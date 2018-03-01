{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:53  01 марта 2018 0

В Зауралье выборы помогут с подсчетом «мертвых душ»

Как «мобильный избиратель» уточнит официальную курганскую статистику
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
День народного единства. Курган, кафеев евгений, кокорин алексей, день народного единства, фролов дмитрий
В зауральской «Единой России» ориентируются на явку в 60%Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области активно пользуются услугой «мобильный избиратель» — это возможность проголосовать по месту пребывания, а не в соответствии с пропиской. В регионе ожидают, что итоговые цифры явки могут оказаться значимыми не только для результатов выборов, но и для того чтобы определить — сколько человек прописаны в области, однако работают и живут за ее пределами.

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Замоскворецкий". Москва, госуслуги, предвыборная агитация, выборы 2018, плакат выборы 2018, март 2018
Новые правила помогут проголосовать тем, кто никогда не ходил на выборы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным избиркома Курганской области, в территориальные избирательные комиссии в Зауралье с заявлением о желании голосовать по месту пребывания уже обратилось 1237 человек. Еще 1352 избирателя заявили о таком желании с помощью расположенных в регионе МФЦ. В участковые избирательные комиссии подано 1290 заявлений. Таким образом, число потенциальных избирателей, которые придут на выборы в Зауралье, увеличилось почти на четыре тысячи человек. До 12 марта, когда заканчивается возможность для обращения с подобным заявлением, цифра может еще вырасти.

«Это хорошая возможность проголосовать для студентов, многие из которых прописаны в районах, но учатся в Кургане. Не всегда они готовы ради выборов поехать в родные села. Многие из моих знакомых уже написали заявления», — рассказала «URA.RU» преподаватель областного колледжа культуры Екатерина Соколова.

Что касается зауральцев, которые будут голосовать в других регионах, их количество станет известно лишь накануне голосования, пока эти списки составляются. По предварительным подсчетам «URA.RU», в Зауралье могут недосчитаться около четверти избирателей, поскольку разница между числом трудоспособного населения и суммой официально трудоустроенных и безработных составляет 140 тысяч человек.

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, урна для голосования, голосование, выборы2017, избирательный участок244
Выборы президента 2018 года могут существенно изменить существующую картину в регионе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Количество открепительных в других городах впервые позволит точно сказать, сколько рабсилы мигрирует из Кургана», — отмечает социолог Сергей Ширяев.

Некоторые из уроженцев Зауралья говорят, что едва ли не впервые смогут проголосовать. Так, курганский политтехнолог, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что в силу своей профессии в день выборов чаще всего оказывается в других регионах, где помогает кандидатам. «18 марта я первый раз в жизни приду голосовать», — признался он.

Тем не менее нововведение, которое назвали «отменой крепостного права избирателей», не все оценивают однозначно положительно. Руководитель регионального отделения КПРФ Василий Кислицын заявил, что новые правила, возможно, приняты для фальсификации результатов голосования. «Может быть подтасовка выборов в пользу одного из кандидатов, система новая и требует наблюдения, чтобы сделать какие-то выводы», — отметил он.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров