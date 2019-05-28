Екатеринбургские депутаты дали старт выборам в Заксобрание

Уличная реклама — один из наиболее эффективных инструментов предвыборной пропаганды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссия думы Екатеринбурга по муниципальной собственности разработает план действий по пресечению распространения незаконной наружной рекламы на территории областного центра. Председатель комиссии Михаил Вечкензин предложил внести в него два пункта — возвращение городской власти полномочий по регулированию рынка и создание отдельного предприятия, которое будет заниматься подготовкой рекламных мест и подписывать договора с рекламными фирмами. Реализация плана принесет городской власти не только дополнительные бюджетные деньги, но и политическую независимость.

Вечкензин попытается сделать то, что не удалось Тунгусову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Присутствовавшие 28 мая на заседании комиссии представители министерства по управлению госимуществом Свердловской области (курирует рекламный рынок в Екатеринбурге с 2017 года) признали, что в настоящее время в Екатеринбурге находится порядка 1800 незаконных рекламных конструкций. Среди них только около 30 уличных щитов. По словам чиновников, все они находятся за заборами на частных территориях, на которые проход представителям МУГИСО закрыт.

Остальной объем незаконной уличной рекламы приходится на небольшие тумбы, скамейки и конструкции, которые крепятся к заборам. В частности, в действующую официальную схему размещения рекламных конструкций включено всего 13 законных мест для размещения скамеек. На самом деле их более тысячи. Устанавливающее скамейки предприятия официально предлагает свои услуги в Интернете, но МУГИСО не смогло остановить его деятельность через суд.

Представители МУГИСО также посетовали, что министерство не вправе сдирать с заборов многочисленные концертные афиши и демонтировать прикрепленные к заборам стенды — этим должны заниматься районные администрации.

Большая часть таких щитов в Екатеринбурге вне закона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ряд оппозиционных депутатов предъявили министерству и политические претензии. В ходе состоявшихся в 2018 году последних выборов в гордуму рекламные фирмы после звонков из МУГИСО расторгали подписанные с ними договора. Сотрудники министерства тут же опровергли эти факты, заверив, что ведомство политически не ангажировано и выполнят требования закона. Но Михаил Вечкензин подверг эти слова сомнению.

«Такая проблема безусловно есть. „Справедливая Россия“ с ней в ходе выборов сталкивалась (Вечекензин — депутат от „СР“, — прим. авт.). У МУГИСО непонятно откуда входе прошлогодних выборов была информация о том, какие щиты и по каким договорам будут агентства размещать, и представители министерства предупреждали, что конструкции с этой рекламой будут спилены», — пояснил Вечкензин.

Председатель комиссии уверен, что до 2020 года городской власти необходимо поставить вопрос о возвращении муниципалитету полномочий по регулированию рынка наружной рекламы. Они были переданы свердловскому правительству в 2017 году, чтобы лишить бывшее руководство города (курировалось на тот момент экс-заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым) политического инструмента по борьбе с главой региона Евгением Куйвашевым.

Игорь Володин поддержал позицию Михаила Вечкензина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечкензин призвал создать отельную структуру, которая будет курировать данный рынок и отметил, что ее деятельность позволит пополнить городской бюджет дополнительными доходами — до 200 миллионов рублей в год.

«Я — за передачу полномочий городской власти», — поддержал Вечензина председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин. «Это будет логичным шагом. Этот шаг даст нам дополнительные бюджетные средства, наведет порядок на рынке».

Председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров добавил, что в ходу прошедших в 2018 выборов в гордуму в комиссию поступали жалобы от кандидатов на наличие незаконных рекламных конструкций. По мнению Захарова, возвращение полномочий мэрии позволит рассматривать подобные жалобы гораздо быстрее.

Уральский политко6нсультант Александр Пирогов уверен, что, подняв вопрос о возвращении городской власти рекламных полномочий, муниципальные депутаты начали подготовку к намеченным на 2021 год выборам в Заксобрание. «Тот, у кого в руках будет возможность размещать уличную агитацию, окажется в более выгодных условиях. То, что данный вопрос поднят за два года до старта кампании говорит о том, что она будет напряженной и мы сможем стать свидетелями формирования неожиданных альянсов», — говорит эксперт.