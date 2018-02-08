Москвич научил Челябинск, как заставить элиту перестать травить город

23:45 08 февраля 2018 1

«В Коркино и Розе радуются, когда ветер уносит дым от разреза в Челябинск» (как на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приезд в Челябинск представителей Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) переполошил местные элиты. Особенно тех, кто владеет предприятиями, в той или иной мере загрязняющих атмосферу над большим городом. Понимая, что приезд правозащитников связан с экологической повесткой, все гадали, на кого укажут как на новое «исчадие зла». По уже сложившейся грустной традиции, представители СПЧ Иван Засурский и Сергей Цыпленков приехали в Челябинск именно тогда, когда синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) и город накрыло очередным облаком смога.

На этот раз один из источников могли указать все. Челябинск вдыхает дым техногенных пожаров Коркинского разреза. Пожары тушат третьи сутки подряд Копейский военизированный горноспасательный отряд МЧС России. Эти пожары будут обсуждать 9 февраля на заседании рабочей группы по проблемам Томинского ГОКа в обществннной палате региона. Почему полгода назад, когда рабочая группы СПЧ была в Челябинской области, разрез не казался столь опасным, «URA.RU» рассказал Иван Засурский.

— Я был на Коркинском разрезе летом. Видел весь кратер и небольшую дымку над ним. Жители говорят, что ситуация очень ухудшилась. Я и сам вижу, что сейчас просто ад, — говорит Засурский. — Угольный разрез — это одна из чудовищных экологических катастроф России.

— Пожары вновь стали тушить. Правда, это дает пар с серным запахом…

Коркинский разрез дымит днем и ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— «Челябинская угольная компания» (ЧУК) говорит, что пожары можно потушить за два года. У «Русской медной компании» свой счет — четыре. У меня нет понятия, кто прав, но знаю, что к решению проблемы надо подключать ученых. Одна из проблем — недостаточное участие ученых в проблеме Коркинского разреза. Это же интеллектуальный вызов! Я не специалист в этой сфере, просто журналист, но твердо уверен. Я не верю, что судьбу Челябинска можно решить на митинге. Слова ученого, специалиста, результаты экспертизы важнее всех митингов. Как раз говорил об этом сегодня в Челябинском доме ученых.

— Есть же проекты засыпки разреза.

— Говорят о том, что можно засыпать его «хвостами» от Томинского ГОКа, обсуждают другие варианты. Но это все на дно, а там горят борта. Нужно рассматривать и другие способы. Надо подумать об изменении федерального закона. Закрыл опасное предприятие, на тебе лежит ответственность о рекультивации.

— Все заметили, что с вами в компании сегодня были активисты «СтопГОКа» и местного штаба Навального. Даже появилась версия, что вы на стороне оппозиции.

Иван Засурский:?«? Угольный разрез — это одна из чудовищных экологических катастроф России»? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Странно, я этого не заметил. Хотя мне неважно, кто со мной был. Я не за РМК, не ЧУК, не за какую-либо другую промышленную группу. Я вижу, что есть проблемы и их надо решать. В Коркино и Розе радуются, когда ветер уносит дым в Челябинск. Вкупе с выбросами промышленных предприятий, получаем то, что сейчас имеет Челябинск. Город, в котором невозможно дышать и жить. Если Коркинский разрез филиал ада, то Челябинск превращается в ад.

— Так сложилось, промышленный кластер!

— Мы сами должны научиться справляться с проблемами иначе, со временем, действительно придётся эвакуировать Челябинск. Предлагаем пилотный проект — сделать Челябинск первым в России, где жители были бы в курсе в том, что происходит с экологией. Для этого нужны датчики повсюду. Не несколько передвижных станций от государства, а несколько тысяч датчиков.

— Это должно делать государство?

— Нет! Государство может и обмануть, мало ли что. Пусть жители покупают, это недорого, и ставят датчики. Тогда будет понятна реальная степень загрязнения воздуха. Люди проснулись, нужно направить их энергию в нужное русло. Данные со всех датчиков будут мотивировать предприятия на экологическую культуру, а власть будет обязана отреагировать. И не важно, у кого какие полномочия.

— Сейчас стали скачивать на смартфоны и айфоны специальное приложение. Правда, неясно, кто разрабатывал программу и насколько она объективна.

— Датчик вы можете поставить просто на балкон, это будет действительно объективно.

— Когда вы снова приедете в Челябинск?

— 18 марта, в день выборов президента России.