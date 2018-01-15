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Главные новости Курганской области
17:11  15 января 2018 0

«Довели до точки». Курганские учителя грозят не выйти на работу

Педагогов, обращавшихся к Путину, запугивают. Но порог страха пройден
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, встреча, учителя, собрание
Звериноголовские учителя грозят не выйти на работуФото: Александр Кадников © URA.RU
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Учителя Звериноголовской школы Курганской области, которые в видеообращении Путину заявили о готовности приостановить свою работу с 22 января из-за невыплаты стимулирующей части зарплаты, жалуются на давление. Некоторые уже решили отказаться от акции протеста, но есть и те, кто готов идти до конца. Бунтовщикам оказывает юридическую поддержку альтернативный профсоюз «Учитель».

После объявления о приостановлении работы администрация учебных заведений выдала протестующим уведомления, что все начисленные в 2017 году средства им были выплачены. Однако учителя по-прежнему уверены, что практически два года недополучали до 30% от своей зарплаты. Таким образом, руководство школ дает педагогам понять, что их протест является незаконным. «Нас уведомили, что в случае невыхода на работу это будет расцениваться как прогул, к нарушителям могут применить меры вплоть до увольнения», — рассказал организатор акции протеста Владимир Кочеулов. Это привело к тому, что 13 человек Курглянской школы решили отказаться от участия в акции. Однако учителя из райцентра все еще полны решимости довести задуманное до конца, несмотря на то, что атмосфера в школе очень нервная.

Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, сельская школа, школа, школа в звериноголовском
Школа в Звериноголовском районе оказалась в эпицентре скандала
Фото: Александр Кадников © URA.RU

«Сейчас к нам пришла журналистка из „Новой газеты“, ее не пустили в школу, вызвали полицию», — поделился последними новостями Кочеулов. Он добавил, что интерес к акции проявляли и зарубежные СМИ. «У нас школа превратилась в режимный объект, нас обязали отмечаться на вахте во время прихода и ухода», — пожаловался он.

Член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий уверен, что у курганских педагогов есть все основания добиться своего. «Насколько я знаю, в положении об оплате труда есть пункт о стимулирующих выплатах. Губернатор в декабре также признал, что начислений не было. Если 20 человек в суде предъявят свои расчетки, в которых этой графы нет, сложно будет кому-то доказать обратное», — отметил московский профсоюзный лидер. Он заявил, что курганских педагогов готовы поддержать коллеги из других регионов.

«Для нас это очевидное дело, надеюсь, что руководство области поймет, что разумно искать компромисс, а запугивание точно ни к чему. Когда людей довели до последней точки, они перестают бояться», — отмечает Всеволод Луховицкий.

«Кому нужен сейчас большой скандал? Никому — ни местной власти, ни учителям. Они просто хотят получить заработанное», — добавил профсоюзный лидер.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что также продолжает следить за ситуацией. «Скандал вышел на федеральный уровень, учителя сильно пошумели. Сейчас дело за исполнительной властью», — уверен депутат. Ильтяков отметил также: существующая система дает соблазн делить стимулирующие выплаты «на своих». «Я так понимаю, что в этом отчасти корень проблемы», — добавил депутат.

Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, встреча, диалог, Алексей Кокорин
Алексей Кокорин дал поручение разобраться с каждым бунтарем
Фото: Александр Кадников © URA.RU

Между тем региональные власти довольно обтекаемо комментируют ситуацию. За помощью в определении законности выплат губернатор Алексей Кокорин обратился к прокурору области, подключился к делу и региональный Следственный комитет. Зато областной профсоюз со своей позицией определился: в его руководстве осудили бунтующих звериноголовских учителей, которые, не найдя поддержки, вышли из общественного объединения. «„Альтернативный“ профсоюз, как правило, активизирует свою деятельность в предвыборный период для проведения политики некоторых оппозиционных сил в своих интересах и затихает в последующие периоды», — последовала официальная реакция на этот демарш учителей.

В ближайшие дни представители правительственной комиссии планируют еще раз встретиться со звериноголовскими учителями в надежде, что компромисс все же будет найден. «До 18 января с каждым педагогом должна быть проведена разъяснительная работа, чтобы они знали, что зарплата начисляется в соответствии с существующим законодательством. Если будут выявлены нарушения, будут приняты жесткие кадровые меры и произведены дополнительные выплаты», — заявил губернатор. В конце декабря глава региона лично встречался с учителями, однако это лишь отсрочило их протесты.

Курганский областной суд в понедельник, 15 января, отказал учителям в иске к правительству региона. Педагоги требовали отменить закон о замене стопроцентной компенсации оплаты услуг ЖКХ выплатой 1200 рублей. Сельские учителя заявили, что намерены бороться дальше и планируют с помощью коммунистов устроить пикеты.

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