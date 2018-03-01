В Зауралье выборы помогут с подсчетом «мертвых душ»

18:53 01 марта 2018 0

В зауральской «Единой России» ориентируются на явку в 60% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области активно пользуются услугой «мобильный избиратель» — это возможность проголосовать по месту пребывания, а не в соответствии с пропиской. В регионе ожидают, что итоговые цифры явки могут оказаться значимыми не только для результатов выборов, но и для того чтобы определить — сколько человек прописаны в области, однако работают и живут за ее пределами.

Новые правила помогут проголосовать тем, кто никогда не ходил на выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным избиркома Курганской области, в территориальные избирательные комиссии в Зауралье с заявлением о желании голосовать по месту пребывания уже обратилось 1237 человек. Еще 1352 избирателя заявили о таком желании с помощью расположенных в регионе МФЦ. В участковые избирательные комиссии подано 1290 заявлений. Таким образом, число потенциальных избирателей, которые придут на выборы в Зауралье, увеличилось почти на четыре тысячи человек. До 12 марта, когда заканчивается возможность для обращения с подобным заявлением, цифра может еще вырасти.

«Это хорошая возможность проголосовать для студентов, многие из которых прописаны в районах, но учатся в Кургане. Не всегда они готовы ради выборов поехать в родные села. Многие из моих знакомых уже написали заявления», — рассказала «URA.RU» преподаватель областного колледжа культуры Екатерина Соколова.

Что касается зауральцев, которые будут голосовать в других регионах, их количество станет известно лишь накануне голосования, пока эти списки составляются. По предварительным подсчетам «URA.RU», в Зауралье могут недосчитаться около четверти избирателей, поскольку разница между числом трудоспособного населения и суммой официально трудоустроенных и безработных составляет 140 тысяч человек.

Выборы президента 2018 года могут существенно изменить существующую картину в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Количество открепительных в других городах впервые позволит точно сказать, сколько рабсилы мигрирует из Кургана», — отмечает социолог Сергей Ширяев.

Некоторые из уроженцев Зауралья говорят, что едва ли не впервые смогут проголосовать. Так, курганский политтехнолог, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что в силу своей профессии в день выборов чаще всего оказывается в других регионах, где помогает кандидатам. «18 марта я первый раз в жизни приду голосовать», — признался он.

Тем не менее нововведение, которое назвали «отменой крепостного права избирателей», не все оценивают однозначно положительно. Руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын заявил, что новые правила, возможно, приняты для фальсификации результатов голосования. «Может быть подтасовка выборов в пользу одного из кандидатов, система новая и требует наблюдения, чтобы сделать какие-то выводы», — отметил он.