Голландец обвинил русскую жену с Урала в издевательствах над детьми

10:00 05 мая 2018 0

Голландец объявил войну своей бывшей, полагая, что спасает детей

В Екатеринбурге разгорается международный скандал, связанный с русско-голландской семьей. Семь лет назад она раскололась: отец-мусульманин остался в Нидерландах, а мать с четырьмя детьми вернулась в Россию. Вскоре отец стал получать сигналы о том, что его дети вынуждены терпеть издевательства. «Они остановились у своих бабушки и дедушки в Екатеринбурге, которые оскорбляли детей, говоря, что ненавидят мусульман, — рассказывает отец. — Дедушка пытался убить самого младшего внука ножом».

Жизнь без отца

Через некоторое время мать сняла квартиру и переехала в нее с детьми, но лучше не стало. «Она начала жестоко обращаться с детьми, которым было 13, 11, 9 и 5 лет, — пишет отец. — Постоянно избивала и оскорбляла их, угрожала и не разрешала рассказывать что-либо отцу. Большую часть времени они были голодными, несмотря на то, что она имеет пять источников дохода: зарплату учителя истории, доход от частных уроков английского, государственные пособия на детей, ежемесячную материальную помощь от мужа в размере 260 — 280 евро и проценты по вкладу в банке».

Четверо детей голландца и русской женщины. Когда-то вся семья была вместе Фото: из личного архива отца семьи

Старший сын, который продолжал поддерживать отношения с отцом, однажды позвонил ему и рассказал следующее. «Я не знаю, что случилось с мамой! Она использует вуду и черную магию, чтобы управлять нами, — сообщил ребенок. — Ей удалось справиться с сестрами. А нас с братом она постоянно бьет, унижает, проклинает, лишает еды и медицинского лечения… В мой 13-й день рождения она избила меня ремнем за то, что я сказал ей, что она забыла о моем дне рождении. Она никогда не покупала нам подарки на дни рождения».

По рассказу ребенка, мать частенько возвращалась домой очень поздно — детям приходилось ложиться спать, не поужинав. «Иногда она приносила еду плохого качества, заставляет нас есть свинину, отказывалась покупать нам книги и одежду. Мама стала алкоголичкой, как ее отец и сестра. Однажды она потеряла сознание, и нам пришлось позвонить в скорую помощь», — рассказывал старший сын отцу.

Тот попытался обсудить ситуацию с женой, но спокойного разговора не получилось. Тогда, после очередной жалобы, отец посоветовал сыну обратиться к администрации школы. «Когда [ее] представитель задавал вопросы матери, она все отрицала, — рассказывает голландец. —

По возвращении домой мать стала бить сына и дочерей и угрожать им смертью. Сын позвонил в полицию, когда началось сильное головокружение из-за кровотечения из носа.

Вместе с испугавшимся младшим братом они хотели выпить воды, но рассвирепевшая мать не дала им этого сделать. Только после приезда полиции оба ребенка смогли попить воды!»

Полиция не помогла

Фотография, которую прислал отцу старший сын Фото: из личного архива отца семьи

По словам отца, мать заявила полицейским, что сын ударился сам, потому что он сумасшедший. «Полиция поверила матери и проигнорировала тот факт, что мальчик звонил им и что у него шла носом кровь, а также синяки по всему телу, — рассказывает отец. — Полиция попросила жестокую мать подписать „их протокол“ и припугнула мальчика, что его сдадут в сумасшедший дом. Только через четыре дня мальчику было разрешено пойти в больницу для осмотра синяков!».

Тогда отец в какой-то момент перестал посылать бывшей жене деньги — и это тоже стало поводом для ссор: например, старший ребенок рассказывает, что мать однажды отказалась покупать ему куртку. «На улице было минус 20, но она сказала: «Нет, я тебе не куплю, если хочешь — спроси отца про деньги», — рассказывает парень. Итогом всех перипетий стал переезд старшего обратно к отцу: в августе 2016 года он вернулся в Голландию. И стал помогать папе бороться за остальных детей: запросы в адрес уполномоченного по правам ребенка писал уже он.

Так старший сын выглядит сейчас, после переезда к отцу Фото: из личного архива парня.

