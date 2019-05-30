Одно неверное слово мэра приблизило Екатеринбург к войне с областью

Ситуация в Екатеринбурге все больше напоминает «политические шахматы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Вышедший в публичную плоскость конфликт между думой и администрацией Екатеринбурга способен парализовать работу городской власти на многие месяцы. У сторон слишком долго копились подозрения и претензии друг к другу, а областная власть, которая стоит особняком над конфликтом, подверглась провокации, призывающей выбрать сторону. Разрешить ситуацию в состоянии только мэр Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев, уверены наблюдатели.

Формальной причиной для обострения отношений между двумя органами власти стал перенос даты первого ежегодного отчета мэра Александра Высокинского о деятельности возглавляемой им администрации. Депутаты предложили мэру выступить на заседании муниципального парламента 30 мая. Версии сторон о причинах дальнейших событий расходятся.

Ранее Высокинский неоднократно выступал на заседаниях думы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители думы обвинили главу города, что он не внес в положенный трехдневный срок текст своего выступления в профильную комиссию, заставив депутатов отложить срок его рассмотрения. В ответ представители мэрии выпустили официальный пресс-релиз, в котором заявили о передергивании фактов спикером Игорем Володиным. По их версии, в конце прошлой недели мэр гарантировал, что встретится с депутатами в указанный день после возвращения из командировки и предоставил все необходимые для организации выступления документы. Но руководство думы безосновательно перенесло дату заседания.

Собеседники «URA.RU» в городских структурах власти уверены, что отчет мэра состоится в июне. Они ожидают, что депутаты из фракции КПРФ, «яблочник» Константин Киселев и ряд примкнувших к ним депутатов подвергнут итоги работы Высокинского жесткой критике. «Вопрос об отставке пока ставиться не будет. Но мы покажем главе, что именно дума — главный орган власти в городе, и что дальнейшие меры могут стать гораздо более серьезными», — анонсировал в разговоре с «URA.RU» статусный депутат.

Часть депутатов помнят, что Тестов был одним из наиболее активных членов команды Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, противостояние с мэром Высокинским объединило ранее конфликтовавшие друг с другом группы депутатов. В том числе, нашли общий язык спикер Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов. В работу думы полноправно включаются, высказывают ключевые предложения Дмитрий Сергин, Олег Кагилев и Сергей Мелехин. Четверо последних считаются представителями команды бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова, несколько лет конфликтовавшего с главой региона Евгением Куйвашевым. Данный факт удивляет статусного представителя городской власти и дает ему основания считать, что команда Тунгусова захватила власть в муниципальном парламенте и определяет позицию органа власти по политическим вопросам.

Собеседники «URA.RU» в думе Екатеринбурга в свою очередь уверены, что с командой Владимира Тунгусова сотрудничает именно мэр Александр Высокинский. В качестве доказательств этой мысли они говорят об уклонении главы города от встреч с губернатором Куйвашевым и попытках мэра наладить тесные отношения с альтернативным центром власти — уральским полпредом президента РФ Николаем Цукановым.

Александр Высокинский сделал выбор между Куйвашевым и Цукановым

Масло в огонь конфликта подлил слух, что на встрече с участниками несанкционированных акций протеста против строительства храма Святой Екатерины мэр Александр Высокинский назвал губернатора Евгения Куйвашева резким словом. Таким образом мэр отреагировал на известие, что Куйвашев в направленных в Москву аналитических отчетах возложил на мэра ответственность за ситуацию в городе.

«Это было сказано не с трибуны, а позже, когда мероприятие уже закончилось. Слышало это слово с десяток человек. Некоторые предпочли сразу его забыть, а некоторые поспешили донести информацию до губернатора», — рассказывает представитель губернаторского окружения. В мэрии информацию о резких высказываниях главы города в адрес губернатора отрицают и называют ее провокацией.

Опрошенные «URA.RU» участники конфликта уверены, что у Высокинского есть единственный вариант урегулирования ситуации — просить аудиенции у губернатора: «Только Евгений Куйвашев может дать указание думскому большинству прекратить противостояние и начать поиск компромисса, который бы удовлетворил обе стороны.

Пока такого указания спикеру Игорю Володину не поступало. Думаю, сначала Куйвашев задаст на встрече мэру очень много серьезных вопросов и посмотрит, как глава города на эти вопросы ответит».

Помимо политических причин у конфликта есть и экономическая подоплека. Часть депутатов выражают недовольство тем, что глава города настоял на назначении на пост руководителя МУП «Водоканал» Игоря Дубровина. Они считают Дубровина и предложившего его кандидатуру вице-мэра по транспорту Алексея Бубнова представителями команды Владимира Тунгусова, цель которых — нагнетание напряженности в городской власти. У группы депутатов, представляющих интересы екатеринбургского бизнеса, есть свои кандидаты на данные посты и желание взять контроль над выгодными проектами в сфере водоснабжения и транспортного обслуживания города.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин воздержался от комментариев: «Мы не хотим нагнетать конфликт какими-либо высказываниями. Мы хотим не воевать с кем-либо, а работать на благо города», — подчеркнул он.