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06 мая 2018
18:34  09 мая 2018 0

Челябинский губернатор затерялся в толпе на Дне Победы

Как Дубровский, Мякуш и Тефтелев поделили ветеранов и чем запомнилось 9 мая. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Бессмертный полк. Челябинск, мякуш владимир, дубровский борис, мякуш виктория
Владимир Мякуш (справа) открыл череду поздравлений ветеранов челябинскими VIP, а Борис Дубровский продолжилФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские VIP весьма дипломатично «поделили» ветеранов на 9 мая. Губернатор Борис Дубровский, спикер Заксобрания области Владимир Мякуш и мэр Евгений Тефтелев организовали по одному мероприятию, в котором каждый из них играл первую скрипку. А самым значимым событием стал марш «Бессмертного полка», во время которого первые лица региона даже затерялись в толпе, передают корреспонденты «URA.RU».

Первым свою «минуту славы» получил Владимир Мякуш на возложении венков и цветов у мемориала Вечный огонь. В этом мероприятии участвовали все VIP. Однако по традиции оно закреплено за главой депутатского корпуса. Только он выступил с торжественной речью, несмотря на присутствие губернатора, мэра, руководителей силовых ведомств. Среди участников был главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, у которого истек срок полномочий, как и у всех его коллег. По информации «URA.RU», сейчас он работает в статусе и. о. и ждет назначения или перевода.

Горожане принесли на Вечный огонь портрет Иосифа Сталина, как победителя Гитлера.

Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Возложение в Челябинске необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парад Победы стартовал в полдень на площади Революции. Внезапно у всех возникли проблемы с интернетом. Смартфоны показывали наличие связи, однако нельзя было отправить даже текстовое сообщение через мессенджеры. Выручали старые добрые СМС. Полицейские делали удивленные глаза и винили во всем перегруженность мобильных линий из-за большого скопления людей. Правда, после окончания парада все вдруг вновь заработало.

Борис Дубровский стоял на трибуне у подножия памятника Ленину в самом центре. Это были лучшие места на огражденной территории, куда можно было попасть только по пригласительным билетам или аккредитации. Губернатор выступил с емкой речью о том, что «этот праздник в сердце каждого из нас» и на нас лежит ответственность сохранить память о подвиге отцов и дедов, освободивших мир от фашизма. После выступления у него была возможность отойти от микрофона влево к своему земляку-магнитогорцу Евгению Тефтелеву, но он сделал шаг вправо к Владимиру Мякушу. Возможно, это всего лишь совпадение, но журналисты обратили внимание.

По левому флангу в самом конце за главой города стояли руководители силовых органов — главы управления ФСБ по региону Юрий Никитин, начальник ГУ МВД по области Андрей Сергеев и другие. На ярус ниже их стоял экс-депутат Госдумы Александр Кретов с женой. Его тестя, совладельца ЧЭМК и «Арианта» Александра Аристова не было.

Во время исполнения песни «Нам нужна одна победа» подпевали только Артем Пушкин и Владимир Мякуш.

Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, овчинников сергей, дубровский борис
Бориса Дубровского на площади Революции приветствовал первый вице-спикер гордумы Сергей Овчинников (второй слева)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, пшеницын андрей, пшеницына елена
Министр финансов области Андрей Пшеницын был с детьми
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, редин евгений
Первый вице-губернатор Евгений Редин тоже пришел с семьей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, митрополит никодим, раев ринат
Митрополит Никодим (Юрий Чибисов) и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев (справа) что-то обсуждали в ожидании губернатора
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, инвалид, полиция, рамка металлоискателя
Ближе к трибунам пропускали только по пригласительным и через металлоискатель
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, зрители на крыше
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, савченко евгений
Министр общественной безопасности Евгений Савченко ранее руководил Госнаркоконтролем области, поэтому пришел в форме
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, трибуна, випы, тефтелев евгений, дубровский борис
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, рапорт, парад победы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, парад, торжественный марш, строй, юные штурманы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, пусковая установка, парад военной техники
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, уаз патриот, фсб россии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, концерт, площадь революции, ансамбль урал
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, палатка, дубровский борис
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внутри VIP-периметра по традиции уже был установлен большой военный шатер с накрытыми столами. По слухам, первым лицам области и города там наливалм «фронтовые» 100 граммов. В радиусе нескольких километров от площади спиртное в этот день не продавалось, о чем громко сетовали некоторые люди, читая объявления на закрытых дверях алкомаркетов.

Самым массовым событием стало шествие «Бессмертного полка», организованное региональным координатором этого проекта Еленой Скорняковой, которая на время прошедших выборов была сопредседателем штаба и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. По данным властей, в этом году в акции участвовало более 80 тысяч человек. Это на пять тысяч больше, чем годом ранее.

Это было самое демократичное мероприятие. Губернатор Борис Дубровский, державший табличку с портретом деда своей супруги Веры Дубровской, ефрейтора Василия Рябова, постепенно затерялся в толпе. Все VIP оказались отсечены друг от друга простыми горожанами и созванивались по смартфонам, чтобы договориться о месте встречи после шествия. Владимир Мякуш был с портретом своего отца Виктора Мякуша. А Евгений Тефтелев — со снимком деда, командира казачьего эскадрона Михаила Шерстобитова.

Бессмертный полк. Челябинск, площадь революции, бессмертный полк
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, тефтелев евгений, дубровский борис
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, климов олег, цепкин олег, шиков виталий
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, захаров константин, мотовилов александр, журавлев александр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, мошаров станислав
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, инвалиды, инвалидное кресло
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, балалаечник
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бессмертный полк. Челябинск, проспект ленина, бессмертный полк
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

VIP, изрядно проникшись чувствами к горожанами, пешком пошли на следующую акцию — в театр оперы и балета, где разместили панораму размером 3,5 на 34 метра «Героическая оборона Сталинграда». Третьим, кто поздравит ветеранов, будет Евгений Тефтелев. Он организовал свой традиционный прием в ресторане «Брудершафт» развлекательного комплекса «Мегаполис», откуда все затем будут смотреть 10-минутный фейерверк, стартующий в 22 часа.

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