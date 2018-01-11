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Главные новости Свердловской области
20:11  11 января 2018 2

Из-за интриг уральцы часами стоят в очередях в «Мои документы»

Их некому принять. Сотрудники увольняются из-за сговора руководителя и мэрии Екатеринбурга
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Очередь на входе в ккт «Космос» через день после пожара. Екатеринбург, вход, очередь
Горожане жалуются на очереди в МФЦФото: Александр Мамаев © URA.RU

Региональный многофункциональный центр не справляется с потоком свердловчан. В учреждениях работает меньше половины окон, и желающим получить госуслугу приходится простаивать в живых очередях по несколько часов. Как сообщили «URA.RU» источники в областной власти и структурах МФЦ, проблема появилась из-за массового увольнения сотрудников, которое связывают с приходом нового руководства.

«Вчера пыталась оформить документы в отделении на улице 8 Марта, 13. В холле — толпа людей, автомат не выдаёт талоны. Девушка-консультант ходит и объясняет, что талоны закончились, и вы можете занять место в живой очереди, но ждать придётся около двух часов. Ещё можно было занимать на следующие дни на конкретное время», — рассказала «URA.RU» жительница Екатеринбурга.

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, мфц, госуслуги, прием населения, окошки
В многофункциональных центрах работает меньше половины окон
Фото: Илья Московец © URA.RU

Она уточнила, что пыталась звонить в другие отделения, чтобы выяснить, где загруженность меньше: «Везде телефоны либо заняты, либо отвечает многоканальный. В итоге, поехала в отделение в торговом центре „Антей“. Там я насчитала около 20 окон, а работает из них штук восемь. И это в разгар рабочего дня! Раньше ожидание ограничивалось десятью минутами».

Источник «URA.RU» в областной власти сообщил, что в нескольких крупных отделениях МФЦ в Екатеринбурге массово увольняются сотрудники, поэтому работают не все окна. «Идет чистка рядов, из них уходят сотрудники, близкие к предыдущему руководству центра», — подчеркнул собеседник.

Сотрудники МФЦ подтверждают, что с приходом нового руководства на них стали оказывать давление.

«Нас не пускают на больничные. Говорят, это может пагубно отразиться на нашей карьере. Систему выговоров и замечаний довели до абсурда: на минуту с обеда опоздаешь, считай, пиши объяснительную. Также запретили включать мобильные телефоны на работе. И эти запреты касаются не столько рядовых работников, сколько начальников отделений», — на основании анонимности рассказал «URA.RU» сотрудник МФЦ, которое находится по адресу улица 8 Марта, 13. Собеседник считает, что все это делается для того, чтобы сотрудники писали заявления на увольнение по собственному желанию.

Екатеринбургская городская Дума, горсовет, главный вход, мэрия, гордума, здание, екатеринбургская городская дума, администрация города екатеринбурга
Нового руководителя регионального МФЦ считают приближенной к городской мэрии
Фото: Анна Майорова © URA.RU

С конца сентября 2017 года свердловским МФЦ заведует Наталья Змеева, которая до этого возглавляла МКУ «Центр муниципальных услуг» в Екатеринбурге. Ее считают человеком, приближенным к мэрии и лично к Владимиру Тунгусову. Она начинала карьеру, когда он возглавлял аппарат администрации города.

Змеева опровергает информацию об увольнении сотрудников. «Оптимизации нет и сокращений нет. Я бы даже сказала, что на территории Екатеринбурга нужно открывать еще окна», — прокомментировала чиновница нашему агентству. Давление на сотрудников директор тоже отрицает. «Мы работаем в рамках трудового законодательства. Что касается телефонов на рабочем месте… Ничего не должно отвлекать сотрудников от работы», — пояснила она.

Что касается жалоб горожан на очереди, то, по словам Змеевой, все филиалы работают в штатном режиме: «Я была в офисе на 8 Марта сегодня. Все работает, ожидающих людей не много».

Однако близкий к многофункциональному центру эксперт пояснил нашему агентству, что в этой ситуации Змеева работает в интересах мэрии Екатеринбурга. «Закрытие филиала на 8 Марта высвободит лакомые площади в центре, которые городская администрация сможет сдавать в аренду», — говорит источник.

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, мфц, госуслуги
Чтобы получить госуслугу, горожанам приходится проводить в очередях по два часа
Фото: Илья Московец © URA.RU

В беседе с «URA.RU» Змеева действительно не исключила, что филиал на 8 Марта может закрыться. «Этот филиал, правда, один из самых популярных в городе ввиду удобного расположения. Но он не совсем соответствует нормам. Например, необходимо обеспечить туда доступ маломобильных групп граждан. Он может закрыться, если в „Антее“ появится большая якорная площадка МФЦ. Ее создание есть в планах», — рассказала директор.

Раньше при МФЦ был создан общественный наблюдательный совет, который контролировал деятельность учреждения. Однако его председатель Евгений Артюх пожаловался «URA.RU», что неожиданно для себя обнаружил, что в сентябре 2017 года с сайта МФЦ исчез раздел с упоминанием о совете.

Директор регионального МФЦ пояснила нашему агентству, что не принимала участие в ликвидации общественного совета. По ее словам, он был ликвидирован еще при прошлом руководстве. Однако возрождать общественную структуру она не собирается. «По закону у МФЦ нет такого обязательства», — резюмировала Змеева.

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