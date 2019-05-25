Прецедент: забеременевшая проститутка судится с клиентом-насильником

Девушка проявила упорство и добилась расследования. Это шаг к признанию профессии Фото: depositphotos.com

Всероссийский прецедент: следственный комитет Геленджика готовит к передаче в суд дело о насилии над секс-работницей. Она отказала клиенту, требовавшему секс без презерватива — тогда мужчина избил ее и взял силой. Девушка забеременела, ей пришлось делать аборт. Следователи дважды отказывали в возбуждении дела: оно появилось лишь после вмешательства омбудсмена Татьяны Москальковой.

В больнице девушка сняла побои ФОТО: из материалов дела

История произошла 14 июня 2018 года: приехавший из Тольятти Руслан Елисеев нашел по объявлению Марину, оказывавшую интим-услуги. Она назвала по телефону условия, стоимость (2,5 тысячи рублей за час), и он приехал к ней. Девушка начала обслуживать клиента, но вскоре он потребовал секса без презерватива, предложив за это (по словам клиента) дополнительно 500 рублей. Девушка ответила, что не работает без презерватива и предложила забрать деньги.

«Я всегда так делаю, когда просят без презерватива. Но возвращала деньги лишь однажды: как правило, мужчины извиняются, и все продолжается. Этого, как только он услышал „нет“, словно подменили: неожиданно он ударил меня кулаком в висок и повалил на кровать», — вспоминает Марина. Она пыталась сопротивляться — царапалась ногтями и даже укусила клиента за половой орган, надеясь, что ему станет больно, он отпустит ее и она сможет убежать.

Но он еще больше разозлился — поймал ее возле двери и продолжил бить. На беду, в прихожей лежала ножовка.

«Он схватил пилу и замахнулся на меня с матом, и я поняла, что могу умереть или остаться изуродованной — говорит Марина. — От его ударов у меня сильно болела голова, тошнило. Я подумала: пусть делает, что хочет, лишь бы у меня остался пульс. И перестала сопротивляться».

Руслан Елисеев на отдыхе на юге Фото: соцсети

Когда клиент ушел, девушка обратилась в полицию: подала заявление, следственно-оперативная бригада осмотрела ее квартиру. На следующее утро поехала в больницу (врачи зафиксировали множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга), а затем на судмедэкспертизу. А спустя некоторое время Марина обнаружила, что беременна (6 июля УЗИ показало срок три недели). Рожать от насильника девушка не захотела и 17 июля сделала аборт.

Дальше началось странное: никто не сообщал ей, что с ее заявлением. Только спустя два месяца, после жалоб в прокуратуру СК разрешил девушке ознакомиться с материалом проверки — тогда-то она и узнала, что еще 14 июля следователь Смышнов вынес отказ от возбуждения уголовного дела. В нем говорилось, что Марина ведет «аморальный образ жизни». «Учитывая личность заявителя и обстоятельства, при которых произошли события, у следствия есть основания полагать, что они утратили общественную значимость», — написал он в постановлении.

«Ночные бабочки» из-за своей «постыдной» профессии чаще всего не готовы отстаивать свои права. Марина проявила невиданную для таких, как она, твердость: наняла адвоката и обжаловала отказ от дела в прокуратуре.

Не добившись ничего от городской, написала в краевую, бомбардировала письмами следственный комитет (там отвечали, что жалобы дублируют друг друга, и приобщали их одну к другой) и прокуратуру. Добилась того, что надзорное ведомство отменила постановление следователей — те провели новую проверку и 14 февраля вновь отказали в возбуждении дела.

Справка о беременности (выдана на основании УЗИ и других исследований) ФОТО: из материалов дела

Отчаявшись, девушка написала уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой — из аппарата омбудсмена пошли запросы в правоохранительные органы Геленджика и Краснодарского края. Но, по данным «URA.RU», история Марины впечатлила Татьяну Николаевну, и она вмешалась лично, сделав несколько звонков важным людям. После этого случилось чудо: появилось уголовное дело, а в апреле насильник был арестован.

История еще не окончена: Марина продолжает требовать от СК полноценного расследования. Но теперь она не одна: ей помогает толковый адвокат, ее поддерживают девочки с форума секс-работниц интернете (он объединяет десятки людей из разных городов страны), а несколько юристов (в том числе бывшие полицейские) консультируют ее с адвокатом дистанционно. Среди них — юрист «Форума СР» Дарина Иванченко.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса, а должно быть по части 3 этой же статьи: закон рассматривает беременность, наступившую в результате изнасилования, как тяжкое последствие, — поясняет она. — Сотрудник СК этого почему-то не знал, пока Марина она не принесла ему постановление Верховного суда.

Тогда следователь заявил: «Вообще-то беременность — это радость!» Она нашла, что ответить: «Если Вашу дочь изнасилуют, и она забеременеет — вы будете рады?»

По словам юриста, дело, которое сейчас расследуется в Геленджике — прецедент для страны. «К сожалению, секс-работницы нередко подвергаются насилию. Но случаев, когда девочки обращаются за помощью в правоохранительные органы, очень мало. Еще меньше — когда дело возбуждают и насильника наказывают, — пояснила Иванченко. — Для нас очень важно, что полицейские, приехавшие к Марине после ее звонка в полицию, отнеслись к ней с пониманием. И очень жаль, что следователи взялись за расследование только после жалоб в Москву. Думаю, эта история должна научить всех: насилие недопустимо и должно быть наказано вне зависимости от того, кто по профессии пострадавшая девушка».

«URA.RU» направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в Cледственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и в аппарат уполномоченного по правам человека в России. К моменту публикации ответы на запросы не поступили.

Фрагмент жалобы пострадавшей в прокуратуру ФОТО: из материалов дела

Показания насильника Фото: из материалов дела

По его версии, он никого не насиловал, а девушка сама ни с того ни с с сего стала его кусать и царапать. Фото: из материалов дела