. «Имеет смысл озадачиться подготовкой содержательного доклада. Необходимо понять, есть ли чем похвастаться за первый год работы, кроме проектов и анонсов. Сейчас очень важно „оцифровать“ свою деятельность: что сделано, что не сделано и почему», — полагает эксперт.