Мэр Сургута и экс-замгубернатора делят победу на выборах президента

18:19 21 марта 2018 0

Мэр Сургута Вадим Шувалов хочет себе лавры победителя президентских выборов, но у него есть конкуренты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разворачивается неожиданное, но прогнозируемое противостояние — кураторы избирательной кампании делят лавры победителя выборов. Речь идет о мэре Вадиме Шувалове, который возглавлял штаб, и бывшем главном идеологе ХМАО, окружном депутате Андрее Филатове — он был назначен в Сургут в роли «антикризисного менеджера» в январе 2018 года, когда по всем прогнозам крупнейший город Югры должен был провалить выборы президента.

Сургут показал рекордную явку, когда штаб возглавлял Шувалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По итогам 18 марта Сургут показал рекордные для себя цифры: почти 65% составила явка, за действующего президента Владимира Путина проголосовало 70,5% избирателей. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, мэр Вадим Шувалов и его команда транслируют мнение, что в этом успехе заслуга принадлежит исключительно городской власти, а в качестве аргумента приводят, например, предшествующее выборам снижение негатива в повестке экономической столицы ХМАО.

«В личных разговорах Шувалов и представители его команды уверяют всех, что высокая явка Сургута — исключительно заслуга градоначальника. Это говорят, например, депутатам разных уровней — вплоть до областного, представителям различных группировок влияния», — поделился источник в городской думе.

Источник из окружения Филатова рисует совершенно другую картину — город провалил выборы и даже якобы получил «неуд» от окружного правительства, а явку обеспечили с помощью региональных ресурсов, которыми как раз и управлял депутат.

Андрея Филатова в Сургут назначил округ — спасать явку. Результат достигнут, но теперь вопрос — благодаря кому? Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Последние три недели Филатов постоянно находился в городе. Провел там и 18 марта. Филатова назначили из-за слабых результатов, которые Сургут демонстрировал на прошлых выборах, из-за рисков, что ситуация выйдет из-под контроля. Это крупнейший муниципалитет округа, его результаты могли обрушить общерегиональную картину. Без региональной накачки город бы не набрал и 45%. А если не удалось бы справиться со всем негативом, который мэрия накопила за 2017 год, то и 30% было бы под вопросом», — говорит инсайдер, отмечая, что Андрей Филатов также выступал в роли переговорщика с местными элитами, в том числе — и с нефтяниками. Дозвониться до самого Филатова на момент публикации не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», прогнозы по явке в Сургуте были худшими в Югре — крупнейший город ХМАО традиционно голосует хуже всех остальных территорий ХМАО. В конце января Андрей Филатов был направлен в Сургут с самыми широкими полномочиями — он регулярно давал отчет в округ о работе мэрии, и мог вмешиваться в работу сотрудников Вадима Шувалова.

Источник в правительстве региона рассказал агентству, что в целом по итогам выборов руководителям муниципалитетов дана положительная оценка и «двоечников» нет, но есть территории, где кампанию смогли провести только при поддержке окружных ресурсов. «Внутриполитический блок готовит и скоро передаст для ознакомления главе региона аналитическую справку, в которой будет дан анализ работы муниципальных команд в президентскую кампанию.

В отчете будет отмечено, что не все справлялись с задачами регионального штаба, демонстрируя слабость управления. Некоторые муниципальные штабы и вовсе управлялись в ручном режиме из окружной столицы.

После передачи такой аналитики стоит ждать определенных управленческих решений», — добавил инсайдер.

Депутат областной Думы Галина Резяпова была еще одним — третьим по счету — куратором выборов в Сургуте Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Собеседник агентства в Думе ХМАО связывает разворачивающийся в Сургуте конфликт из-за итогов выборов с дальнейшей перспективой Филатова. По одной из версий, которую сейчас обсуждают в городе, бывшего главного идеолога ХМАО могут сделать первым заместителем Вадима Шувалова, убрав, например, вице-мэра Алексея Жердева. Именно Жердев, как принято считать в городе, во многом стал причиной конфликтов администрации и представителей местных элит.

На момент публикации получить комментарий мэра не удалось — глава Сургута не ответил на звонки на сотовый телефон. Источник из окружения градоначальника считает, что такая опасность для мэра и его команды минимальна. «Особого разбора полетов не будет, потому что это уже никому не нужно. Главное, что был успех. Не исключено, что сам Филатов сейчас пытается укрепить свои позиции за счет Шувалова. Что касается Жердева, он работает, перевез сюда семью и не собирается в отставку», — предполагает собеседник.

По другой версии, и Шувалов, и Филатов ждут награды от региональной власти за успех на выборах. По данным политолога Надежды Ушаковой, кампанию в Сургуте курировала еще и областной депутат Галина Резяпова. «Так что тут можно говорить, что делят победу на троих. Мы же понимаем, что речь идет о влиянии, и конфликт, если он существует, основан именно на этом. Всем хочется понимать, что входит в зону ответственности, кто управляет финансовыми потоками, как распределяются полномочия и главное — как они будут распределяться дальше. Ситуация лично мне абсолютно понятна — есть вопрос, он требует решения, и поэтому возникают эти конфликты», — считает эксперт, отмечая, что в самой конструкции нескольких кураторов выборов изначально был заложен конфликт.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов, курировавший выборы в Югре, на момент публикации информацию о разборе полетов и награждении отличившихся по итогам кампании никак не прокомментировал, сославшись на занятость. В региональном департаменте общественных и внешних связей рассказали, что какой-то встречи по итогам выборов с главами муниципальных образований пока не планируется. «Но накануне дня голосования губернатор лично разговаривала со всеми 105 руководителями муниципалитетов региона», — отметили в депсвязей. «URA.RU» будет следить за развитием событий.