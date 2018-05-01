16:18 01 мая 2018 0

Полиции в этом году пришлось перекрыть лишь маленький участок одной небольшой улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первомайские демонстрации в этом году в Челябинске вышли гораздо скромнее, чем в прежние годы и без традиционного шествия. Самые крупные организации отказались от площади Революции и собрались на пешеходной Кировке, но дождь не позволил им собрать большую аудиторию даже за счет гуляющих горожан, передает корреспондент «URA.RU».

Лишь «Единой России» и Федерации профсоюзов области посчастливилось провести свой митинг до дождя. Во многом за счет этого на театральной площади удалось собрать более пяти тысяч человек. От правительства региона никого не было. По крайней мере, на сцену не выходили. Участников емкими речами приветствовали лидер регионального отделения «ЕР» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш, мэр Евгений Тефтелев, председатель федерации профсоюзов Владимир Буяков, депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сцене выступали только творческие коллективы предприятий. И среди них был сотрудник компании «Макфа» экс-губернатора Михаила Юревича, скрывшегося в Лондоне после обвинений в коррупции.

После митинга провластные структуры отправились в соседний парк Пушкина, часть людей — в сторону Кировки. Благо силовики перекрыли маленький участок дороги ровно по пути их следования — на улице Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина. В отличие от предыдущих лет, мэрия запретила шествия. Как объяснил «URA.RU» замглавы по социальному развитию Игорь Лопаткин, власти решили постепенно уходить от практики перекрытия движения. Данная инициатива пришлась на Первомай.

Некоторые участники митинга рассказывали, что ждали именно шествия. Но им объявили, что челябинские полицейские якобы отправлены на усиление коллег в Екатеринбург. В ГУ МВД области и управлении МВД по Челябинску опровергли такие слухи, отметив, что решение об отмене шествий принимала администрация, никаких возражений со стороны силовиков не было.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители ЛДПР нашли компромисс — они прошли несколько сотен метров от улицы Тимирязева до молодежного театра и к площади Революции. Перекрывать дороги не пришлось. Но к тому моменту начался дождь, поэтому удалось собрать несколько сотен человек. Очень забавно выглядело, как у подножия памятника Ленину депутат ЗСО Сергей Буяков (сын председателя федерации профсоюзов области) вручил партбилеты новым «соколам Жириновского».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Точно также в полдень и под дождем своих сторонников собрало региональное отделение «Справедливой России» депутата Госдумы Валерия Гартунга. Почти две тысячи человек собралось у оперного театра и прошлось колонной до Главпочтамта. Депутат Заксобрания области от «СР» Ольга Мухометьярова в честь праздника даже спела «Катюшу». Лидер справедливороссов отсутствовал. Собравшиеся с удовлетворением рассказали, что пришли на митинг за отгул — многие работали на ЧКПЗ семьи Гартунга.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Меньше всего повезло коммунистам — они собрались у Главпочтамта, когда дождь усилился. Среди участников их митинга были представители нового экологического движения «Антисмог» депутата ЗСО Михаила Махова. Более того, они выступали со сцены вместе с лидером обкома КПРФ, депутатом ЗСО Игорем Егоровым.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Промокшие журналисты сделали вывод, что экологи вместе с коммунистами и справедливороссами станут главными соперниками партии власти на муниципальных выборах осенью 2019 года. А первомайское движение становится все малочисленнее и смещается от площади Революции на периферию.