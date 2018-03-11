Когда подешевеют кредиты и остановится рост цен?

10:03 11 марта 2018 0

Банк России предлагает не завидовать европейцам и не ждать падения цен на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре праздничных дня повод не только отдохнуть, но и задуматься о своих финансовых планах. В этом «URA.RU» помогли специалисты Центрального банка РФ, ответив на волнующие всех россиян вопросы: когда подешевеют кредиты, что будет с ценами, во что вкладывать деньги, ждать ли новых закрытий банков.

Завидую тому, какие дешевые кредиты в Европе. Когда у нас будет также?

В ближайшем будущем россиянам не стоит ждать кредитных ставок, как в Европе, сказала «URA.RU» руководитель экспертной группы департамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина. Цена кредитов напрямую зависит от достижения цели по годовой инфляции, а в России с 2015 года она установлена вблизи 4%.

Ожидается, что кредиты в России будут дешеветь постепенно вслед за снижением ключевой ставки. В 2018—2019 годах ЦБ допускает возможность подвести ее к 6-7% (сейчас 7,5%).

В ЦБ также уверяют, что у европейцев из-за нулевых ставок началась так называемая дефляционная болезнь. Якобы она страшна для экономики не менее, чем чрезмерная инфляция. «Та ситуация, что у европейцев супернизкие ставки на нулевом уровне, это все-таки временно. Инфляция там будет постепенно ускоряться, а вместе с этим будут нормализоваться и ставки. Кроме того, у такой ситуации есть и обратная сторона — ставки низкие не только по кредитам, но и по депозитам», — сказала Кузьмина.

Как будут расти цены на товары?

Инфляция в районе 4% предполагает ежегодный рост цен на те же 4%. Но стоимость некоторых товаров может увеличиваться и снижаться за год даже на 20-30%, говорят в ЦБ. Поводом для роста цен, например, может быть ненормально высокий спрос, как в случаях с «дефицитом» гречки или с угрозами новых санкций. Производитель получает возможность повысить цены и пользуется случаем.

Теперь россияне смотрят не на качество товара, а на наличие скидки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вместе с инфляцией аналогично должны повышаться и зарплаты россиян. Однако в стране достаточно примеров, когда выплаты работникам не индексируются. Так, например, более 200 сотрудников Серовского завода ферросплавов ранее пожаловались, что им не повышали зарплату уже четыре года, и, чтобы прожить, приходится работать в выходные.

Как рассказала Кузьмина, в ближайшее время изменять цель по инфляции ЦБ не планирует. «Эта цифра с нами надолго. Чтобы предприниматель мог спросить, какая будет инфляция, и ответ можно было бы дать с прогнозом на 10-15 лет. В таких условиях ему будет гораздо проще строить свои планы — по индексации собственных цен и зарплат, по тому, когда и какой брать кредит», — пояснила Кузьмина.

Постоянно вижу новости про биткоины. Стоит ли вкладываться в криптовалюты?

Советник председателя ЦБ Алексей Симановский сравнивает криптовалюты с денежными суррогатами и считает их очень опасными для финансовой системы.

В ЦБ признаются, что не могут влиять на криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Под видом денег вручается то, что деньгами не является. Криптовалюты не имеют „внутренней стоимости“, не обеспечены чьей-либо ответственностью, — сказал Симановский. — Криптовалюты несут риск владельцу, отдавшему за них свои средства, а также системный риск, так как могут препятствовать ограничению инфляции. Криптовалюты — это такие „частные деньги“ со своими моделями эмиссии и жизни, и за проблемы с ними владельцам не с кого спросить».

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях заметил, что криптовалюты начали крепнуть после того, как их начали использовать в финансовых пирамидах в Африке и Юго-Восточной Азии.

Какие новые виды воровства появились на финрынке?

По словам Валерия Ляха, за последние годы сильно трансформировались финансовые пирамиды. Теперь они кочуют по регионам, а не работают сразу по всей стране. Их, как правило, организуют одни и те же люди. В 2017 Центрбанк выявил 137 организаций с признаками финансовых пирамид (200 в 2015-м), потери от них составили около миллиарда рублей (5,5 миллиарда в 2015-м).

«Они проводят туры по конкретным регионам страны, где уже научились работать. Привлекают по 300-500 человек, средний ущерб на одного участника составляет 30-50 тысяч рублей. Попадаются в основном пожилые люди, — сказал Лях. — Недавно по северу страны ездила группа мошенников, которая предлагала инвестировать в строительство современных теплиц в Краснодарском крае. Собрали деньги, и, понятно, что никто никаких теплиц не увидел. В то же время на юге собирали деньги на бурение скважин на Севере. Не исключаю, что это делали одни и те же люди».

Дети могут стать жертвами мошенников, работающих через онлайн-игры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На рынке также работают так называемые «чёрные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры. Кроме того, представитель ЦБ обеспокоен тем, что недобросовестные методы используются в детских онлайн-играх. «Мы сейчас изучаем эту тему. Существуют определенные схемы привлечения денег школьников через мобильные приложения, через игровые приложения. Это система отъема и присвоения денег детей», — сказал Валерий Лях.

Ждать ли дальнейших закрытий банков?

Банкиры утверждают, что такого активного изъятия лицензий у банков, как в 2015—2016 годах, уже не предвидится. Но чистка рынка все равно будет продолжаться, поэтому физлицам стоит помнить о главном правиле — не размещать на счете сумму, которая превышает страховую — 1,4 миллиона рублей. В случае краха банка, возвращать все, что свыше, вам могут годы. А может случиться и так, что денег не возмещение вообще не найдется.

Советник председателя ЦБ Алексей Симановский в беседе «URA.RU» отметил, что сейчас нет предпосылок к тому, что страховая сумма увеличится. «Это вопрос к законодателям, но, насколько мне известно, планка в 1,4 млн рублей соответствует международным стандартам. И в этом плане мы находимся на вполне комфортном месте с точки зрения мировых сопоставлений, — сказал Симановский. — Максимальная сумма возмещения по вкладам в 1,4 млн рублей почти в десять раз превышает средний размер вклада в стране».