Сделка любимцев Тюмени с «Единой Россией» закончилась ничем

21:40 30 января 2018 0

Многие из предыдущего списка на новые выборы не пойдут Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

«Единая Россия» меняет тактику на выборах в гордуму Тюмени: нынешний состав избирался со ставкой на новых лиц, а уже осенью помощь партии получат состоятельные кандидаты. Эксперты говорят, что для партии важнее результат, и каждую кампанию он достигается в соответствии с запросом избирателей. То, что звезды 2013 года оказались не актуальны в 2017-м лишь подтверждает правило: общественники хороши в своих проектах, а при сотрудничестве с властью блекнут.

Некоторые депутаты уже через несколько месяцев простятся с городской думой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

2013 год для «Единой России» был непростой: спустя два года после унизительных выборов в Госдуму, партия власти хоть и избежала расформирования, но старалась активную работу не вести. Соцопросы показывали: при молчании рейтинги партии были выше, чем во время проведения ею любых, даже самых позитивных акций. В сентябре 2013 года в Тюмени избирался новый состав гордумы: половина мандатов разыгрывалась по одномандатным округам, вторая половина — по партийным спискам.

Для решения проблемы высокого антирейтинга партии ее кандидатами стали лидеры общественного мнения (ЛОМы). В частности, директор Дворца «Пионер» Надежда Ачкасова, экс-командир Тюменского ОМОН Валерий Бровкин, руководитель детского садика №50 Екатерина Вешкурцева, директор МАОУ гимназии №1 Михаил Колосов, глава «Областного поискового центра» Артур Ольховский, заместитель главврача ОКБ №1 по оказанию помощи детям Ольга Павлова и двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова.

В сентябре 2018 года пройдут новые выборы: большинство тюменцев, привлекавших избирателей своей общественной работой, в новый состав гордумы не попадут, сказал источник в партийном отделении.

За минувшие пять лет работы в городской думе ни один из них не смог накопить достаточный политический капитал для того, чтобы двигаться выше.

«У них есть достижения в общественной работе, профессиональной деятельности, но в депутатской, пожалуй, нет», — подтверждает политолог Александр Безделов. Он полагает, что большинство думских ЛОМов сами не пойдут на следующие выборы, поскольку принципиальной заинтересованности в депутатском мандате у них нет. Интереса со стороны единороссов по отношению к ЛОМам нет, поскольку они определялись правилами праймериз 2013 года, которые «не смогли определить наиболее популярных среди горожан лиц».

В новый состав думы пройдут далеко не все Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник агентства, близкий к тюменскому полит-бомонду, выразился более резко: «Достижений у этих людей просто нет». В частности, Артур Ольховский не сумел использовать возможности депутатства: у создателя и бессменного руководителя тюменских поисковиков до сих пор нет здания под музей, и этот вопрос, похоже, может стать занозой в отношениях до сих пор вполне лояльного Ольховского с властью.

Собеседник агентства напомнил, что избранная депутатом директор Дворца «Пионер» Надежда Ачкасова не только не получила никаких бонусов, но даже рассталась с директорской должностью: менее, чем через год после выборов у нее закончился контракт, и власти не стали его продлять.

«Гордума — это статус, возможность работать с администрацией. Ачкасова после ухода из „Пионера“ не пошла работать простым администратором (Ачкасова возглавила ДЮЦ „Пламя“, Центр допобразования „Берег“, а в прошлом году стала директором ООО „Агроцентрсибирь“, — ред.). Для каждого из них это будет потеря статуса, но не для всех она будет критична», — объясняет источник агентства.

У других ЛОМов своя судьба. Экс-командир рижско-тюменского ОМОН Валерий Бровкин пошел на выборы 2012 года от «Единой России» как победитель праймериз. В новых списках его нет, и в новый состав думы он не попадет. Получить серьезные выгоды от думского мандата ему также не удалось: в 2016 году, например, его вычеркнули из регионального штаба ОНФ за отсутствие инициатив и реальной работы.

Ольга Павлова — единственная из ЛОМов возглавила думскую комиссию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Эти люди — кнопки для голосования. Главным для ЕР было закрыть округа ресурсными депутатами, а по спискам они могли провести кого угодно, — считает источник. — Чтобы получить что-то от депутатства надо быть лоббистами, а они этого не умеют».

Екатерина Вешкурцева осталась в должности директора детского сада — хотя и стала победителем всероссийского конкурса в апреле прошлого года. Наталья Проскурякова продолжает развивать собственный бизнес — сеть фитнес-клубов, и, похоже, времени на активную политическую работу у нее просто нет.

Ни на какие компенсации любого рода ЛОМы рассчитывать не могут, полагает собеседник агентства: «Депутатство это все же статусность, и при желании, определенных способностях может приносить пользу, поэтому ни о какой компенсации за потерянное время и силы не может идти речи».

В новую кампанию тюменские единоросы пригласят кандидатов, которые смогут провести свою кампанию без запросов на финансирование со стороны партии: «Принципы отбора — по-прежнему лояльность и определенный бэкграунд.

Будут и учителя, и врачи — вот Юсупов (Альберт Юсупов, главврач госпиталя для ветеранов войн, — ред.), например, довольно ресурсный человек, кроме высокой зарплаты у него и сотрудники, медицинская сетка. Но теперь основной упор будет сделан на тех, у кого есть собственный ресурс. В этом году в думу пойдут бизнес и крупные предприятия. В «жирном» 2013 году партия могла себе позволить собрать деньги на нестатусных кандидатов и, например, директора детсада в думу провести. Сейчас иная ситуация в стране, и средства не столь велики».

В праймериз-2018 участие будут принимать не только члены партии, как это было в 2013 году, а все желающие, как это было на праймериз выборов в Госдуму в 2016.