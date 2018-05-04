В Тюменской области испарились деньги на капремонт

18:51 04 мая 2018 1

В Тюменской области при капитальном ремонте сельской школы удивительным образом были потрачены деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области реконструкция школы превратилась в уголовный скандал. Правоохранители выясняют обстоятельства капитального ремонта учебного заведения, который по контракту стоил более чем 25 миллионов рублей. Сдать школу в селе Плеханово Ярковского района строители должны были еще в ноябре прошлого года, однако 74 ученика до сих пор ездят на автобусе учиться в соседнее село, а в школе, по словам селян, уже полопались новые окна.

О ситуации с «вечным» ремонтом школы жители села Плеханово рассказали в письме в редакцию «URA.RU». Ранее одна из селянок направила обращение министру образования и науки РФ Ольге Васильевой. Из министерства письмо перенаправили в областной департамент образования «для рассмотрения и подготовки ответа». В обращении говорится, что в прошлом году из областного бюджета было выделено почти 26 миллионов рублей на капремонт школы. Еще около трех миллионов рублей на обустройство спортплощадки в качестве субсидии дал федеральный бюджет.

Школу в Плеханово не удается отремонтировать, несмотря на капитальные вложения из бюджета Фото: с сайта aksarinskayaschool.ru

«Беда в том, что школа уже начинает разваливаться, еще не открывшись, а по документам она уже готова на 100%, это касается и использованных федеральных 3 миллионов рублей. (…) Школа оседает так быстро, что лопаются стекла в окнах. За фундамент школа доплатила 1 миллион рублей из своего школьного бюджета. Спортзал загубили, так как во время ремонта умудрились разморозить отопление, все побежало на пол и стены. (…) Ремонт в туалетах и душевых не сделали вообще. (…) Пожарную сигнализацию монтировали наши деревенские парни», — говорится в письме.

Контракт на 25,9 миллиона рублей на капремонт школы в селе Плеханово администрация Ярковского района заключила с ООО «Бурмонтажспецстрой» 6 сентября прошлого года. Согласно данным из открытых источников, учредителем и гендиректором этой компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей является Сергей Долгих, а заказ на капитальный ремонт школы стал самым крупным муниципальным договором для фирмы. Согласно документации, все работы по капремонту школы должны быть завершены к 16 ноября 2017 года. В срок строителям уложиться не удалось — а в марте, по данным сайта госзакупок, фирма заключила с администрацией района еще и допсоглашение на увеличение объема работ на 10%.

Ремонт должны были окончить в ноябре 2017 года — однако школа все еще не приняла учеников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источник в Ярковском районе сообщил, что по школьному ремонту «полиция возбудила уголовное дело». Инсайдер, близкий к правоохранительным органам, подтвердил эту информацию.

В областном департаменте образования корреспонденту «URA.RU» не стали комментировать ситуацию по телефону и посоветовали позвонить за комментарием в администрацию Ярковского района. В департамент направлен письменный запрос.

Директор Аксаринской школы (Плехановская является ее филиалом) Светлана Ульянова подтвердила корреспонденту «URA.RU» — на данный момент школа не работает. «Надеемся, что к сентябрю работы будут окончены», — сообщила она, отказавшись говорить о фирме, которая выполняла работы, и уголовном деле.

В администрации Ярковского района корреспонденту агентства заявили, что «ремонт закончен [в апреле], на данный момент мы прорабатываем применение штрафных санкций к подрядной организации». Замглавы района Евгений Корепин сообщил, что спортзал промерзал и ранее, когда там занимались дети, так что вины подрядчика в этом нет: документация на капремонт была подготовлена в 2016 году, и в смету не было включено утепление фасада — теперь же выяснилось, что эти работы необходимы.

Полицейские возбудили уголовное дело из-за странного ремонта в Плехановской школе — об этом «URA.RU» сообщили сразу два источника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Эта проблема уже давно в этой школе, не сегодня она у нас случилась. Когда техзадание комплектовали в 2016 году, я здесь еще не работал, поэтому не могу сказать, как его рассчитывали», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что подрядчик, вероятно, нанимал субподрядчиков — в частности, пожарную сигнализацию монтировала «организация с лицензией, в строительной документации все отражено». При этом подрядчик выполнил не все работы, предусмотренные контрактом, а лишь примерно на 22 миллиона рублей. Работы уже приняты «организацией, которая осуществляла технический надзор», документы на оплату направлены в Главное управление строительства Тюменской области.

Сейчас прорабатывается документация на вторую очередь капремонта. «Учеников, скорее, всего, школа в сентябре примет. Вторая очередь включит в себя наружные работы», — пояснил замглавы районной администрации. Об уголовном деле, по словам Евгения Корепина, ему неизвестно.

Оперативно получить комментарий в ООО «Бурмонтажстрой» не удалось: оба телефона, указанные в открытых источниках, не отвечали.