Из-за интриг уральцы часами стоят в очередях в «Мои документы»

20:11 11 января 2018 2

Горожане жалуются на очереди в МФЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Региональный многофункциональный центр не справляется с потоком свердловчан. В учреждениях работает меньше половины окон, и желающим получить госуслугу приходится простаивать в живых очередях по несколько часов. Как сообщили «URA.RU» источники в областной власти и структурах МФЦ, проблема появилась из-за массового увольнения сотрудников, которое связывают с приходом нового руководства.

«Вчера пыталась оформить документы в отделении на улице 8 Марта, 13. В холле — толпа людей, автомат не выдаёт талоны. Девушка-консультант ходит и объясняет, что талоны закончились, и вы можете занять место в живой очереди, но ждать придётся около двух часов. Ещё можно было занимать на следующие дни на конкретное время», — рассказала «URA.RU» жительница Екатеринбурга.

В многофункциональных центрах работает меньше половины окон Фото: Илья Московец © URA.RU

Она уточнила, что пыталась звонить в другие отделения, чтобы выяснить, где загруженность меньше: «Везде телефоны либо заняты, либо отвечает многоканальный. В итоге, поехала в отделение в торговом центре „Антей“. Там я насчитала около 20 окон, а работает из них штук восемь. И это в разгар рабочего дня! Раньше ожидание ограничивалось десятью минутами».

Источник «URA.RU» в областной власти сообщил, что в нескольких крупных отделениях МФЦ в Екатеринбурге массово увольняются сотрудники, поэтому работают не все окна. «Идет чистка рядов, из них уходят сотрудники, близкие к предыдущему руководству центра», — подчеркнул собеседник.

Сотрудники МФЦ подтверждают, что с приходом нового руководства на них стали оказывать давление.

«Нас не пускают на больничные. Говорят, это может пагубно отразиться на нашей карьере. Систему выговоров и замечаний довели до абсурда: на минуту с обеда опоздаешь, считай, пиши объяснительную. Также запретили включать мобильные телефоны на работе. И эти запреты касаются не столько рядовых работников, сколько начальников отделений», — на основании анонимности рассказал «URA.RU» сотрудник МФЦ, которое находится по адресу улица 8 Марта, 13. Собеседник считает, что все это делается для того, чтобы сотрудники писали заявления на увольнение по собственному желанию.

Нового руководителя регионального МФЦ считают приближенной к городской мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

С конца сентября 2017 года свердловским МФЦ заведует Наталья Змеева, которая до этого возглавляла МКУ «Центр муниципальных услуг» в Екатеринбурге. Ее считают человеком, приближенным к мэрии и лично к Владимиру Тунгусову. Она начинала карьеру, когда он возглавлял аппарат администрации города.

Змеева опровергает информацию об увольнении сотрудников. «Оптимизации нет и сокращений нет. Я бы даже сказала, что на территории Екатеринбурга нужно открывать еще окна», — прокомментировала чиновница нашему агентству. Давление на сотрудников директор тоже отрицает. «Мы работаем в рамках трудового законодательства. Что касается телефонов на рабочем месте… Ничего не должно отвлекать сотрудников от работы», — пояснила она.

Что касается жалоб горожан на очереди, то, по словам Змеевой, все филиалы работают в штатном режиме: «Я была в офисе на 8 Марта сегодня. Все работает, ожидающих людей не много».

Однако близкий к многофункциональному центру эксперт пояснил нашему агентству, что в этой ситуации Змеева работает в интересах мэрии Екатеринбурга. «Закрытие филиала на 8 Марта высвободит лакомые площади в центре, которые городская администрация сможет сдавать в аренду», — говорит источник.

Чтобы получить госуслугу, горожанам приходится проводить в очередях по два часа Фото: Илья Московец © URA.RU

В беседе с «URA.RU» Змеева действительно не исключила, что филиал на 8 Марта может закрыться. «Этот филиал, правда, один из самых популярных в городе ввиду удобного расположения. Но он не совсем соответствует нормам. Например, необходимо обеспечить туда доступ маломобильных групп граждан. Он может закрыться, если в „Антее“ появится большая якорная площадка МФЦ. Ее создание есть в планах», — рассказала директор.

Раньше при МФЦ был создан общественный наблюдательный совет, который контролировал деятельность учреждения. Однако его председатель Евгений Артюх пожаловался «URA.RU», что неожиданно для себя обнаружил, что в сентябре 2017 года с сайта МФЦ исчез раздел с упоминанием о совете.

Директор регионального МФЦ пояснила нашему агентству, что не принимала участие в ликвидации общественного совета. По ее словам, он был ликвидирован еще при прошлом руководстве. Однако возрождать общественную структуру она не собирается. «По закону у МФЦ нет такого обязательства», — резюмировала Змеева.