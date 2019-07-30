Культуртрегеры страны изменили взгляд на Курган: оттуда нельзя уезжать

На форуме «Таврида» есть шансы быть замеченными у участников из любых городов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На главном российском фестивале творческой молодежи «Таврида» (он все лето проходит под крымским Судаком) активно обсуждается судьба малых городов, особенно Кургана. Оказывается, культуртрегеры федерального масштаба видят в столице Зауралья (население — 326 тысяч — убывает), не депрессивный город, как это зачастую считается внутри Курган, а кузницу целеустремленных и творческих россиян.

По мнению руководителя проекта «Таврида» Сергея Першина, жизнь в провинции больше не является препятствием к самореализации. «Развитие технологий, интернета „осадит“ тенденцию урбанизации. У нас среди участников есть огромное количество блогеров из небольших городов, которые имеют более миллиона подписчиков. Им ничего не мешает делать качественный востребованный контент в любом городе», — отметил Першин.

Театры из глубинки могут вырастить звезд мирового уровня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Его мнение о том, что «выбиться в люди» проще в небольшом городе, поддержали многие участники «Тавриды». «Легко стать звездой мирового уровня, мы это видим на примере того же [Теодора] Курентзиса (бывший режиссер Пермского театра оперы и балета, один из организаторов Дягилевского фестиваля — прим. ред.). Легче гораздо, чем потеряться в десятках столичных театрах, критических статьях, распрях и дележках. Может быть, это даже конкурентное преимущество», — высказал свое мнение Сергей Першин. С ним согласился режиссер из Иркутска Дмитрий Акимов, который раньше приезжал на «Тавриду» в качестве участника, а сейчас приглашен в статусе эксперта. «Театр в глубинке — это такая площадка для реализации экспериментов», — отметил он. По мнению молодого режиссера, реализовать идеи в столичных театрах гораздо сложнее.

«Сегодня, если вы посмотрите шорт или лонг-лист „Золотой маски“, вы увидите безумное количество классных постановок, которые приехали из глубинки. Потому что конкурентная среда в небольших городах, региональных центрах, позволяет подключать администраторов на личной коммуникации и выстреливать бомбическими проектами. Недавно Курентзис об этом говорил — такие колоссальные возможности для тех, кто занимается театральной индустрией, есть в регионах, но они это не осознают», — продолжил мысль Сергей Першин.

Эксперты «Тавриды» благоволят участникам из глубинки Фото: Пресс-служба форума «Таврида»

Глава по связям Щепкинского театрального училища Ольга Маркелычева похвалила трудолюбие ребят из небольших городов. «К нам из регионов приезжают ребята с огромными глазами, им хочется работать. Если бы все были такие, мы были бы счастливы. Сценаристы, операторы, они вырастают в настоящих экспертов, получают опыт», — рассказала она. Такие фестивали, как «Таврида», по мнению Маркелычевой, очень поддерживают творческих людей из глубинки. «Они видят, что они не одни», — отметила она.

Сергей Першин считает, что молодежь необходимо качественно мотивировать на развитие, показывая те возможности, которые у них имеются. Он высказал надежду, что новый глава Курганской области Вадим Шумков будет активен в этом направлении. «На меня он произвел хорошее впечатление как человек, он пытается разбираться очень искренне, конкретно, без чиновничьих хитростей», — подчеркнул Першин.

Успешный художник Кирилл Бородин родился в Кургане Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Основатель галереи «Гутенберг» в Екатеринбурге, художник Кирилл Бородин признался, что сам родом из Кургана — он покинул город еще в школьном возрасте. «Недавно я был у вас. Все у вас хорошо, у вас, например, прекрасный художественный музей, шикарный ремонт сделали», — отметил он. Основной проблемой он назвал привычку курганцев жаловаться на жизнь.

Руководитель Центра казачьей культуры Степан Нестеров (на «Селигере-2013» он смог привлечь внимание президента России Владимира Путина игрой на балалайке) напомнил, что недавно грант в 180 тысяч рублей на «Тавриде» получила жительница Кургана Вера Чернакова, которая занимается возрождением русских народных традиций. «Нужно показывать ярких, интересных ребят, которые готовы сделать что-то, вдохновить других», — подчеркнул он. По мнению казака, только молодежь сможет интересно и доступно донести свой пример до сверстников. «Я общаюсь с экспертами, они поощряют грантами людей как раз из небольших городов», — поддержал возможных соискателей куратор «Тавриды» Першин.