Кандидат в мэры Екатеринбурга закроет «Уралмашзавод»

В СССР «Уралмаш» называли «заводом заводов». Сейчас на нем работает около двух тысяч сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июле 2020 года руководство ПАО «УЗТМ» («Уралмашзавод») может принять решение об остановке производства. Об этом говорится в направленном акционерам предприятия заключении, подготовленном аудиторской компанией ООО «ФинЭкспертиза». Главным поводом для такого шага станет экономическая нецелесообразность заводов, которые долгое время являлись символом индустриальной мощи Екатеринбурга и одним из столпов промышленности всей страны.

Текущий отчет составлял ООО «ФинЭкспертиза»

По данным аудиторского заключения (есть в распоряжении «URA.RU»), операционная прибыль «Уралмашзавода» за год упала в два раза. Если в январе—июне 2018 года она составляла 163 миллиона 520 тысяч рублей, то в первой половине 2019-го оказалась равной 74 миллионам 900 тысячам рублей. Чистый убыток акционерного общества за тот же период удвоился — с 363 миллионов до 762 миллионов рублей.

«Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно», — подчеркивают авторы отчета. Далее в документе говорится, что «руководство [завода] не планирует прекращение деятельности как минимум [в течение] 12 месяцев после отчетной даты». Дальнейшие действия собственников УЗТМ после этого срока (после августа 2020 года) аудиторы прогнозировать не берутся.

Убытки Уралмашзавода растут с каждым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» в промышленной сфере считает, что у гендиректора УК «УЗТМ-Картэкс» (управляет активами группы заводов) Яна Центера есть только одно экономически обоснованное решение — закрыть производство целиком или большую его часть и начать распродажу главного актива акционерного общества — земельных участков.

«Ян Центер пытался поднимать этот вопрос еще в 2013 году, едва заступив на пост председателя совета директоров ОАО „Уралмашзавод“. Тогда планировалось, что девелоперам будет продано около четверти занимаемой предприятием территории — порядка 100 гектаров. Прежде всего, это восточная часть промзоны, где расположено металлургическое производство УЗТМ», — говорит собеседник «URA.RU». Собственники УЗТМ намеревались выручить до 10 миллиардов рублей.

Ян Центер поднимал вопрос о землях УЗТМ еще пять лет назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ходе реализации этого плана был закрыт литейный цех УЗТМ, сокращено около полутора тысяч квалифицированных металлургов. После того, как представители КПРФ вместе с рабочими провели на заводе ряд митингов и протестных акций, подготовка к продаже земли была остановлена.

К идее продать землю УЗТМ вернулись в марте 2019 года, когда Ян Центер был назначен директором управляющей компании «УЗТМ-Картэкс». Через 13 дней после назначения руководство УЗТМ направило в мэрию Екатеринбурга письмо с просьбой изменить градостроительную зональность самого большого из принадлежащих заводу земельных участков площадью 122 гектара. Сегодня в него входят земли категории ПК-1 (земли производственно-коммунальных объектов), ТОП-2 (скверы и бульвары) и Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Авторы письма попросили присвоить для всего участка единую категорию ПК-1.

По неофициальной информации земли УЗТМ отойдут структурам Дмитрия Пумпянского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Упорядочивание градостроительного зонирования — первый и обязательный шаг для всех дальнейших юридических действий с этим участком. В том числе, для его дробления, продажи целиком или по частям. Существующие здания цехов новому собственнику точно не понадобятся, поэтому они будут снесены», — считает представитель свердловской промышленности.

По имеющейся у него информации, Ян Центер достиг предварительной договоренности о продаже производственных земель для последующей жилищной застройки группе компаний «Синара». Не исключено, что сделка, в случае достижения сторонами договоренности будет иметь политический подтекст. Яна Центера называют потенциальным сменщиком Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга. А владелец «Синары» Дмитрий Пумпянский считается одним из критиков действующей городской власти.

Обнародование планов по ликвидации производства УЗТМ вызовет новую волну протестов, поскольку ликвидация завода будет означать сокращение около двух тысяч его сотрудников. «После организованных нами в 2013 году протестных акций мы сохранили тесные отношения с работниками и ветеранской организацией Уралмашзавода. Да, у завода сегодня частная форма собственности и собственник волен делать со своим имуществом многое. Но УЗТМ не простой объект. Это символ эпохи, это предприятие, от которого зависит социальная сфера всего района. Поэтому продолжение его работы — цель и собственника, и власти. Если планы собственника буду ущемлять права трудящихся и местных жителей, мы вернемся к протестным действиям», — заверил «URA.RU» первый секретарь свердловского обкома КПРФ.

Ян Центер отказался отвечать на вопросы о продаже земель УЗТМ. Корреспондент «URA.RU» направил в пресс-службу ГК «Синара» запрос с просьбой пояснить, действительно ли представители группы компаний ведут переговоры о приобретении участков под производственными мощностями УЗТМ для жилой застройки. На момент подготовки статьи ответа на запрос не последовало.