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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
20:41  01 февраля 2018 4

В Зауралье спохватились о главной проблеме выборов: голосовать некому

Открыли штаб Путина и опомнились: «Где работа?». «URA.RU» предупреждало в прошлом году!
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарты 2018. Сургут, выборы президента, агитация, выборы 2018
В Зауралье до сих пор не начали работу с «мертвыми душами»: многочисленными избирателями, переехавшими из регионаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В стремительно пустеющей Курганской области во время предстоящих выборов президента уже готовы недосчитаться значительного количества избирателей. Это не только те, кто не захотел прийти на выборы, но и те зауральцы, кто перебрался на ПМЖ в другие регионы или отправился на заработки. В регионе боятся, что отмена «крепостного права избирателей» лишь отчасти поможет решить проблему явки в Зауралье. Все потому, что работа над исправлением ситуации еще и не начиналась.

Сколько человек прописаны в Курганской области, но уже в ней не живут, официальная статистика отследить не может. Но если сложить количество работающего населения с безработными, а затем вычесть сумму из числа трудоспособного населения Зауралья, остаются 140 тысяч человек, которые не числятся нигде. «URA.RU» уже сообщало об угрозе явки в Курганской области: почти четверть от общего числа избирателей может не прийти на избирательные участки из-за того, что живет не по прописке.

Заседание правительстваКурган, шумков вадим, самокрутов валерий
Вице-губернатор Вадим Шумков (слева) ушел в отпуск, чтобы руководить выборами, у председателя избиркома Валерия Самокрутова не менее важная миссия
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Избирком Зауралья обещал трижды провести поквартирный обход всех избирателей области перед выборами, чтобы «подчистить» списки. По данным источников, близких к правительству региона, на эту работу выделили хорошее финансирование. «На каждого члена избиркома приходится всего по 50 домохозяйств», — рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным. Он выразил уверенность, что с такой нагрузкой члены избирательных комиссий справятся без особых проблем. Однако настораживает тот факт, что напрямую повлиять на «бывших зауральцев» невозможно: избиркомовцы могут лишь через родственников передать пожелание для земляков, чтобы те получили открепительные удостоверения по месту теперешнего пребывания.

Более того, по данным агентства, в региональном штабе Путина озабочены тем, что избирком пока не начал работы. Председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов подтвердил «URA.RU», что члены избирательной комиссии отправятся в «народ» только после 16 февраля.

«Где работа? Осталось чуть больше месяца. Ведь отвечать за результат будет руководство региона, партия», — волнуются в «Единой России».

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Нервозности добавляет и другой факт: понять, сколько человек будут вычеркнуты из местных списков, можно будет лишь после 16 марта. Фамилии зауральских избирателей, которые обратились за открепительными удостоверениями, придут по месту их прописки лишь накануне выборов.

Параллельно в штабе Путина ведут работу по увеличению явки среди «оседлых» зауральцев. Самое больше беспокойство вызывают города Курган и Шадринск, где проживает примерно половина избирателей Зауралья. Они традиционно показывают самую низкую явку. Об этом в очередной раз напомнил депутат Госдумы Александр Ильтяков во время открытия штаба Путина в Кургане. «Города нас частенько подводят, нужно, чтобы явка была не 20-30%, как это было на прошлых выборах», — отметил он.

Секретарь регионального политсовета «Единой России» Евгений Кафеев ранее сообщал нашему агентству, что условным ориентиром станет явка в 60%. «URA.RU» будет следить за развитием событий.

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