Интриги в кулуарах парламента в день голосования за премьера

22:14 08 мая 2018 0

Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Вячеслав Володин вместе зашли в зал пленарных заседаний в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 8 мая, депутаты поддержали Дмитрия Медведева на внеочередном пленарном заседании Госдумы. Накануне его кандидатуру парламентариям представил президент Владимир Путин. Тогда же Медведев начал свои консультации с фракциями. В понедельник он встретился с «Единой Россией» и ЛДПР, во вторник — с коммунистами и справороссами.

Несмотря на встречу с Медведевым, члены КПРФ и «Справедливой России» не стали поддерживать его кандидатуру. Еще до начала пленарного заседания депутаты этих фракций рассказали «URA.RU» подробности разговора с премьером. «Медведев знал, что мы не будем его поддерживать, и даже не пытался как-то нас переубедить. Он так и не ответил на наш вопрос о том, откуда правительство собирается взять средства на осуществление рывка, который анонсировал президент. Будем задавать жесткие вопросы на заседании», — рассказал один из высокопоставленных справороссов корреспонденту «URA.RU» в кулуарах.

Работники Госдумы и журналисты заняли удобные места, чтобы рассмотреть президента поближе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пока депутаты собирались в зале пленарных заседаний, работники Госдумы и журналисты выстроились в коридорах парламента — каждый хотел разглядеть президента Владимира Путина, который лично приехал представить кандидатуру премьера. Перед заседанием парламентарии обсуждали две интриги: кому из депутатов удастся получить ответ не только от Медведева, но и вызвать реакцию Путина (раскроем интригу — выиграл Геннадий Зюганов) и будет ли задавать вопрос депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, ранее обвиняемый журналистами в домогательствах (не задал).

Когда же Путин и Медведев появились в сопровождении спикера Вячеслава Володина на лестнице, сотрудники Госдумы неожиданно встретили их криками ликования.

Заседание началось с выступления президента. Владимир Путин заявил, что Медведев не нуждается в представлении. «Вы знаете, в каких сложных условиях он работал в прошедшие шесть лет. Но несмотря на все эти сложности правительству удалось сохранить перспективу развития нашей страны. Это масштабная работа строилась честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими результатами», — пояснил президент. После он коротко повторил тезисы послания Федеральному Собранию и первой речи после инаугурации. Путин заверил, что для прорыва во всех сферах «нет времени на раскачку» и нужна полная консолидация общества. Кроме того, президент однозначно дал понять, что ждет от депутатов поддержки кандидатуры Медведева и нового правительства.

Во время заседания самые острые вопросы задавали представители оппозиционных партий. Справороссы спросили о планах правительства на повышение налогов и пенсионного возраста, а коммунисты обратили внимание на проблему регионов. Депутат от КПРФ Вера Ганзя узнала, будет ли федеральный центр компенсировать расходы регионов на выполнение последних инициатив, например, повышение МРОТ до прожиточного минимума.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сдержал слово, его фракция не поддержала Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры фракций во время своих выступлений придерживались разных сценариев. Единоросс Сергей Неверов предсказуемо поддержал председателя своей партии на посту премьера, перечислил все заслуги прошлого Кабмина и отметил, что надеется на более тесное сотрудничество нового правительства с депутатами. Коммунист Геннадий Зюганов все свое выступление посвятил перечислению вызовов, которые стоят перед Россией. При этом коммунист несколько раз предлагал нынешнему правительству использовать успешный опыт Советского Союза. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел вслед за руководителем КПРФ и тут же объяснил, почему его партия поддержит Медведева. Он аргументировал это тем, что он выступает за «президентский режим» в России и выбор главы государства, за которого проголосовало большинство россиян, для него закон.

Самую неоднозначную позицию занял глава «Справедливой России» Сергей Миронов. С одной стороны, он критиковал правительство Медведева, с другой — благодарил президента за последний «майский» указ и планы на прорывной скачок России, он также назвал Госдуму нынешнего созыва «местом для дискуссии».

В итоге Медведев получил абсолютное большинство голосов. Из 430 присутствующих депутатов 374 поддержали премьера, против было 56 человек. Напомним, что в 2012 году за Медведева проголосовало куда меньше депутатов — 299, а против тогда были 144 парламентария.

Уже после голосования слово взял президент, который находился все это время на заседании. Он ответил на критику каждого, кто выступал против его кандидатуры. В частности, комментируя слова Зюганова, он сказал: «Геннадий Андреевич рассказал о многих достижениях, которые были достигнуты благодаря советской власти. Но он забыл упомянуть одно. Под чутким руководством своей партии Советский Союз прекратил свое существование!»

Дмитрий Медведев установил личный рекорд. В этот раз его поддержало на 75 депутатов больше, чем в 2012 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После Владимир Путин ответил на выпады справороссов о нехватке средств в бюджете на выполнение всех задач, которые стоят перед новым правительством. Путин заявил, что на исполнение «нового майского указа» правительству будут нужны восемь трлн рублей, которые власти планируют получить за счет роста экономики, оптимизации налоговой нагрузки, а также за счет «общих системных мер». «Я хочу вас заверить, что это не просто болтовня и слова, мы все считали! Надеюсь, что у правительства получится это реализовать».

В итоге Владимир Путин завершил все заседание мотивирующими словами о том, что новое правительство Медведева при поддержке депутатского корпуса должно справиться с поставленными задачами на прорывное развитие страны. Уже после заседания в кулуарах депутаты сравнивали выступления Медведева и Путина. Один из членов партии ЛДПР на условиях анонимности сказал «URA.RU»: «Путин выступал и как премьер, и как президент. Медведев на контрасте, конечно, выглядел блекло. Но в этом, видимо, и его сила. На второй срок вот пошел».

Теперь, согласно Конституции России, Дмитрий Медведев должен представить президенту список своих кандидатов на вхождение в новое правительство. Напомним, что накануне Медведев в ходе встречи с фракцией рассказал, кого он видит вице-премьерами в будущем правительстве.