21:40 11 января 2018 0

Кокшаров (слева) и Пумпянский (справа), вероятно, уже подозревают, кто автор атаки на них через УрФУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В истории с преподавателем УрФУ Константином Юрченко, назвавшим поколение 43-53-летних управленцев «большим злом» — масштабный поворот. Работники вуза и внимательно наблюдающий за происходящим истеблишмент уверены, что весь скандал имеет глубокий политический подтекст.

Резонансный конфликт возник после того, как телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своей странице в «Твиттере» фрагмент лекции преподавателя Высшей школы экономики УрФУ Константина Юрченко. Последний назвал поколение, родившееся в 1965—1975 годах и взрослевшее в 90-е, «большим злом», научившимся «грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки». В родном вузе оскандалившегося преподавателя подвергли жесткой критике и даже вызвали на комиссию по этике. В соцсетях при этом студенты, учившиеся у Юрченко, и люди, солидарные с ним, оставили слова поддержки в адрес экономиста.

Владимир Соловьев сильно удивится, когда узнает, что стал инструментам в руках оппонентов ректора Кокшарова и олигарха Пумпянского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Официально ситуация с Юрченко до сих пор окончательно не разрешена. «Комиссия разбирала только аспекты этики. Мы продолжаем разбираться в ситуации», — пояснил и. о. ректора УрФУ Сергей Кортов. Не исключено, что точку в этой истории поставит Виктор Кокшаров, когда вернется из отпуска. Впрочем, на условиях анонимности сотрудники вуза разъясняют: Юрченко за его слова не уволят, не лишат какого-либо статуса и даже не поразят в зарплате или правах.

Собеседники агентства в вузе признаются: «у всех есть понимание», что скандал вокруг Юрченко возник не случайно, и что «эта „карта“ (конкретный видеофрагмент из его почти часовой лекции для школьников) была намеренно кем-то разыграна». Правда, кто именно стоит за атакой, в вузе не знают или делают соответствующий вид.

«Виктор Анатольевич — смелый ректор, — объясняет источник в руководстве университета. — В его вузе трудно не уловить европейский уклон в процессах. Но у всего этого есть свои противники, и это не кликуши-псевдопатриоты, а влиятельные персоны. Есть, например, министр [образования и науки РФ Ольга Васильева] — она сторонник классических традиций в образовании, ей ситуация в вузе претит. И у нее здесь крайне могущественные сторонники, которым не составило труда достать эту запись и отдать ее Соловьеву, который к нам изредка приезжает».

Свердловский истеблишмент — политический и деловой — также рассмотрел в происходящем серьезную политическую игру. «Кому нужен Юрченко, кто это вообще? — рассуждает высокопоставленный чиновник свердловского правительства. — Для Юрченко это сиюминутный пиар, а для Соловьева вообще выстрел в пустоту. Но это все явно не для пиара и не для стрельбы по воробьям. Это прямой и продуманный удар по тем, кто стоит за Юрченко, иначе бы все появилось просто на страничке в контакте или ютубе и через минуту уже забылось».

Собеседник агентства аргументирует свои слова тем, что политический вес ректора УрФУ Виктора Кокшарова в последнее время заметно вырос. Это аппаратное укрепление позволило бывшему главе свердловского правительства (2007-2009) и кандидату в губернаторы (2009) даже лоббировать своего кандидата — проректора УрФУ Василия Козлова — на пост министра международных связей (освободится в ближайшее время), а также рассчитывать на проведение 25 января встречи президента России Владимира Путина с ректорами именно на площадке УрФУ.

Представитель делового сообщества в свою очередь убежден, что «смотреть следует за Кокшарова» — на фигуру председателя Наблюдательного совета УрФУ и владельца Группы Синара Дмитрия Пумпянского. «Кокшаров связан с „конторой“ [жаргонное обозначение ФСБ] — никто не стал бы дразнить быка и замешивать его в эти игры. Другое дело через всю эту вертикаль достать человека с деньгами и хозяйством. Тут могут быть варианты от недоброжелателей в территории, до внешних интересантов — в это я готов поверить», — поделился представитель крупной финансово-промышленной группы (ФПГ) региона.

Аргументы собеседников агентства в пользу этой точки зрения вполне наглядны. Руководитель информационно-аналитической службы одной из уральских ФПГ напомнил, что газета «Ведомости» уже сообщала об интересе группы ВТБ к покупке СКБ-банка (также принадлежит владельцу Группы Синара). Высокопоставленный источник в свердловском правительстве, в свою очередь, уточнил, что в регион хотела бы войти Объединенная металлургическая компания — прямой конкурент Группы Синара. «Это не удар, конечно, это просто передали „привет“. Если не поймет, то ударят уже по-крупному», — делится взглядом на происходящее чиновник.