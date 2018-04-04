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04 апреля 2018
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Главные новости Свердловской области
13:36  04 апреля 2018 0

«Подвинули глыбу»: в свердловском онкогоспитале сменили главного врача

Разные министры мечтали об этом больше десяти лет
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Первый Уралський онкологический форум , шаманский вячеслав
Чем теперь будет заниматься Вячеслав Шамансмкий, пока непонятноФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков продолжил серию кадровых перестановок на ключевых постах в свердловской медицине: накануне он представил нового руководителя коллективу Свердловского областного онкологического диспансера. Об этом сообщается на сайте свердловского минздрава. Главврачом онкодиспансера стал Владимир Елышев — бывший главный онколог Тюменской области.

Елышев ранее работал первым заместителем главного врача многопрофильного медцентра «Медицинский город» в Тюмени, врачом в Тюменском областном онкологическом диспансере, совмещал работу в Тюменском госмедуниверситете и был главным онкологом Тюменской области. «Имеет сертификаты по специальностям «онкология», «радиология», «радиотерапия», «организация здравоохранения и общественное здоровье». Елышев не только врач, но и управленец: прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2002-м защитил кандидатскую диссертацию.

Владимир Елышев
Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Таким образом, Цветкову удалось то, чего не могли сделать его предшественники: отставки Шаманского добивались и предыдущие свердловские министры здравоохранения (особенно мечтал убрать Шаманского экс-министр Аркадий Белявский). Однако Шаманскому всегда удавалось устоять в подковерной борьбе — благодаря высокому профессионализму, безукоризненному авторитету и поддержке главного онколога России Михаила Давыдова. Однако после ухода последнего с этого поста (и с должности главного врача «Каширки» — федерального онкоцентра имени Блохина в результате коррупционного скандала) Шаманский лишился федеральной поддержки.

Как сообщили в минздраве, теперь бывший главный врач свердловского онкодиспансера Вячеслав Шаманский возглавит Региональный центр мониторинга за онкологическими больными и их психологической поддержки. Между тем, по данным «URA.RU», это скорее должность «свадебного генерала» — этого учреждения в природе не существует. «Когда министр, представляя нового главного врача, заявил об этом центре, мы даже не поняли, о чем речь, — рассказал „URA.RU“ один из сотрудников онкодиспансера. — У министра есть какое-то свое видение, но никто, кроме него, об этом ничего не знает. Такого центра не существует — пока это только прожекты».

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Отставка Шаманского и назначение нового главврача онкодиспансера — лишь очередной шаг в серии назначений: министр Цветков продолжает успешно расставлять верных ему людей на ключевых постах. Так, в январе 2018 года он назначил главным врачом Свердловской областной клинической больницы экс-министра свердловского здравоохранения Игоря Трофимова, отправив в отставку Феликса Бадаева, много лет возглавлявшего СОКБ-1 и казавшегося «непотопляемым».

В марте администратор Свердловского противотуберкулезного диспансера (который ранее возглавлял Цветков) Екатерина Есина стала замминистра свердловского здравоохранения, получив контроль над кадрами, закупками и хозяйственной деятельностью. В самом тубдиспансере — также серьезные подвижки: назначен новый заведующий самой проблемной больницей на ул. Камской, 37 (где лечат больных с туберкулезом и ВИЧ), а ее бывший заведующий Виталий Гусельников стал начмедом всего противотуберкулезного диспансера.

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