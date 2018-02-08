Югра теряет статус нефтяной столицы России

18:40 08 февраля 2018 0

Югорские власти заводят у себя форум «Нефтяная столица» своевременно: главное заседание уже показало, что ХМАО начинает отставать в своей главной отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Международный форум «Нефтяная столица», впервые организованный в Сургуте, выдвинул новый вызов региональным властям и добывающим компаниям. Югра впервые организовала форум «Нефтяная столица», но федеральные и иностранные эксперты быстро доказали: этот статус ХМАО теряет.

Академик РАН Алексей Конторович: Татарстан и Башкирия лучше готовы к новым проблемам в нефтяной отрасли, чем Югра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Нефтяная столица» — это новый форум молодых ученых, который организуют югорские власти. Пленарное заседание посетили губернатор Наталья Комарова, уральский полпред Игорь Холманских, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, руководители РАН, представители научного сообщества Норвегии, Канады, Японии. VIP-гости в приветственных словах соблюли политес, делая комплименты хозяевам: ХМАО является ключевым нефтяным регионом страны, предприятия инвестируют в добычу трудноизвлекаемых запасов, компании ТЭКа внедряют новейшие технологии.

Но позитивное настроение от выступления высокопоставленных участников форума продержалось недолго. Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики, академик РАН Алексей Конторович публично объявил: в нефтедобыче Югра отстает даже от других регионов России.

«С 2009 года добыча нефти в ХМАО падает. Максимум был в 2007 году — 278 млн тонн. В 2017 — 235 млн тонн. Это очень тревожный сигнал. Что ждет нас впереди? Аккуратная, умная разработка месторождений.

Должен сказать, что в этом вопросе Татарстан и Башкортостан, где запасы в более тяжелом состоянии, чем в ХМАО, обогнали Югру.

Они лучше работают на месторождениях и удерживают добычу», — рассказал Алексей Конторович.

Молодой ученый Рустем Сафин (на фото) тоже работает на удешевление производства, а не над механизмами разработки сложных месторождений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Академик объяснил: в недрах Югры остались миллиарды тонн нефти, но добраться до этих залежей углеводородов в разы тяжелее, чем было раньше. «В разработке 252 месторождения, 5 готовы для промышленного освоения и на 187 ведется разведка. Но месторождения, на которых ведется разведка, мелкие или в лучшем случае средние по запасам. И это трудноизвлекаемые, дорогие запасы», — отметил Конторович.

На форуме представлено порядка десятка проектов от сотрудников «Сургутнефтегаза» и сотни от других добывающих компаний, но разработки трудноизвлекаемых запасов касаются единицы. Традиционно в Югре в первую очередь нефтяные компании внедряют те инновации, которые позволяют сэкономить, а не механизмы, позволяющие разрабатывать сложные месторождения. «Сургутнефтегаз», например, активно представляет победителя конференции молодых ученых компании Рустема Сафина. Его разработка уже внедряется и позволяет использовать одно и то же оборудование на нескольких площадках.

Пока что главный бренд Югры — нефть. Надолго ли? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Участники пленарного заседания согласились, что выход нефтяных компаний на трудноизвлекаемую нефть — это уже достижение, но инвестиции в эти месторождения, равно как и в науку — недостаточны, поскольку применяемые сейчас технологии по большей части уже устарели.

В пример привели США: на технологии для добычи сланцевой нефти потратили 30 лет и порядка 30 млрд долларов. И еще одно ключевое отличие от России и ХМАО — месторождения в Штатах осваивали малые и средние компании, которых в Югре почти нет. По оценке ученых, при создании соответствующей нормативной базы предприятия малого бизнеса могут добывать в «нефтяной столице» дополнительно не менее 50 млн тонн нефти в год.

Ученого из Норвегии Арильда Мое больше интересует экология в ХМАО, чем добыча трудных запасов нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Международный форум «Нефтяная столица» дал также понять, что на опыт коллег из других стран пока что можно не рассчитывать — там ставятся другие цели. Старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена (Норвегия) Арильд Мое, например, сделал акцент на экологии. «У наших стран общие проблемы и вызовы, например, эксплуатация маленьких месторождений и более сложных. Но в основном — экологические вызовы. Я вижу, что здесь у вас хорошо справились со сжиганием попутного газа. У нас была в свое время такая же проблема», — отметил норвежец.

Представители добывающих компаний обещали, что по итогам форума «Нефтяная столица» будут отбирать лучшие практики и внедрять на своих месторождениях, но инновации рискованны и затратны. Но академики обещают: если следовать их советам, к 2030 году в Югре будут добывать заоблачные 385 млн тонн нефти ежегодно.