Банк УГМК с 30-летней историей предлагают федералам

Банк «Кольцо Урала» был необходим УГМК для обслуживания активов, но сейчас эти функции забирают другие организации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Реорганизация активов «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК, гендиректор Андрей Козицын) может привести к продаже одного из старейших свердловских банков. Источники «URA.RU» считают, что металлургический холдинг готовится к передаче федеральным структурам функций своей «дочки» «Кольцо Урала». Наблюдатели уже называют потенциального покупателя банка.

УГМК провела масштабную реорганизацию — все компании холдинга были заведены под одно юрлицо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

5 сентября «URA.RU» сообщало о ликвидации общества «УГМК-Холдинг». Структура стала не нужна УГМК после масштабной реорганизации ФПГ — все активы компании были сконцентрированы в ОАО «УГМК», которой владеют пять офшорных организаций. У экс-сотрудника медного холдинга, адвоката и финансового аналитика Дмитрия Земерова есть объяснение этому. «Последние годы компания активно расширяла сотрудничество с федеральными банками, в том числе, преимущественно в них теперь осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Скорее всего, консолидация активов УГМК связана с этим. Банкам удобнее работать с бизнесом, у которого четкая и прозрачная структура», — сказал Дмитрий Земеров.

Ранее активы УГМК в основном получали расчетно-кассовое обслуживание в банке «Кольцо Урала», который в феврале отпраздновал 30-летие. Учредителями кредитной организации являются ООО «ММСК» (владелец — ОАО «УГМК») и ООО «Финрезерв» (владелец — топ-менеджер УГМК Игорь Кудряшкин). Однако последние годы «финансовая активность УГМК наблюдается в пяти других, федеральных, банках», заметил Земеров.

Председатель уральского банковского союза Валентина Муранова в беседе с «URA.RU» объяснила, что федеральные банки требуют от крупного бизнеса переходить к ним на расчетно-кассовое обслуживание: «Чтобы снизить риски они выдвигают требование: ты берешь у меня кредит, заводи ко мне обороты, чтобы я видел движение средств».

УГМК раньше активно обслуживала свои активы в «Кольце Урала» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пресс-службе УГМК уверяют «URA.RU», что с 2015 года в «Кольце Урала» возросло число клиентов. Однако продемонстрировать изменения в цифах по просьбе агентства в компании оперативно не смогли. А также оставили без ответа вопрос о расширяющемся сопровождении структур УГМК федеральными банками. В то же время годовые бухгалтерские отчеты «Кольца Урала» на сайте Центробанка показывают, что с 2015 года по 2018 год у организации сократились остатки на расчетных счетах клиентов — с 3,4 до 2,9 млрд рублей.

По мнению Земерова, «Кольцо Урала» теряет приоритетный статус для УГМК. В качестве доказательств аналитик предложил проанализировать развитие «Кольца Урала» за последнее время на примере рейтинга журнала «Эксперт». По итогам 2018 года издание поставило свердловскую кредитную организацию на 92 место по величине активов, в 2017 — на 93 место, в 2016-м — на 94 место. Для сравнения: УБРИР, связанный с «Русской медной компанией», в самом свежем рейтинге «Эксперта» расположен на 26 месте, а «СКБ-Банк» (группа «Синара») — на 42 месте.

При этом «Кольцо Урала» остается доходным бизнесом: в феврале пресс-служба организации отчиталась, что чистая прибыль за 2018 год превысила миллиард рублей.

Источники «URA.RU» считают, что в данной ситуации сформирован идеальный фундамент для продажи «Кольца Урала» и передачи его функций одному из федеральных банков.

«Газпромбанк» — один из потенциальных покупателей «Кольца Урала» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В качестве потенциального покупателя инсайдеры называют «Газпромбанк», известный тесным сотрудничеством со всеми крупнейшими ФПГ Урала, в том числе с УГМК. Например, в 2018 году кредитное учреждение открыло для входящего в УГМК «Надеждинского металлургического завода» в Серове кредитную линию на два миллиарда рублей.

«Газпромбанк» ранее был замечен в скупке региональных банков с промышленными корнями. «Взять тот же „Кредит Урал Банк“ (был выкуплен в 2007 году), одним из крупнейших корпоративных клиентов которого был „Магнитогорский металлургический комбинат“», — сказал «URA.RU» источник. Раньше считалось, что учредителями «Кредит Урал Банка» были топ-менеджеры ММК.

Более того, в 2015 году уже появлялись слухи о том, что «Газпромбанк» купит «Кольцо Урала». После они были опровергнуты, но в 2016 году банк УГМК заключил необычный договор с московскими коллегами. По нему отделения «Газпромбанка» стали исполнять все обязательства закрытых офисов «Кольца Урала» перед их клиентами в регионах «тюменской матрешки»: погашение кредитов, снятие и пополнение банковских карт.

В пресс-службе УГМК не подтвердили информацию о возможной продаже «Кольца Урала». Причины реорганизации в компании объясняют так: «Проводится в целях оптимизации управленческих процессов в рамках группы лиц ОАО „УГМК“, консолидации активов, повышения операционной эффективности и снижения производственных и управленческих издержек группы».

Журналист «URA.RU» отправил запрос в пресс-службу «Газпромбанка», ответ пока не поступил. До пресс-службы «Кольца Урала» дозвониться не удалось.