В ответном письме за подписью сотрудника аппарата уполномоченного по правам ребенка в России сообщается, что в Екатеринбурге проверку проводили помощники уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Они пообщались с руководством школы, где учатся младшие дети (мальчик 11 лет и девочка 15 лет), комиссия по делам несовершеннолетних выезжала к ним на дом. Итог: никакого «криминала» специалисты в семье не обнаружили.

»… (мать) работает преподавателем в … (школе), дополнительно занимается репетиторством по английскому языку, — говорится в документе. — Старшая дочь является студенткой 1 курса …. Семья проживает в съемной двухкомнатной квартире, в жилом помещении порядок, у детей имеются спальные места, обустроена зона для учебы. Все члены семьи обеспечены сезонной одеждой, продуктами питания. Семья имеет средний уровень дохода, … (младшая девочка) дополнительно занимается в музыкальной школе.

Младшие дети отрицают случаи применения матерью в отношении них физической силы и оскорблений. По результатам организованной проверки социально опасного нахождения детей в семье не выявлено».

«Мой отец будет подавать иск против моей матери»

«URA.RU» удалось пообщаться с отцом и со старшим ребенком, живущими сейчас в Голландии. Сын (недавно ему исполнилось 18 лет) уверен, что его младшим брату и сестре грозит опасность. «Сестра сломала руку, мы хотели узнать, что с ней случилось, но не смогли, — рассказывает парень. — У нее во „ВКонтакте“ я видел знаки о самоубийстве, а маленький брат на фотографиях выглядит очень нездорово». Парень уверен, что младший тоже хочет уехать к отцу в Голландию, но очень боится матери. «Они не дают нам его телефонный номер», — говорит старший.

Голландец намерен приехать в Россию, чтобы инициировать уголовное преследование бывшей жены за издевательства над детьми Фото: из личного архива отца семьи

Даже узнать, как сейчас дела у его брата и сестер, парню не удается. «Мать боится, что истина будет раскрыта, и поэтому не разрешает моей младшей сестре и брату разговаривать ни со мной, ни с отцом, — пишет он. — Жизнь моей сестры и брата находится в большой опасности, потому что их постоянно избивают, лишают пищи и медикаментов. Я знаю это, потому что мы все пострадали от одного и того же».

Однако веры в российские органы по защите прав детей ни у него, ни у отца уже нет. «Господин Мороков представил мою мать к награде „Лучшая мать“, игнорируя все доказательства», — пишет парень.

В итоге они решили рассчитывать только на свои силы: отец сейчас добивается получения визы, чтобы приехать в Россию и инициировать уголовное разбирательство против бывшей жены. Доказательствами ее жестокого обращения с детьми послужат показания старшего ребенка и аудиофайлы, как мать орет на детей, которые он записал еще в России, а также девять банковских вкладов, информацию о которых раздобыл адвокат голландца. На них скопилось, по прикидкам отца, более 600 тысяч рублей — тех самых, что он присылал ей, чтобы она тратила на детей.

Старший сын очень хочет поехать вместе с отцом, но, по его словам, перед отъездом из России мать спрятала его российский паспорт, и у него нет сейчас российского документа.

Комментарии сторон

«URA.RU» удалось также пообщаться с Верой Андреевной — бывшим завучем по правовому воспитанию в школе, где учились русско-голландские дети.

По словам педагога, ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми, встречаются нередко, но эта история — особенная.

Отношение к конфликту отца и матери у членов семьи разное.

Особенно отец и старший брат переживают за младшего ребенка. Фото: во «ВКонтакте»

«Младшему мальчику было всего лет шесть, когда семья переехала в Россию, а старший был уже достаточно взрослый, и он очень привязан к папе, — рассказал педагог. — Он обвинял маму в том, что она не хочет возвращаться к нему и лишает их отца. Она не разрешала им с ним общаться — на этой почве у нее и старшего сына случались конфликты и возникли очень неприязненные отношения».

При этом, по словам завуча, старшие девочки полностью на стороне матери. Позиция младшего сына не совсем понятна, но скоро ему должно исполниться 12 лет и, по российским законам, он уже будет иметь право слова. В том числе — выбирать, с кем ему жить: с отцом или с матерью.

Получить комментарий второй стороны конфликта не удалось: мать семейства не ответила на звонок на свой сотовый и не среагировала на сообщения. При этом редакция «URA.RU» оставляет ей возможность для комментария: если он поступит, мы добавим его к этому же материалу.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал представить свой комментарий об этой ситуации позднее.