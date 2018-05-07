«Чтоб зарплаты росли, а цены снизились»

14:48 07 мая 2018 2

Большинство россиян надеется на перемены в стране, утверждают социологи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подавляющее большинство россиян убеждены, что стране нужны серьезные преобразования. Проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал — люди надеются на перемены. Согласно результатам исследования, за перемены в большей части сфер выступают 59% жителей страны. Около 30% респондентов считают, что России требуются изменения только в некоторых сферах жизни общества. При этом лишь 2% опрошенных полагают, что стране сегодня не нужны преобразования.

Россияне ориентированы на повышение уровня жизни, полагают социологи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Социологи Левада-центра в свою очередь поинтересовались у россиян, на какие проблемы прежде всего должен обратить внимание глава государства. Выяснилось, что люди считают необходимым повысить зарплаты, пенсии, пособия, прожиточный минимум. Кроме того, респонденты указали на важность повышения доступности и качества здравоохранения и образования. В числе приоритетов оказалось развитие экономики, стабильная валюта, выход из кризиса, уменьшение зависимости от нефти. Для граждан важным остается и борьба с коррупцией, сокращение бюрократии, а также контроль за ценами, тарифами. Многие указали на необходимость создания новых рабочих мест и более активную борьбу с безработицей. Некоторым важным представляется и введение прогрессивной шкалы налога, налога на роскошь, а также ограничение миграции.

По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, россияне, скорее всего, ждут понятной, простой и выполнимой стратегии по росту экономики«. „Пока, к сожалению, простого, понятного каждому гражданину, ответа на вопрос ‚когда мы начнем расти?‘ нет. Есть осторожный оптимизм, есть самая низкая инфляция, но ответа на вопрос, когда перестанут сокращаться реальные доходы людей, пока дано не было“, — заявил он „URA.RU“. Он подчеркнул, что „запрос так велик, потому что экономический спад уже конкретно отражается на большинстве населения“. „Это не кризис, когда, несмотря на катастрофичность падения, люди понимают, что кризис конечен и нужно просто его пережить. Это стагнация, когда совершенно неясно, когда начнется рост экономики.

Причем спад охватывает всех: от санитарки в маленьком поселке до топ-менеджера в Москве. Люди не видят пресловутого света в конце тоннеля, что повышает чувство безысходности и бессилия.

Они ждут, что президент этот свет им покажет», — резюмировал эксперт.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов подтвердил в разговоре с «URA.RU», что запрос на перемены — это выражение недовольства гражданами экономическим положением в стране.

Экономические проблемы выходят сегодня на первый план Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«После кризиса 2008 года экономика росла очень медленно или практически не росла, если сравнить с периодом 2000—2007 годов. Реальные доходы населения падают несколько лет подряд. Отсюда и запрос на перемены. Парадокс в том, что при этом они хотят большего, а не меньшего участия государства», — сказал Игнатов. По его словам, в обществе нет представления о том, что корень текущих проблем — сложившаяся система правил игры: «Поэтому недовольство и не переходит в политическую плоскость. Граждане верят, что Путин может наладить управление так, чтобы их проблемы были решены быстро и сравнительно безболезненно».

Спрос на перемены зреет давно, особенно он стал заметен в 2016 году, отмечает политолог Аббас Галлямов. «К тому моменту люди убедились, что несмотря на „возвращение России статуса великой державы“, которое, по мнению россиян, произошло после присоединения Крыма, их уровень жизни не растет, а падает. Из этого противоречия родился и противоречивый запрос: с одной стороны, россияне хотят перемен, с другой — они их боятся», — заявил он «URA.RU». Он подчеркнул — люди надеются, что власть как-то мобилизуется и хорошую жизнь им, наконец, обеспечит: «При этом никаких институциональных реформ люди не хотят, им просто хочется, чтобы зарплаты выросли, а цены, наоборот, снизились».