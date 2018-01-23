Знакомьтесь: новый «серый кардинал» сургутской мэрии

23:27 23 января 2018 0

Вадим Шувалов создал новую команду в мэрии, официально в ней нет родственников главы, но серым кардиналом все чаще называют Илью Вадимовича Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«URA.RU» стали известны некоторые детали деятельности мэрии Сургута. По данным источников агентства из окружения главы города Вадима Шувалова, свое влияние на администрацию якобы усилил сын мэра, предприниматель Илья Шувалов. Это произошло после нескольких ошибок замглавы Алексея Жердева, которого ранее считали главным человеком в команде мэра.

По версии инсайдеров, Жердев ушел в тень после фиаско с хлебозаводом. Уголовное дело по факту хищения вагонов с мукой было прекращено, силовики не нашли доказательств преступной деятельности руководства муниципальной компании, а именно Жердев публично заявлял, что мэрия была инициатором этой истории.

Позиции Алексея Жердева ослабли, этим воспользовался родственник мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На фоне ослабления Жердева в мэрии Сургута усилилось влияния Ильи Шувалова, и без того принимавшего участие в принятии ряда решений, в том числе кадровых. Лоббизму родственника главы, в частности, приписывают назначение Шамиля Лукманова на должность главы управления спорта мэрии Сургута, а также быстрый карьерный рост Романа Богача, возглавившего недавно департамент городского хозяйства.

Из биографии Ильи Шувалова известно немногое: на публике сын мэра появляется редко. По данным из открытых источников, Илья Шувалов был владельцем компаний в сфере энергетики в Удмуртии. Также был учредителем ныне ликвидированного ООО «Казино девелопмент» (Москва). Сейчас ему принадлежит ТСЖ «Планета» (Мытищи), ООО «Профит» (Сургут), которое управляет коммерческой недвижимостью, и рекламное агентство «Эйр Сервис» (Сургут). Илья Шувалов также является учредителем сельскохозяйственной компании и торговой корпорации в Краснодарском крае.

С предпринимательской деятельностью Илья Шувалова в Сургуте связывают также громкий скандал, произошедший в 2011 году. Тогда на одном из совещаний Владимир Путин, занимавший пост премьер-министра России, публично заявил о коррупции в «Тюменьэнерго», где тогда работал Вадим Шувалов.

«Тюменьэнерго» неожиданно засветилась в федеральном скандале. О котором забыли спустя некоторое время Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Во взаимодействии с правоохранительными органами установлено, что группой лиц из числа руководства крупной энергетической компании „Тюменьэнерго“, создана сеть подконтрольных организаций, привлекаемых для ремонта объектов энергетики, который часто осуществляются силами и средствами самого „Тюменьэнерго“. Полученные подконтрольными компаниями средства вкладываются в различные бизнесы, в том числе и в семейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходуются на приобретение недвижимости и в России, и за рубежом», — заявил тогда Владимир Путин.

После скандала в отставку с поста гендиректора «Тюменьэнерго» ушел Евгений Крючков, а уголовное дело впоследствии было закрыто. По одной из версий, семейный бизнес, о котором шла речь, мог принадлежать Шуваловым. Среди активов неофициально называлась, например, гостиница «Импульс» в Сургуте. Официально версия о причастности Шувалова к хищениям в «Тюменьэнерго» не подтвердилась. Тогда же, в 2011-м, Илья Вадимович был заместителем директора ООО «РУСЬ» — эта компания планировала возведение в Сургуте отеля Hilton. Проект был закрыт.

По версии инсайдеров, знакомых с положением дел, Илья Шувалов сейчас какие-то собственные бизнес-проекты в Сургуте пока что не реализует. Однако в городе принято считать, что сын мэра не только усилил собственные позиции в последние пару месяцев, но и становится главным человеком, способным решать вопросы в администрации.

«Сам Илья Вадимович в Сургуте бывает нечасто, а вопросы решает по звонку. Но, по сути, он посредник. Есть еще один посредник, в городе его знают по прозвищу Кузя. Люди идут к Кузе, а он через Илью передает „пожелания“ в администрацию», — считает источник.

О Кузе также известно немногое. По версии инсайдеров, его зовут Сергей Кузнецов, в 1990-х он жил в Тюмени. В Югру переехал в начале 2000-х. Каким бизнесом владеет Кузнецов, на момент публикации выяснить не удалось. Есть также гипотеза, что Кузя и сам периодически бывает в администрации.

Мэр Сургута Вадим Шувалов не ответил на звонки на сотовый телефон. Найти контакты его сына и Кузнецова на момент публикации не удалось.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.