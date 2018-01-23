Кобылкин указал заместителям, как надо работать

23:11 23 января 2018 0

Дмитрий Кобылкин обозначил приоритеты работы ямальского правительства на 2018 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Наступивший 2018 года для Ямала должен стать стартовым — наступает эпоха освоения Арктики, к которой так долго готовились. В правительстве Ямала прошло несколько закрытых совещаний, на которых губернатор Дмитрий Кобылкин определил своим заместителям приоритетные направления работы. «URA.RU» выяснило, на что нацелились ямальские власти.

Инсайдеры говорят, что вопрос строительства Северного широтного хода и долгожданного моста через Обь в районе Салехарда уже решенный. Осталось дождаться всех согласований и уже скоро будут публично объявлены сроки начала этой масштабной и важной стройки. В этой связи Дмитрий Кобылкин возложил особенную ответственность на своих замов Дмитрия Артюхова и Алексея Ситникова, которые в том или ином направлении курируют все процессы.

Северный широтный ход станет главной железной дорогой не только Ямала, но и всей российской Арктики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это одно из самых приоритетных направлений для Дмитрия Николаевича. Он ассоциируется с мегапроектами. Часть из них на территории Ямала уже была запущена. СШХ — это следующий не менее важный этап для экономического роста региона и политического веса самого губернатора», — отметил политолог Кирилл Истомин.

Собеседники агентства отмечают так же, что одним из трендов 2018 года станет благоустройство. На программу улучшения городских пространств в бюджете региона заложено около двух миллиардов рублей. А за исполнение программы губернатор будет спрашивать лично не только со своих заместителей, но и с глав муниципалитетов.

«Эта программа — еще и возможность выстроить прямую коммуникацию с населением. Для этого и был запущен портал „Живем на Севере“, чтобы напрямую общаться с людьми», — отмечает политолог.

Кадровые чистки начались

В своем послании Законодательному собранию, во время своей «прямой линии» в конце 2017 года Дмитрий Кобылкин предупреждал, что «неприкасаемых нет». Посыл дошел не до всех. Год начался с кадровых зачисток. С должности ушли заместители глав в Ноябрьске, Губкинском и в Тазовском районе. Последнему, по информации инсайдеров, губернатор уделяет особое внимание. В районе масса проблем из-за которых главе Александру Иванову уже не раз высказывались претензии.

Дмитрий Кобылкин начал год с зачистки власти в муниципалитетах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источники отмечают, что отставки там — предупреждение. Последствия могли бы быть и серьезней, но пока региональные власти не хотят публичных скандалов. Даже все прошедшие увольнения оформлены тихо и «по собственному желанию».

Внимание губернатора сейчас — к Новому Уренгою, где решается вопрос об уходе одного из заместителей главы администрации.

Разговоры о том, что найти новых кандидатов сложно — давно в прошлом. Реализуемый в России проект «Лидеры России» работает и в округе, открывая перед главой региона огромные возможности для выстраивания новой кадровой политики.

Проблемы коренных народов прописали в программе

Параллельно весь год шла работа по решению проблемы перевыпаса оленей. Напомним, ученые забили тревогу, заявив, что ямальские пастбища не могут прокормить и половины существующего поголовья, чтобы успевать восстанавливаться. На это очень болезненно отреагировали оленеводы.

Проблемы аборигенов Севера и пути их решения прописали в «Народной программе» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ответ на эту и другие проблемы оленеводов власти прописали в народной программе поддержке КМНС. Дмитрий Кобылкин поручил региональному департаменту по делам коренных малочисленных народов вместе с общественниками ознакомить всех с положениями этой программы и донести до жителей все ее положительные стороны. Поездки по территориям в рамках этого поручения уже начались.

«Вообще мы уже с июня прошлого года встречаемся с коренными, с оленеводами. Раньше собирали предложения в народную программу, а сейчас будем рассказывать людям, что именно в нее вошло», — поделился глава ассоциации «Ямал — потомкам!», депутат регионального Заксобрания Эдуард Яунгад.

Вторым направлением станет продолжение работы по предотвращению повторения вспышки сибирской язвы, произошедшей в 2016 году. После десяти лет бездействия и вспышки, которая убила более двух тысяч оленей и одного ребенка, в 2017 на Ямале снова стали проводить вакцинацию от этой болезни. Региональное правительство отчиталось, что масштабная работа по вакцинации прошла удачно. Правда только по самым скромным подсчетам она обошлась региону примерно в 500 миллионов рублей. Губернатор поручил провести детальный анализ и оптимизировать расходы на вакцинацию в 2018 году.

В телефонном разговоре с журналистом «URA.RU» глава ветслужбы Ямала Андрей Листишенко подтвердил, что работа по оптимизации проводится, но подробностей не рассказал.

Ветхое жилье

В конце декабря губернатор принял программу признания определенных категорий жилья ветхим. Это должно решить проблему разделения домов на «президентсткие» и «региональные». Первые — 240 тыс. кв. метров — попавшие под нормативы «майских указов» президента: переселение из них идет. Но оставалось еще более 260 тыс. кв. метров «региональных». Декабрькие решение — основа для исполнения с начала 2018 года.

При этом продолжается разработка стратегии развития округа до 2030 года. Вот уж где объем задач поистине безграничный.