Ройзман гарантирует себе выдвижение в губернаторы

Ройзман и Альшевских померяются в ближайшее время своими рейтингами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области фактически стартовала кампания по выборам губернатора. Первые два потенциальных кандидата нашли себе организации для выдвижения и пиара. Политикам осталось захватить контроль над ними и удерживать до официального объявления выборов в 2023 году.

К кадровым перестановкам готовится региональное отделение «Яблока». У возглавляющего его Дмитрия Окатьева срок полномочий завершается в декабре 2019 года. Источники «URA.RU» в партии практически уверены, что его сменит экс-депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин. Он выдвигался от партии на прошлогодних выборах в думу Екатеринбурга, но вступил в «Яблоко» лишь на этой неделе. Собеседник «URA.RU» утверждает, что получение партбилета станет лишь первым шагом в дальнейшей карьере Головина.

Дмитрий Головин ранее выдвигался на выборы от «Яблока» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дмитрий Головин — ближайший друг и соратник экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Поэтому, с большой долей вероятности, в случае занятия руководящего поста он будет лоббировать выдвижение бывшего градоначальника кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году и в свердловские губернаторы в 2022 году.

Член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин заявил «URA.RU», что рад вступлению Головина в партию, но попросил не торопить события: «Я приветствую, что Дмитрий Головин вступил в наши ряды. Это правильное решение. Я вижу его одним из членов нашей команды. На какой именно позиции — покажет время. Определимся с этим вопросом в декабре на конференции. Все будет зависеть от решения делегатов».

Сам Дмитрий Головин пояснил агентству, что решение о вступлении в партию зрело у него давно: «Я давно ходил вокруг „Яблока“. Но на днях мне исполнилось 55 лет, и я понял, что ждать больше времени нет. Надо действовать». Головин не комментирует возможность своего избрания главой регионального отделения, ссылаясь на то, что «Яблоко» — демократическая партия и решения в ней принимаются коллективно. Он также предпочитает не рассуждать о политическом будущем экс-мэра: «В какую сторону двинется Ройзман, сегодня определенно сказать нельзя».

Евгений Ройзман уверен, что без труда победит Антона Шипулина Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2017 году Евгений Ройзман пытался выдвинуться через «Яблоко» для участия в выборах губернатора. Областная партконференция, на которой должно было быть принято это решение, была сорвана. После роспуска региональной ячейки партии Ройзман был выдвинут решением федерального бюро «Яблока», однако областная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

Сегодня об участии в предстоящих кампаниях Евгений Ройзман говорит уклончиво. Экс-мэр сообщил «URA.RU»: «Я и так хорошо живу. Я востребован по самым разным темам. Как историк занимаюсь своим музеем. Я пока даже думать не могу про политику вообще. Подташнивает от нее». Бывший глава Екатеринбурга сообщил, что ему предлагали принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу, но он ответил отказом: «Я бы „вынес“ [экс-биатлониста, потенциального кандидата от „ЕР“ Антона] Шипулина. Эти довыборы для меня — гарантированное прохождение в Госдуму. Но я не пошел. Мне неохота».

Представитель ближайшего окружения Ройзмана при этом отметил, что последний всегда объявляет о решении участвовать в выборах в последний момент, когда оппонентам будет уже сложно выстроить стратегии противодействия: «Уверен, что этот сценарий повторится».

Жанна Рябцева уверена, что Альшевских не место в ОНФ Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Активизирует свою деятельность в ближайшее время и потенциальный конкурент Ройзмана на выборах — депутат Госдумы Андрей Альшевских. Как сообщил «URA.RU» информированный свердловский политик, в настоящее время его кандидатура проходит согласование на пост сопредседателя свердловского отделения ОНФ. По его версии, именно ради завершения консультаций была отложена запланированная на конец февраля отчетно-выборная конференция свердловских «фронтовиков». По новым данным, она состоится в апреле.

Источник из окружения Альшевских отмечает, что он по сути давно занимается работой, которую должны вести «фронтовики». В течении последних месяцев депутат объезжает самые отдаленные населенные пункты, проверяя наличие в них медицинских пунктов и других социальных объектов. «Представители ОНФ такой активности не проявляют. Они отрабатывают лишь спущенную сверху повестку. И чаще всего делают это формально и беззубо. В отличие от них Альшевских всегда бьет по самым болевым точкам. Если он станет сопредседателем, данный пост станет для него идеальной площадкой для выдвижения и в Госдуму, и в губернаторы, давая ему почти идеальные для кампании пиар-инструменты», — говорит собеседник «URA.RU».

Однако руководитель исполкома ОНФ Жанна Рябцева придерживается прямо противоположной позиции: «Фамилию Альшевских как кандидата на пост сопредседателя мы не обсуждали и не обсуждаем. Сопредседатели — это люди, которые имеют непосредственное отношение к работе ОНФ. Он отношения к деятельности ОНФ не имеет. Он не является ни активистом, ни экспертом. Он является депутатом Госдумы — не более того».

Дозвониться до Андрея Альшевских не удалось.

«И Евгений Ройзман, и Андрей Альшевских — явления в свердловской политике. Они обладают рейтингом, известностью и амбициями. Они закаленные политические борцы, ожидать ухода которых с политического ринга было бы наивно. А отказ от участия в губернаторских выборах как раз это бы и означало», — уверен директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.