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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
22:24  18 апреля 2018 0

К чему привела дорожная революция в Сургуте

«URA.RU» проверяет, что команда Шувалова сделала в столице Западной Сибири
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, шувалов вадим
На ремонт сургутских дорог в 2017 году было выделено более 502 млн рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экономическая столица ХМАО — Сургут — прошлое лето пережила в возвышенном настроении: ремонт дорог достиг масштабов, которых не было никогда. Зима прошла, форумы наполнились замечаниями про асфальт, сошедший вместе со снегом. «URA.RU» проверило, что происходит с дорогами крупнейшего города Западной Сибири.

«В рамках ремонтной кампании 2017 года выполнены следующие объекты улично-дорожной сети города: транспортная развязка „Грибоедовская“ на пересечении Тюменского тракта и ул. Грибоедова, 3-12 км автомобильной дороги между Сургутом и Нижневартовском, участок дороги „Сургут-аэропорт“, улица Островского, улица Декабристов (от пр. Ленина до ул. Майской), улица Геологическая (от ул. Мелик-Карамова до пр. Комсомольского), а также дорога на 26 микрорайон (от ул. Ф. Салманова до пр. Комсомольского)» — напомнил советник главы Сургута Александр Оверчук.

На двух главных въездах в Сургут зимний сезон никак не отразился. Каких-либо неровностей или ям на участке «Сургут-Аэропорт», и развязке «Грибоедовская», нет. Асфальт вместе со снегом не сошел, и общий вид дорожного полотна, будто сразу после ремонта. Стоит отметить, что эти участки являются самыми перегруженными в городе, в час пик здесь километровые пробки.

Дороги города через год после замены полотна. Сургут, дорога, улица аэрофлотская, ворота в город
Так называемый въезд в город. Участок дороги улица Аэрофлотская
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Дороги города через год после замены полотна. Сургут, дорога, транспортная развязка, тюменский тракт
Развязка «Тюменский тракт»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Некоторые вопросы появились к состоянию дорожного полотна на улице Геологическая. Если к отремонтированному в 2017 году участку претензий нет, то прилегающие дороги и выезды из жилых домов находятся в плачевном состоянии.

Дороги города через год после замены полотна. Сургут, дорога, сургут, ямы на дороге, улица геологическая
Место стыка отремонтированного участка дороги на улице Геологическая
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все остальные участки, которые подверглись ремонту, находятся в хорошем состоянии, как будто бы зимнего сезона и вовсе не было. Неровностей, колеи, а также ям замечено не было. Единственным недочетом можно назвать заасфальтированный канализационный люк на улице Югорская. Видно, что после зимнего сезона асфальт рядом с люком просел и образовал небольшую яму, при попадании в которую автолюбитель запросто может повредить колесо.

Дороги города через год после замены полотна. Сургут, канализационный люк, улица югорская
Проблемный участок на улице Югорская требует вмешательства ремонтников
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По словам Оверчука, работа подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог регулярно подвергалась различным ревизиям и проверкам со стороны МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», а также департамента городского хозяйства администрации города. На все выполненные работы существует гарантийный срок (ямочный ремонт — 1 год, ремонт объектов — 4 года).

В 2018 году будут отремонтированы следующие дорожные участки общей площадью более 190 тыс квадратных км: ул. Югорский тракт (на участке от спорт. базы «Здоровье») до ул. Заячий остров, ул. Электротехническая (на участке от ж/д переезда до ул. Энергостроителей, ул. Энергостроителей (подъездная автодорога № 3); ул. Туманная (автодорога в районе управления строительством ГРЭС-2) автодорога к поселку Финский, ул. Контейнерная; ул. 30 лет победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки Кольцо ГРЭС), а также улица 50 лет ВЛКСМ. На дорожные работы в 2018 году будет выделено около 390 млн рублей.

Решая, что ремонтировать, а что нет, администрация учитывает наличие маршрутов общественного транспорта и социально значимых объектов. Важен и период времени, прошедший после выполнения ремонтных работ, а также количество обращений граждан, юридических лиц, депутатов, ГИБДД города Сургута, поступивших по поводу состояния улиц.

Мы проверим и качество работ 2018 года, и продолжим наблюдать за дорогами, отремонтированными в 2017-м.

Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, ремонт дорог, ямочный ремонт, асфальт, дорожные конусы
В Сургуте началась новая ремонтная компания автомобильных дорог
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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