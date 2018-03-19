Визит президента в Путинград не принес политических дивидендов

22:43 19 марта 2018 1

Нижний Тагил оказался в хвосте городов, где количество проголосовавших за Путина с 2012 года показало рост Фото: Марина Молдавская © URA.RU

На прошедших в воскресенье выборах президента России Владимир Путин превзошел собственные результаты 2012 года во всех регионах Большого Урала. Именно так преподносят информацию пресс-службы местных органов власти. На самом деле, реальную прибавку к голосованию за Путина показали не все субъекты, записавшие себя в отличники. Претензий удастся избежать лишь Пермскому краю (+34,8% избирателей за Путина) и Югре (+27%). Среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за шесть прошедших лет количество сторонников президента фактически не изменилось. Все расчеты мы производили в абсолютных цифрах, опираясь на данные ГАС «Выборы».

Как голосовали за Путина в регионах Большого Урала Фото: инфографика URA.RU

Несмотря на то, что процент голосов за Владимира Путина на Ямале оказался самым высоким по Уралу — 85,54%, прироста сторонников за шесть лет фактически нет. Если же сравнивать показатели ключевых городов ЯНАО, то количество проголосовавших за главного кандидата в регионе сократилось. Например, в 2012 году в Новом Уренгое Путина поддержало 51 103 человека, в этом — 48 838. Аналогичная ситуация в столице Ямала Салехарде: на предыдущих выборах — 22 053 человека, на этих — 18509.

Кроме того, считает аналитик института региональных проблем и экономических исследований Михаил Никитин, тень на местные власти бросает их не сдержанное обещание по рекордной явке. «Они озвучивали цифру в районе 93-94%, но получилось лишь 84%», — говорит эксперт.

Один из самых противоречивых результатов — в Свердловской области. Прибавка к голосованию за президента здесь составила +16%. «Для Среднего Урала это, безусловно, успех. Мало того, что прирост в целом по области, так количество голосов за Путина увеличилось в Екатеринбурге, где он традиционно набирал на 5-10% меньше. Это развязывает руки областной власти. Она теперь вольна ликвидировать прямые выборы мэров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле и „резать“ количество списочников на выборах в гордуму уральской столицы», — считает политолог Александр Белоусов.

С другой стороны, традиционно провластно настроенные жители Нижнего Тагила не показали существенной прибавки к голосованию за Путина.

В этот раз его поддержали 128158 избирателей, в 2012 году таких было 119030 человек. В итоге прирост составил всего +7,6%.

Как голосовали за Путина в городах Большого Урала Фото: инфографика URA.RU

Один из самых выдающихся результатов показала Югра (+27%) за Путина в целом по региону и +71% в Ханты-Мансийске). «[Губернатор] Наталья Комарова показала, что держит ситуацию под контролем. Количество проголосовавших за Владимира Путина югорчан выросло за шесть лет почти на 130 тысяч человек. Соседи такого прироста не добились», — пояснил эксперт.

В Тюменской области количество сторонников Путина выросло на шесть процентов (79.75%). Но с учетом одной из самых высоких явок (74,85%) в УрФО политолог Александр Безделов считает этот результат хорошим. По его словам, это вполне может стать аргументом для продления полномочий главы области Владимира Якушева в 2019 году.

В Челябинской области количество сторонников Путина приросло на 13,4%. Неплохой для региона результат эксперты объясняют тем, что президентская избирательная кампания в Челябинской области длилась на два месяца дольше, чем по всей России. Началась она вечером 9 ноября 2017 года, когда президент России Владимир Путин позвонил двум жителям Южного Урала. Это был новый формат общения главы государства с избирателями. Кроме того, Путин поднял на федеральный уровень две темы — экологию промышленного мегаполиса и проблемы обманутых дольщиков.

В Тюменской области количество сторонников Путина выросло на 9%. Но с учетом одной из самых высоких явок (74,85%) в УрФО политолог Александр Безделов считает этот результат хорошим. По его словам, это вполне может стать аргументом для продления полномочий главы области Владимира Якушева в 2019 году.

В Курганской области также один из самых низких показателей прироста голосующих за Путина (+4,2%). По словам Михаила Никитина, к региону дополнительно могут возникнуть претензии из-за явки. «Глава Курганской области Алексей Кокорин в открытую заявлял, что явка в его регионе превысит общероссийскую. Но прогноз не сбылся (61,74% против 67,47%). Цифры не настолько бьются, чтобы за этим последовали какие-то санкции. Но и хвалить не за что», — сообщил эксперт.

Помимо Салехарда в оставшихся столицах Большого Урала количество сторонников президента выросло. В лидерах Ханты-Мансийск (+71%), Березники (+41,5%) и, неожиданно, Екатеринбург (+32,6%).

«Столица Урала фактически лишилась статуса либерального города. На территории кандидаты с либеральной программой традиционно занимали второе-третье место. В этот раз эта традиция нарушена»,

— сообщил политтехнолог Александр Пирогов.

Самые крупные города Ямала показали отрицательную динамику голосования за Путина Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По словам политконсультанта Дмитрия Фетисова, процент проголосовавших за Путина вырос не только в регионах УрФО, это общероссийская тенденция. «Пропутинский электорат услышал четкие призывы необходимости идти на выборы для подтверждения его легитимности на фоне внешнеполитических угроз. Для них это был своего рода вызов. Пока одни кричали о бойкоте выборов, сторонники Путина напротив встали и пошли на участки», — считает эксперт.

Политолог Константин Калачев объясняет результат президента ростом гражданских чувств и патриотическим подъемом избирателей. «Санкции, недопуск российской сборной на Олимпиаду, дипломатический скандал с Великобританией: все это подтолкнуло наших сограждан на участки», — говорит политолог.

Директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин в качестве еще одной причины роста голосов за Путина называет появление «мобильного избирателя», которым воспользовалось шесть миллионов человек (порядка 5% избирателей). «Раньше, чтобы проголосовать нужно было брать открепительный по месту прописки. Сейчас же достаточно просто зарегистрироваться на сайте гослуслуг или в ближайшем МФЦ. Людям стало удобнее голосовать», — считает Салин.