Начался спор: как трактовать результаты выборов в Курганской области

00:11 21 марта 2018 0

Алексей Кокорин (слева) после выборов не скрывал, что недоволен явкой в Зауралье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В кабинетах зауральских политиков второй день не стихают обсуждения: хорошо или плохо показала себя Курганская область на выборах президента России. Непонятна система оценки: то, что итоги выборов отличаются от регионов-соседей — означает, что кампания прошла на «четверку» или на «пять с минусом»? И к каким политическим последствиям может привести каждая из этих оценок?

Во вторник, 20 марта, губернаторы Уральского федерального округа собрались в Екатеринбурге на заседание с председателем Совбеза Николаем Патрушевым. Темы выборов он коснулся совсем кратко. «Радует, что выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка», — отметил гость. Он констатировал, что явка на Урале составила более 67%, а действующего президента поддержали более 70% проголосовавших. «Хотел бы поблагодарить губернаторов, руководителей территориальных органов исполнительной власти за эффективную и профессиональную работу по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов», — отметил Патрушев.

Зауральцы проявили меньшую активность, чем жители соседних регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поблагодарил губернаторов и полномочный представитель в Уральском округе Игорь Холманских. «Совместными усилиями региональных властей и правоохранительных органов была создана здоровая атмосфера в ходе предвыборной компании и обеспечено свободное волеизъявление жителей округа», — отметил полпред.

Для курганского истеблишмента ориентиры Патрушева уже волнительны: явка в Курганской области составила 61,74%. «Наказывать нас не за что», — уверен знакомый чиновник регионального уровня, утверждая, что социологические опросы показывали куда более пугающие тенденции. В последний момент их удалось преодолеть.

Организаторы выборов в Зауралье подчеркивают, что, хотя явка и упала по сравнению с 2012 годом почти на три процента (было 64,16%), выросла поддержка президента как в процентах, так и в абсолютных цифрах. Если в 2012 году за Владимира Путина проголосовало 63,39%, то на последних выборах — 73,3%.

Количество проголосовавших за действующего президента выросло с 305 788 человек до 318 703. И это при том, что с тех пор численность населения в Зауралье заметно сократилась.

Городские власти в последний момент смогли мобилизовать избирателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вопросы могут быть не к региональному руководству, а к главам муниципалитетов. Перед выборами обсуждалось будущее ряда служащих, по чьим территориям были опасения. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин пригрозил отставкой нескольким руководителям районов. Среди возможных претендентов тогда назывались глава Звериноголовского района Михаил Шейгец, глава Катайского района Юрий Малышев. Также источники не советовали расслабляться главе Юргамышского района Юрию Касатову и Петру Коротовских из Мишкино. Некоторые из собеседников предлагали не забывать и о проблемах Целинного и Белозерского районов (главы — Сергей Семенов и Виктор Терехин).

Однако все проблемные районы по результатам выборов оказались в «середнячках». Явка, как уже отмечалось, ниже всего была в Кургане. Самую плохую поддержку президенту высказали жители Притобольного и Петуховского районов. Однако главы в них недавно сменились, поэтому вряд ли стоит ждать каких-либо отставок. Вероятнее всего, решение о смене глав все же будет принято на основании социально-экономических показателей в районах без учета результатов голосования.

Больше спокойствия среди региональных политиков будет после возвращения Алексея Кокорина с екатеринбургского совещания. Считается, что в кулуарах полпред Игорь Холманских передал губернаторам оценки из администрации президента.