Крупнейшие бизнесмены Екатеринбурга стали жертвами вице-губернатора

Швиндт (справа) находится сейчас в неопределенности: его лоббирование одной ФПГ замечено, но губернатор в отпуске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

У замгубернатора Свердловской области Сергея Швиндта большие проблемы. Чиновник воспользовался доверием губернатора Евгения Куйвашева, чтобы добиться ключевого решения по Универсиаде-2023 в интересах одной финансово-промышленной группы. Согласившись с доводами и аналитикой профильного зама, глава региона поддержал перенос строительства деревни под будущие международные соревнования с ВИЗа-Правобережного на площадку у «Екатеринбург Экспо». Но недовольные решением бизнесмены выяснили первопричину и раскрыли игру чиновника.

Разногласия представителей власти и бизнеса возникли этим летом. Часть промышленников и будущих спонсоров Универсиады не устроило решение властей перенести строительство деревни для участников будущих соревнований с ВИЗа-Правобережного на обводненную территорию близ Кольцовского тракта и МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Швиндт (слева) в 2011 году перешел в мэрию с заданием от губернатора Мишарина, но был превращен в члена городской команды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возмущенные сменой стройплощадки — в том числе владелец РМК Игорь Алтушкин, гендиректор УГМК Андрей Козицын, владелец «Мотива» Виталий Кочетков и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий — дважды пытались донести свои требования до губернатора Евгения Куйвашева. Компромисс был найден, но бизнесмены не успокоились и выяснили, кто повлиял на принятие губернатором решения в пользу отдаленной площадки в ущерб развитию внутригородской территории. Впоследствии фамилию виновного и свое недовольство главы ФПГ по нескольким каналам довели до резиденции губернатора.

«Зачем Евгению Куйвашеву профильные замы? Чтобы они давали квалифицированную оценку ситуации. Он не должен погружаться в каждый вопрос — так ни на что времени не хватит. А Швиндт, зная, что его спросят и поверят, решил помочь дружественной и понятной ему ФПГ — подал правильную аналитичку. С рекомендованным холдингом он плотно сотрудничал при реконструкции Центрального стадиона, при строительстве конгресс-центра [МВЦ „Екатеринбург Экспо“]», — знает инсайдер в одном из промхолдингов.

Особое доверие к одной единственный ФПГ у Швиндта возникло после нескольких реализованных совместно проектов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Старания главы Екатеринбурга Александра Высокинского продолжавшего лоббировать площадку ВИЗа-Правобережного Швиндт постарался подавить аппаратной силой. «К главе и его команде тут же появились претензии, — рассказал осведомленный городской чиновник. — Были разгромные совещания по проблемным городским объектам, вроде новой башни РТРС рядом с жилым комплексом. Надо отдать должное Высокинскому, который стоически это переносил или просто отправлял на эти совещания заместителей».

Отстаивание позиций определенной бизнес-группы легко объяснить: Сергей Швиндт известен легкостью, с которой переприсягает группам влияния. В 2009 году он пришел из РЖД на пост министра транспорта Свердловской области, а в 2011-м был перемещен в должность первого замглавы администрации Екатеринбурга. Это назначение было попыткой губернатора Александра Мишарина получить своего информатора в мэрии и усилить влияние на городскую власть.

Но как вскоре выяснилось, для чиновников мэрии не составило никакого труда завербовать «новичка», и он долго оставался верен своему патрону. «Когда позиции Мишарина стали шаткими, Тунгусов вызвал Швиндта к себе и намекнул, что тому нужно задуматься, чем после падения губернатора семью кормить. Швиндт с доводами согласился, мол, семья большая и кормить ее придется даже после смены главы региона», — передает известный сюжет старожил екатеринбургской мэрии. С такой позицией Швиндт пережил и смену губернатора, и противостояние Евгения Куйвашева с Владимиром Тунгусовым — его позиции выглядели крайне стабильными.

Губернатор пока не принял решения о судьбе своего зама, едва не поссорившего главу региона с ведущими ФПГ. В обладминистрации предположили, что решение будет принято по возвращению Евгения Куйвашева из отпуска 9 октября. Узнать мнение Сергея Швиндта на этот счет не удалось — чиновник сбросил звонок на сотовый.