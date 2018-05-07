«Петербургская политика»: губернаторов бьют те, от кого удара не ждали

02:07 07 мая 2018 0

Эксперты считают, что в ближайшие 2-3 года президентом страны Владимиром Путиным будут ротированы все губернаторы kremlin.ru

Муниципальные и региональные депутаты бросили вызов мэрам и губернаторам. Для последних это неприятный сюрприз, поскольку после инаугурации президента федеральный центр продолжит кадровые замены глав регионов. К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика» подводя итоги апреля 2018 года в своем рейтинге социальной устойчивости регионов.

После выборов президента в регионах оживилась политическая конкуренция между локальными игроками. На отдельных территориях начала повышаться роль законодательных собраний, которые традиционно не являются самостоятельными центрами власти, указано в докладе. «Приход Амана Тулеева на пост председателя регионального парламента показывает возможность ситуации, когда смена губернатора не приводит к одномоментному встраиванию депутатского корпуса в создаваемую новым главой региона вертикаль», — говорится в рейтинге.

Обычно губернаторы стараются контролировать выборы в местные парламенты, однако после череды кадровых замен в 2017 году (главы сменились в 20 регионах страны — прим. ред.) новым главам регионов приходится работать с заксобраниями, которые были сформированы «под их предшественников».

В некоторых областях это приводит к политическому противостоянию. «Практика последних месяцев показывает наличие у депутатов потенциала ставить глав регионов в некомфортные ситуации», — говорится в докладе.

Сразу в трех муниципалитетах Челябинской области политическая ситуация резко обострилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Претензии на политическую субъектность стали демонстрировать и муниципальные депутаты. В докладе отдельно отмечается Челябинская область, где в апреле сразу в трех муниципалитетах исполнительная власть столкнулась с проблемами. Так, местные депутаты отклонили отчет мэра Миасса Геннадия Васькова, поставили «неуд» за работу главе Юрюзани Сергею Замятину и мэру Чебаркуля Сергею Ковригину. Проблемы с мундепами испытывают и власти других регионов. «За последние годы зафиксировано также немало случаев отклонения депутатами претензий со стороны правоохранительных органов», — говорится в докладе.

Несмотря на минимальный набор полномочий, муниципальные депутаты обладают статусом, который позволяет им играть в политиков, рассказал «URA.RU» президент фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов. «Иногда муниципальные депутаты — это имитационная структура, а иногда они способны представлять элитные или общественные группы. К тому же, они могут лавировать и входить в коалиции, как с мэрами, так и с губернаторами», — замечает эксперт.

Депутатский корпус проявляется себя там, где присутствует политический вакуум, считает Андрей Колядин. «Они проявляют себя как незаурядные политические лидеры, там, где слаба исполнительная власть», — рассказал он «URA.RU».

Также эксперты прогнозируют кадровые замены в губернаторском корпусе еще до дня голосования в сентябре 2018 года (выборы глав пройдут в 18 регионах страны — прим. ред.). «Как показывает 2017 год, опыт досрочных перестановок в регионах признан политически и психологически удачным. В числе возможных регионов на замену упоминаются Алтайский край, Якутия, Санкт-Петербург», — говорится в рейтинге.

В последние годы федеральная власть провозгласила тренд на «молодых технократов» в губернаторском корпусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые губернаторы успешно провели президентские выборы, а значит центр выбрал верную кадровую политика, объясняет логику федеральной власти Виноградов. «Кроме того, удалось сдвинуть со своих мест ранее неприкасаемых тяжеловесов. Но есть и контраргументы против такой ротации — это неодинаковый успех назначенцев. В апреле это особенно было заметно в Новосибирской и Кемеровской областях. Это потребует рефлексии относительно фактора варягов в отдельных регионах», — говорит эксперт.

Федеральный центр уже несколько лет как принял на вооружение идею корпоративного управления российскими регионами, говорит Колядин. «Подбирают технократов, которые никогда не работали на территории и не связаны с местными элитами. Они зависят лишь от центра. Таким образом, происходит унификация управления, после которой руководитель региона больше не царь и бог, который может вершить судьбы и управлять бюджетными процессами в области по своему разумению», — говорит политолог. Он считает, что полная замена губернаторского корпуса в соответствии с этим принципом завершится уже в ближайшие годы.

Составили докладчики и топ-30 событий месяца в региональной политике. На шестое место попала отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга, на девятое — сложение полномочий главой Первоуральска Валерием Хоревым.

Свердловская область — единственная на Урале — показала рост в апреле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (корректировка с 8,5 до 8,4 баллов, губернатор Дмитрий Кобылкин). Территория находится в списке регионов с максимальной устойчивостью и занимает там третье место. На место автономного округа в рейтинге негативно повлияла голодовка вахтовиков на месторождении «Русское» из-за невыплат зарплат, а также публикации о необоснованных тратах правительства ЯНАО.

Традиционно высоки и позиции Тюменской области (снижение с 8,3 до 8,2 баллов, губернатор Владимир Якушев). Область продолжает находиться в группе регионов с максимальной устойчивостью. На позициях региона негативно сказался арест руководителя управления ФНС по Тюменской области Тамары Зыковой.

Неизменны позиции ХМАО (7,4 балла, губернатор Наталья Комарова). Регион находится в группе субъектов с высокой устойчивостью. Позитивным событием для ХМАО стало соглашение с «Роснефтью», по которому регион получил на развитие дополнительные 1,5 миллиарда рублей.

Единственным регионом на Урале, чьи позиции укрепились, стала Свердловская область (рост с 6,9 до 7 баллов, губернатор Евгений Куйвашев).

Регион расположится в группе субъектов со средней устойчивостью. Позитивными событиями для области стали запуск новой доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате и выделение 2 миллиардов рублей Надеждинскому металлургическому заводу в Серове.

Сразу четыре региона УрФО показали падение в апрельской рейтинге «Петербургской политики» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стабильны позиции Пермского края (6,4 балла, губернатор Максим Решетников). Регион находится в группе субъектов со средней устойчивостью. Позитивным событием для края стало подписание соглашения о сотрудничестве краевого правительства и банка «Восточный».

Ослабли позиции Курганской области (с 5,2 до 5,1 балла, губернатор Алексей Кокорин), которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью. На место области в рейтинге негативно повлиял скандал с молодой семьей, которой не выплатили положенный материнский капитал. А также предложение главы Ростеха Сергея Чемезова об инициировании банкротства «Курганмашзавода».

Замыкает рейтинг уральских субъектов Челябинская область, ее позиции ухудшились на 0,2 балла (с 4,9 до 4,7 баллов, губернатор — Борис Дубровский), регион традиционно находится в числе территорий со слабой устойчивостью. На место в рейтинге повлияла политическая нестабильность сразу в нескольких муниципальных районах региона, а также обрушение подвесного потолка в торговом центре в Миассе, при котором пострадала женщина.