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16:16  15 января 2018 0

Как поножовщина пермских подростков превратилась в захват заложников

Почему страшное нападение на детей в Перми — это еще и удар по чиновникам и силовикам
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127
Поножовщину в пермской школе ждет большой разбор на самом высоком уровнеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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В результате нападения на учащихся общеобразовательной школы №127 в Перми в понедельник, 15 января, пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Сейчас все внимание приковано к пострадавшим, однако у наблюдателей остается ряд вопросов, ответы на которые могут серьезно ударить как по чиновникам, так и по силовикам.

Учительницу и подростков в тяжелом состоянии после произошедшего увезли в городскую клиническую больницу №4. Остальных — в краевую детскую. По версии пермского управления Следственного комитета РФ (СК РФ), в школе двое подростков устроили драку с применением ножей. Учительница и дети пытались предотвратить конфликт, в результате чего и пострадали.

Открытая лицензия на 13.08.2015. Андрей и Надежда Агишевы., агишева надежда
Надежда Агишева озвучила вопрос, который ставит под сомнение официальную версию событий
Фото: страница Facebook

Версия выглядит не слишком правдоподобно — это сейчас и обсуждают в социальных сетях. Во-первых, дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц. То есть поссорившиеся подростки не просто размахивали ножами, а пытались убить окружающих. Во-вторых, 12 пострадавших — дети, учащиеся четвертого класса. Мало кто верит, что дети толпой ринулись бы разнимать подростков с ножами. Поэтому у многих сложилось впечатление, что силовики чего-то недоговаривают.

«Как объяснить тот факт, что пострадали ученики младших классов?» — пишет в Facebook депутат Пермской городской Думы от «Яблока» Надежда Агишева. Подобные вопросы звучат из уст многих пермяков.

Нестыковки и путаница в истории нападения возникли сразу же. Реальное информирование населения о произошедшем началось около 11:00, после того как начальник пресс-службы мэрии Андрей Каменских в Facebook подтвердил факт поножовщины и сообщил, что на место выехал глава города Дмитрий Самойлов со своей командой. При этом Каменских указал, что, по «непроверенной» информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся. В ряде СМИ затем прозвучала версия о захвате заложников.

Усилили панику еще два фактора: полиция не стала комментировать произошедшее и сослалась на Следственный комитет. А следователи первую официальную информацию выдали только к полудню.

Инаугурация Губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим, инаугурация
Максим Решетников бросил все дела и оказался в школе еще до того, как общественность начала обсуждать пугающие версии
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С другой стороны, удивительной стала реакция властей на региональном уровне. Известно, что губернатор Максим Решетников еще до появления объективных сведений срочно направился в школу и был там в 10:35. Губернатор сам возглавил оперативный штаб. Зато с точки зрения информирования власти лишь усилили панику: министерство территориальной безопасности также первоначально заявило о нападении двух неизвестных в масках.

В итоге цепочка событий все же была восстановлена. О произошедшем «URA.RU» рассказали источник в мэрии и родители эвакуированных детей. Двое подростков (один из них — 16-летний бывший учащийся школы, второй учится там и сейчас) в неадекватном состоянии устроили нападение на 4 «Б» класс. Сначала они атаковали учительницу, затем порезали детей, а потом накинулись друг на друга. То есть в действительности речь идет о нападении, а не о бытовом конфликте с попытками разнять дерущихся.

Особенно активно проявил себя telegram-канал Mash. Его авторы назвали имя организатора бойни, рассказали, что он участвовал в олимпиадах по физике. А поножовщина — это якобы месть за оскорбление (слово «псы») в социальных сетях. Кроме того, юный пермяк — поклонник истории массового убийства в американской школе «Колумбайн».

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Поножовщину в пермской школе прокомментировали в Кремле

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что после 9-го класса подростка отчислили из школы. Во-первых, у него имелось психическое расстройство (по неподтвержденной информации, были и попытки суицида), он проявлял агрессию. Ну, а второе — проблемы с употреблением наркотиков. В школу он проник обманом: пришел с приятелем, который является действующим учеником. Женщина-охранник записала фамилию в журнал и пропустила. Еще один нюанс: в школе не работала система видеонаблюдения.

«URA.RU» направило запрос в мэрию с целью выяснить, что в действительности произошло с системой видеонаблюдения в школе.

Сама по себе пермская школа №127 находится в благополучном микрорайоне, всегда была на хорошем счету. Заведение специализируется на углубленном изучении иностранных языков, поэтому сюда принимают детей из разных районов. Вряд ли кто-то мог предположить, что подобная резня может случиться в этой школе. Поэтому признание факта нападения — это шок для общественности.

В пресс-службе пермского управления СК РФ отказались обсуждать детали истории и объективность официальной версии. Корреспонденту «URA.RU» предложили направить письменный запрос.

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова будет лично разбираться в произошедшем в Перми
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, уже очевидно, что история получит бурное продолжение на федеральном уровне. К вечеру в Пермь прилетит уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. У нее система безопасности пермской школы вызвала очень серьезные вопросы.

Получит история интерес и на уровне Госдумы и правительства РФ. Депутат от ЛДПР Данил Шилков уже заявил: за инцидент должны ответить чиновники уровня министров образования и территориальной безопасности Пермского края. Парламентарий направил обращение в правительство РФ с просьбой создать межведомственную группу для обсуждения вопросов обеспечения безопасности в общеобразовательных учреждениях.

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